Mua trứng vịt lộn về ăn trong ngày nóng khủng khiếp, cô gái bất đắc dĩ trở thành "vịt mẹ"

Trong những ngày nắng nóng "khởi động" mùa hè như thế này, không hiếm những chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Nhưng có lẽ, việc xảy đến với cô nàng có nickname Hoa Lâm cũng bất ngờ và hơi... dị, khi cô nàng này, trong ngày nắng nóng, mua trứng lộn ngoài chợ về chưa kịp ăn bỗng dưng trong một buổi chiều đi học về, một trong số trứng đó đã "hô biến" thành vịt con.

Đầy bối rối, Hoa Lâm chia sẻ tình huống éo le của mình trên một diễn đàn mạng có hàng trăm nghìn thành viên chủ yếu là các bạn trẻ tham gia. Bài đăng của cô nàng đã thu hút một lượng theo dõi và bình luận "khủng" trên diễn đàn nói trên.

Trong bài chia sẻ, cô gái viết: "Đêm qua mình thèm trứng vịt lộn và đi mua. Mình bảo ông bán trứng là lấy cho cháu con to í.

Khi mình xách về chuẩn bị luộc, mình vô tình làm rơi trứng thế mà mình nghe tiếng vịt kêu từ trong trứng. Ôi mình sợ quá, không dám luộc nữa các bạn ạ. Tới sáng nó đã làm thủng một lỗ trên trứng rồi. Mình cuống hết cả người, nhưng mình vẫn bỏ qua mà lết đi học.

Bây giờ mình đi học về thì nó đã nở ra thế này đây. Các bạn nói mình phải làm sao?''.

Bài viết của Hoa Lâm ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng

Đăng kèm tâm sự trên là hình ảnh về quả trứng vịt lộn đã nở ra một chú vịt con bé xíu, lông còn ướt át. Status trên của cô gái đã khiến dân mạng rất thích thú và thu hút được sự chú ý của nhiều người.

Bạn T.N cũng chia sẻ câu chuyện của bản thân mình: ''Thời tiết này thì đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mấy quả trứng cút lộn của mình 2 hôm trước cũng nở ra thành con cả. Lúc đầu không biết tưởng nhà có ma. Hôm ấy mình đi học về, mệt quá nằm ra giường mà cứ thấy tiếng gì động đậy lạ lạ, lấy hết can đảm ngó xuống gầm giường thì ôi thôi, gần 20 quả cút lộn nở ra con gần hết rồi. Lúc đó vừa hoảng vừa bối rối, nhưng cuối cùng không biết chăm sóc làm sao mấy em ấy đã chết cả rồi. Buồn lắm''.

Bạn P.Đ cũng ngậm ngùi kể lại kỉ niệm đáng nhớ: ''Hồi đó nhà mình mua trứng lộn cả khay về ăn, ăn cùng lá ngải vì nghe nói chữa đau đầu hay sao ấy.

Nhưng trời nóng quá, đã để nền đá mát rồi mà sáng dậy đi học thấy cái tiếng gì khác khác dưới buồng. Lúc đó sợ hết hồn, xong nhìn vào thấy con gì ngoe nguẩy như con chim non nên gọi mẹ vào xem. Mẹ vào cũng hú hồn luôn vì trứng đã nở luôn thành 4 con vịt con, lông còn ướt mèm rồi.

Cả ngày hôm đó mẹ mình lấy rơm vải các kiểu lót cho nó nằm rồi cho nó uống nước. Mẹ mình đi đâu thì tha nó đi theo luôn vì sợ con chó, con mèo ở nhà ăn mất. Rồi mẹ mình và con vịt đi đâu cũng dính chặt nhau. Xong 2 ngày sau các em vịt cũng chết vì không được sưởi ấm, buồn quá đi à''.

Nhiều dân mạng còn trêu đùa, như vậy chủ topic hời quá: "Hời quá còn gì lại có một con vịt nuôi lớn lên lại có vịt ăn trong khi giá trị của quả trứng cao lắm là 5 ngàn đồng mà nuôi vịt lớn lên giá trị của nó lên khoảng tầm 150-200 ngàn/con'', bạn N.K bình luận.



Liên hệ với chủ nhân bài viết, Trang (nickname Hoa Lâm, quê An Giang) chia sẻ: "Mình mua trứng hôm tối thứ 7 tuần trước, mình mua trứng là chuẩn bị rửa rồi luộc luôn đấy. Sáng chủ nhật mình thấy trứng có 1 lỗ trên vỏ nhưng mình nghĩ là trứng còn lâu mới nở nên mình đi học luôn. Ai ngờ trưa đi học về, mở cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt mình là nó đã nở luôn rồi. Nó nhìn mình và kêu, lúc đấy mình vô cùng bất ngờ. Chắc do thời tiết nóng quá chịu không nổi, nhiệt độ rơi vào 37-38 độ C, trời rất nực''.

Cũng theo Trang, chưa bao giờ cô bắt gặp chuyện này, bản thân cũng thấy vui vì may mắn đã không luộc quả trứng lộn này.

Nói về số phận của chú vịt con dễ thương, Trang cho biết: ''Mình quê ở An Giang và hiện đang trọ học nên không có thời gian chăm sóc bé vịt, phần cũng vì bất tiện nữa nên sau đó mình đã quyết định đem em ấy cho chú bán trứng vịt lộn bên chợ 91, gần bến xe Cần Thơ cũ vì chú ấy cũng có 1 bầy vịt lộn, do bán không kịp nên các em ấy nở hết, giờ em vịt của mình đã nhập bọn với bầy vịt đó rồi''.

Câu chuyện trứng vịt lộn nở thành con trong ngày mùa hè mà Trang và nhiều dân mạng vừa chia sẻ không phải là chuyện hiếm.

Năm ngoái, cũng trong những ngày nắng cao điểm, cư dân mạng cũng được một phen "dậy sóng" khi những hình ảnh ngộ nghĩnh của những chú vịt, chú chim cút nhỏ xinh bất ngờ chào đời vì chủ nhân mua trứng về chưa kịp ăn.

Tình huống chỉ có thể xảy ra vào ngày nắng nóng khủng khiếp: trứng vịt lộn nở thành vịt con vào hè năm ngoái

Một ổ trứng vịt lộn đang nở thành con được dân mạng chia sẻ năm ngoái.

Một chú chim nở ra từ trứng cút lộn

Một dân mạng khác cũng kể chuyện trứng cút lộn nở thành con non trong mùa hè.

Những người có kinh nghiệm nuôi, ấp gia cầm cho hay, đó không hẳn là hiện tượng hy hữu, vì với độ già và thời tiết phù hợp, những quả trứng lộn này hoàn toàn có thể được "ấp" một cách không chủ đích.



Tuy nhiên, mặc dù lý do gì hay số phận những chú vịt này sau đó sẽ ra sao thì những sinh linh bé nhỏ này cũng đã mang lại những khoảnh khắc vui vẻ, bất ngờ và trải nghiệm thú vị cho người chủ của nó.