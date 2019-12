Mua quần online, cô gái trẻ lên mạng ''bóc phốt'' shop vì quần vừa mặc đã bị bục chỉ, nhưng dân mạng lại mắng ngược lại vì lý do này

Với sự phát triển của internet, việc mua hàng của những tín đồ thời trang chỉ còn gói gọn trong những cú click chuột và gõ phím. Tuy nhiên, tiện thì có tiện, nhanh thì có nhanh nhưng chẳng may mua hàng ngon nhận ngay hàng rởm, hàng không y hình thì còn thảm hơn. Thế nhưng mỗi tình huống lại éo le theo một cách riêng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, cô gái có tên N.L.T, đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã lên mạng than thở về pha "tai nạn" khi mua hàng mà cô gặp phải.

Cô gái hỏi rất cẩn thận về thông tin sản phẩm trước khi mua hàng

Vậy mà cái kết: Quần mới mặc 1 lần đã bục chỉ

Cô gái viết: ''Hôm trước lướt web, thấy chiếc quần này rẻ nên mình đặt mua thử. Mình đã cẩn thận cung cấp thông tin cụ thể: chiều cao 1m57, cận nặng 47kg và vòng eo 60cm, nhắc kỹ là size đùi to, tận 50cm… và shop vẫn tư vấn đặt size S là vừa.

Mình tin tưởng vì đã hỏi lui hỏi lại nhiều lần. Ấy vậy mà khi nhận hàng, mình mang đi làm ngay lần đầu tiên, chiếc quần đã bục chỉ một đường dài bên đùi, khiến mình rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười".

Vì bị bục chỉ ngay tại công ty nên mình phải mượn tấm vải che nắng của người bạn quấn tạm rồi mới dám ra về thay đồ, xấu hổ không thể tưởng tượng được".

Chiếc quần 1 bên là ảnh trên mạng và 1 bên là ảnh cô gái mặc bị bục chỉ ngay lần dầu tiên xỏ chân vào.

Cụ thể, theo T. tâm sự, cô vốn "nghiện" mua sắm qua mạng và đã nhiều lần đặt hàng online vì tính tiện lợi, nhanh chóng mà hình thức mua bán này mang lại.

Chẳng là, cô nàng mới đặt mua một chiếc quần tây có giá 125.000 đồng trên một website bán hàng trực tuyến khá nổi tiếng. Vì cẩn thận nên T. có cẩn thận hỏi kĩ càng những thông tin cần thiết cũng như hình ảnh về sản phẩm.

Thế nhưng, khi nhận hàng, cô nàng ''thất vọng toàn tập'' khi chiếc quần mới mặc được 1 lần duy nhất đã... bục chỉ. Mặc dù có giá khá rẻ, nhưng không thể mới mặc đã rách như vậy được. Với tâm trạng bức xúc, cô lập tức liên lạc với chủ shop, đề nghị được đổi lại sản phẩm khác.

Thế nhưng, theo cửa hàng này phản hồi thì sản phẩm này không thể đổi trả, shop chỉ có thể hỗ trợ mua sản phẩm mới với giá ưu đãi: ''Shop trước khi gửi hàng đi đã kiểm tra kỹ, không có lỗi gì mới gửi. Chỗ rách kia là do khách mặc bị ôm chật quá nên mới bung chỉ ra. Nếu sản phẩm có lỗi, ngay khi nhận hàng khách kiểm tra và phản hồi thì bên mình sẽ hỗ trợ đổi size. Đằng này khách đã nhận hàng được 3 ngày, quần cũng giật tag, mặc đi làm rồi thì không thể đổi được".

Vì cho rằng câu trả lời của shop bán hàng không hợp lý, cô gái đã đăng bài lên mạng xã hội để ''bóc phốt''. Thế nhưng, thay vì nhận được ý kiến đồng cảm của dân mạng, rất nhiều người lại bức xúc, chỉ trích ngược lại cô nàng.

- ''Phốt hài hước quá! Thật sự mình thấy bạn vô lý thật ý, quần đã mua rồi, mặc đi làm xong bị rách còn đòi đổi thì ai đổi cho được''.

- ''Mình thấy bạn mới vô lý, shop đã đồng ý cho kiểm tra hàng rồi, do bạn không cẩn thận đó chứ, nếu đổi thì phải đổi ngay lúc chưa mặc hoặc lúc nhận hàng chứ? Làm sao họ xác minh được chỗ rách do lỗi đường may hay do người dùng. Mang về mặc rồi mà làm rách thì chẳng ai đổi cho đâu bạn ạ''.

Trong khi đó, T. phân trần: ''Mình đã hỏi kỹ và được shop tư vấn size S, quần nhận về mang cũng vừa chứ không chật, chỉ hơi căng một chút. Thế mà mới mang lần đầu đã bục chỉ, chắc chắn do đường may ẩu, sát biên quá.

Ấy vậy mà khi phản hồi thì shop phủi bỏ trách nhiệm, làm như lỗi do mình, thế nên mình mới bức xúc mang lên mạng".

Hiện câu chuyện mua hàng trên mạng đầy eo le này vẫn đang được dân mạng chia sẻ cùng hàng trăm lượt bàn tán xôn xao.