Mua giải, Hoa hậu “tháo sụn”, giám khảo phát ngôn sốc và những “trò” hay của nhan sắc Việt 2017

aFamily.vn>Hậu trường

10:30:00

Ồn ào và thị phi không kém bất kỳ "mảng miếng" nào của làng giải trí chắc hẳn là thế giới của những nàng Hoa hậu. Bởi vốn dĩ trên cuộc đời này, cái đẹp đã là một khái niệm gây tranh cãi. Thế nên, scandal và hoa hậu gần như là cặp bài trùng đi liền nhau sau mỗi mùa thi sắc đẹp.

Và năm nay có lẽ là một mùa "bội thu" scandal của làng nhan sắc Việt.

Trao vương miện cho Hoa hậu hay... trao giải phụ cho thẩm mỹ viện?



Có lẽ cách đây không lâu, chẳng mấy ai biết đến cái tên cuộc thi Hoa hậu Đại Dương. Nhưng nhờ công của Lê Âu Ngân Anh, từ khóa "Hoa hậu Đại Dương" hẳn trở thành "hot trend" của năm nay.

Thậm chí người ta còn phải bình chọn cuộc thi này thành cuộc thi Hoa hậu hài nước nhất năm.

Ngay trong đêm chung kết, cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017 đã khiến công chúng sững sờ với những hình ảnh không mấy rạng rỡ tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh.

Nhan sắc của tân Hoa hậu Ngân Anh trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Ờ thì xấu đẹp tùy mắt nhìn của khán giả nhưng câu chuyện liên quan ở đây lại là vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ. Theo nhiều người không phải vấn đề nhan sắc tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh không thuyết phục được đám đông khiến các diễn đàn dậy sóng mà chủ yếu khán giả không chấp nhận một Hoa hậu phẫu thuật thẩm mỹ.

Mặc dù dư luận phản ứng, ban tổ chức của cuộc thi vẫn kiên quyết khẳng định Lê Âu Ngân Anh có vẻ đẹp tự nhiên và dù từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng "đã tháo sụn".

Lời giải thích hồn nhiên của Ngân Anh và cả ban tổ chức của cuộc thi không làm hài lòng khán giả. Thậm chí có người còn khuyên ban tổ chức rằng nên trao thêm giải phụ cho thẩm mỹ viện nào hỗ trợ Ngân Anh "tháo sụn".

Cho rằng mình không được tôn trọng, Hoa hậu Đại Dương 2014 tuyên bố đòi bỏ vương miện.

Không chỉ dừng lại tại đó, cuộc thi Hoa hậu Đại Dương lại tốn thêm vài trang báo của truyền thông khi Hoa hậu Đại Dương 2014 - Đặng Thu Thảo bất ngờ tuyên bố đòi bỏ vương miện.

Theo chia sẻ của Thu Thảo, cô cảm thấy không được ban tổ chức tôn trọng mà đơn cử là cô không hề được bước lên sân khấu trao vương miện cho người kế nhiệm.

Người đẹp tuyên bố: "Từ nay không là Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 nữa. Sẽ là Miss International 2014".

Nhưng kỳ lạ một chỗ, mặc dù Đặng Thu Thảo có đi thi Miss International 2014 với tư cách Hoa hậu Đại Dương nhưng cô không hề được giải gì.

Vậy có lẽ gọi Đặng Thu Thảo là Miss International 2014 cũng có phần... sai sai.



Tổ chức bán kết ngay giữa tâm bão, giám khảo phát ngôn gây sốc

Nếu có bảng xếp loại thì có lẽ xếp thứ 2 sau cuộc thi Hoa hậu Đại Dương về độ thị phi, ồn ào hẳn là cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ngay từ khi bắt đầu rục rịch chuyện thi cử, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã xứng đáng là chương trình "drama" nhất năm khi liên tục trình làng những tình huống oái oăm.

Sự xuất hiện của dàn thí sinh gắn mác thị phi đã đủ cho cuộc thi nóng từ khi vừa khởi động.

Mai Ngô - cô gái kịch tính của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Ngay từ đầu cuộc thi, Mai Ngô lại tiếp tục trở thành “ngôi sao sáng” trong cuộc chiến truyền thông của Hoa hậu Hoàn vũ. Sau những ồn ào và áp lực, chính Mai Ngô đã phải viết thư tay xin rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Đây hẳn là một sự khởi đầu đậm chất "drama" của cuộc thi nhan sắc từng được đánh giá uy tín nhất Việt Nam.

Đỉnh điểm của những ồn ào liên quan tới cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hẳn là chuyện đêm bán kết được tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa) ngay sau cơn bão số 12. Theo nhiều người, trong khi cả tỉnh rơi vào tình trạng bão lụt, điện không có dùng, đồ ăn chưa đủ thì ở thành phố ánh đèn vẫn lấp lánh, những cô gái chân dài vẫn sải bước mà quên mất ngoài kia bao nhiêu mảnh đời đang đối diện với thiên tai.

MC Phan Anh và Hoàng My gây sốc với những phát ngôn gây tranh cãi.

Đêm bán kết đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Ngay sau đó, bộ VHTT&DL đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp, chỉ đạo Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn và BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tạm hoãn tổ chức các phần thi trong khuôn khổ cuộc thi cho đến thời điểm khắc phục xong hậu quả thiên tai, mưa lũ. Ngoài ra, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam phải gửi báo cáo giải trình về đêm bán kết 4/11.



