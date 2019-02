Muốn cả năm thuận lợi, phát tài, đây là những món nên ăn và cần kiêng dịp năm mới

Món ăn may mắn

Sung

Xét về vị, sung nhiều nhựa lại có vị chát nên không phải ai cũng thích. Nhưng vì mọc theo chùm, xum xuê lại dễ trồng nên với nhiều người quả sung lại mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, vì thế dịp Tết, quả này rất được ưa chuộng.

Dù không phải ai cũng ăn được nhưng sung chấm muối với vị chua chát, mằn mặn hay sung muối vừa giòn, vừa chua lại là món ưa thích của khá nhiều người. Không chỉ giải ngấy, người ta còn cho rằng món này sẽ mang lại may mắn cho ngày đầu năm.

Xôi gấc

Ngoài bánh chưng, bánh tét, xôi cũng là món không thể thiếu nhân ngày Tết. Dù có nhiều loại xôi, nhưng xôi gấc với màu đỏ cam được rất nhiều người ưa chuộng. Bởi lẽ màu sắc tươi tắn từ quả gấc khiến người ta liên tưởng đến sự may mắn, thịnh vượng.

Canh khổ qua

Món canh không thể thiếu trong mâm cơm Tết miền Nam không chỉ ngon, tốt cho sức khoẻ mà còn mang ý nghĩa rằng mọi sự khổ của năm cũ sẽ qua đi, năm mới sẽ thuận lợi, may mắn hơn nữa đấy.

Dưa hấu, đu đủ

Quả dưa hấu hình tròn tượng trưng cho sự tròn đầy, viên mãn, vị ngọt, ruột đỏ chỉ nhìn đã thấy may mắn. Trong khi đó quả đu đủ cũng được xem là biểu tượng cho sự no đủ, đúng theo ý nghĩa "cầu vừa đủ xài" của người miền Bắc, miền Nam. Đây là lý do 2 loại quả này rất được ưa thích trong dịp Tết.

Món kiêng

Mực

Dù là món ăn ngon, ít ngán nhưng người miền Bắc thường rất kiêng món mực vào đầu năm, đầu tháng bởi cho rằng nếu ăn mực sẽ "đen như mực". Nhưng ở nhiều nơi khác, món mực vẫn hoàn toàn có thể xuất hiện trên mâm cơm Tết.

Thịt vịt

Vịt thường được nhiều người lựa chọn để ăn giải đen cuối tháng, cuối năm, nhưng đầu năm, người ta lại kiêng thịt vịt vì cho rằng món này có thể đem đến đen đủi. Đặc biệt người miền rất kiêng thịt vịt vào đầu năm.

Trứng vịt lộn

Không chỉ thịt vịt mà trứng vịt lộn cũng bị nhiều người kiêng dịp đầu năm. Người ta cho rằng ăn trứng vịt lộn có thể gây nhầm lẫn hoặc bị xáo trộn khiến công việc xảy ra ngược lại với ý muốn.

Tôm

Người miền Nam thường tránh ăn tôm đầu năm vì cho rằng tôm đầu to, bơi giật lùi, dẫn tới việc "đầu không xuôi, đuôi không lọt". Thêm nữa, tôm chứa phân ở đầu bị cho là sẽ làm cho người ăn đầu óc không thông suốt.

Chuối

Dù ở miền Bắc, chuối là món không thể thiếu trong mâm ngũ quả, nhưng ở miền Nam, chuối là thứ nên tránh vào đầu năm. Lý do bởi "chuối" nói lái đi sẽ thành "chúi" theo giọng miền Nam, sẽ ảnh hưởng tới sự thăng tiến trong công việc.



Thịt chó

Vài năm gần đây, vì nhiều lý do ngày càng có nhiều người nói "không" với thịt chó. Đặc biệt trong dịp đầu năm, thịt chó càng là món cần kiêng tuyệt đối để tránh cả năm đen đủi.