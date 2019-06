Mưa giông chấm dứt, Hà Nội lại nắng nóng gay gắt từ ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm qua 18/6, các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc kết hợp với quá trình lấn Tây của áp cao cận nhiệt đới nên trong sáng nay (19/6) ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và rải rác có giông, riêng các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Tại Hà Nội: Trong sáng nay có thể xuất hiện mưa rào và giông. Tuy nhiên, hình thái thời tiết trời nhiều mây, khá mát mẻ chỉ còn duy trì trong ngày hôm nay. Từ ngày mai, 20/6, nắng nóng sẽ trở lại với nền nhiệt cao nhất lên tới 38 độ C và kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ảnh minh hoạ

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong 3 ngày tới, cả 3 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh có chỉ số tia UV đều nằm trong ngưỡng có nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Riêng thành phố Hà Nội chỉ số tia UV có xu hướng tăng lên trong 3 ngày tới.