Câu chuyện không dừng lại tại đó sau khi hai thành viên giám khảo - Á hậu Hoàng My và MC Phan Anh - bất ngờ có những phát ngôn gây tranh cãi khi đứng về phía ban tổ chức.

Hoàng My đã nhận vô vàn chỉ trích khi so sánh bão Damrey "không nhằm nhò gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu”. Còn MC Phan Anh, trước ảnh hưởng nặng nề của cơn bão 12 tại các tỉnh miền Trung, Phan Anh lại trả lời một tờ báo cho rằng việc tổ chức đêm bán kết là "hợp tình, hợp lý" và đưa ra đánh giá chưa đầy đủ về thiệt hại của bão số 12 tại Nha Trang.

Mặc dù ngay sau đó, Á hậu Hoàng My và Phan Anh đều đưa ra lời xin lỗi nhưng có lẽ những tổn thương bằng lời nói mà hai giám khảo này đưa ra đã khiến nhiều người rất đau lòng.

Việc đêm chung kết bị trì hoãn từ năm 2017 sang năm 2018 cũng góp phần giúp cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thêm vững chắc ở ngôi vị thị phi nhất nhì năm nay.

Nhan sắc Việt đi thi quốc tế: Đại diện Việt Nam trở thành trung tâm gây tranh cãi

Không ồn ào như cuộc thi Hoa hậu Đại Dương và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhưng cuộc chinh chiến của Huyền My tại Hoa hậu Hòa Bình Quốc Tế 2017 cũng đủ sức về top 3 trong một năm "bội thu" scandal của nhan sắc Việt.



Phải thừa nhận, chưa năm nào Việt Nam có nhiều cuộc thi Hoa hậu đến vậy. Năm 2017 là năm rất nhiều người đẹp Việt đến với các cuộc thi quốc tế từ lớn tới nhỏ. Thu hút sự chú ý của truyền thông nhất có lẽ là chuyện Á hậu Huyền My tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017.

Ngay từ khi tham gia, Huyền My đã nhận được sự ưu ái của truyền thông trong nước bởi cuộc thi năm nay được tổ chức tại Việt Nam. Mặc dù nhận được nhiều sự kỳ vọng của khán giả và truyền thông nhưng kết quả cuối cùng của người đẹp lại không như mong đợi.

Giọt nước mắt của Huyền My.

Ngay sau chung kết, Huyền My bật khóc nức nở phía dưới sân khấu chính và cô cũng không kịp đến chúc mừng tân hoa hậu ở giây phút đăng quang. Hình ảnh của Huyền My bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi. Nhiều ý kiến chỉ trích cô và cho rằng Huyền My nên chọn cách cư xử đẹp hơn bởi cô đại diện cho nước chủ nhà.

Sau này, Huyền My giải thích: "Tôi muốn chúc mừng người đẹp Peru Maria Jose Lara ngay trên sân khấu. Nhưng do đông thí sinh khác cũng chúc mừng nên tôi không thể tiến gần được. Tôi đã đến phòng bạn ấy trong đêm để chúc mừng. Có thể vì thế nên gây ra sự hiểu nhầm”.

Tuy nhiên, lời giải thích của Huyền My lại không nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Câu chuyện trở nên căng thẳng hơn khi hai giám khảo của cuộc thi là Hoa hậu Giáng My và nhà thiết kế Sỹ Hoàng đều lên tiếng và thể hiện sự không hài lòng về cách ứng xử của Huyền My trong suốt cuộc thi. Nhà thiết kế Sỹ Hoàng cho rằng: "Huyền My lại thể hiện sự ăn thua, quá kỳ vọng, quá thiếu lượng sức mình".

Mặc dù có ý kiến cho rằng hai giám khảo quá khắt khe với Huyền My nhưng cũng có nhiều ý kiến đồng thuận. Và rời khỏi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc Tế, Huyền My dường như "lỗ vốn". Không chỉ không đạt được như kỳ vọng, hình ảnh Huyền My cũng kém "đẹp" hơn trong mắt người hâm mộ.

Tạm kết

2017 có lẽ một năm đầy "bão tố" của các cuộc thi Hoa hậu Việt. Từ chất lượng thí sinh cho tới khâu tổ chức đều trở thành yếu tố gây tranh cãi.



Theo nhiều người, phần lớn những việc này là do sự dễ dãi trong tổ chức các cuộc thi nhan sắc đã khiến nhiều cuộc thi bị biến thành "chợ" nhan sắc.

Có lẽ từ sự dễ dãi này, người ta mới được thấy vô số trò hay. Từ bị tố mua giải cho tới phẫu thuật thẩm mỹ, vi phạm quy chế, hay thậm chí trưởng ban tổ chức "đùng đùng" lên báo chí mắng Hoa hậu "vô ơn", cho tới giám khảo "chửi" thí sinh.

Chỉ trong 2 tháng 10 và 11-2017, khán giả cả nước đã bội thực với các cuộc thi nhan sắc. Chưa kịp nhớ tên cô này ở cuộc thi Hoa hậu gì đã thấy cuộc thi khác đi tới đêm chung kết.

Có lẽ, khán giả đã đến lúc ngao ngán vì số lượng cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam ngày càng gia tăng nhưng chất lượng lại có hạn.