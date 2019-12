Mua camera đặt trong phòng con gái, mẹ hốt hoảng khi xem đoạn clip ghi lại cảnh tượng thiết bị này làm đứa trẻ la hét cầu cứu

Dịp khuyến mãi Black Friday vừa qua, Ashley LeMay, sống ở quận DeSoto, Mississippi (Mỹ) đã đặt mua chiếc camera, gắn trong phòng 3 đứa con gái nhỏ. Người mẹ tin rằng thiết bị này sẽ giúp cô có thể để mắt đến những đứa trẻ khi làm ca đêm ở bệnh viện. Thế nhưng, chỉ 4 ngày sau đó, 1 trong các cô con của Ashley là Alyssa đã nghe thấy những tiếng động lạ trong phòng.

Theo lời Alyssa kể lại, em nghe thấy âm thanh từ ngoài hành lang và nghĩ rằng do em gái mở vì nghe có tiếng nhạc. Vậy nên Alyssa đi lên lầu và tiếng động trở nên ồn ào hơn. Không mất quá lâu để đứa trẻ nhận ra tiếng động kia phát ra từ đâu, đó là chiếc camera mà mẹ mới mua cách đó vài ngày. Thiết bị này tiếp tục phát bài hát Tiptoe Through The Tulips trước khi một giọng nam vang lên: "Mình là bạn thân của bạn. Mình là ông già Noel. Bạn có muốn làm bạn với mình không?". Ashley cũng nghe được những âm thanh này khi xem camera và xem con gái liên tục cầu cứu "Mẹ ơi".

Ashley cho biết, giọng nói đó cổ vũ con gái cô thực hiện những hành vi kỳ lạ. May mắn là sau đó, chồng Ashley đã đi vào phòng và ngắt kết nối camera kia với nguồn điện.

"Camera đã có thể quay được cảnh khi những đứa trẻ đi ngủ, thay đồ và nhiều thứ khác nữa" - Ashley nói.

Sau khi nhận lại chiếc camera từ Ashley, nhà sản xuất cho biết họ đang tiến hành điều tra sự cố và khẳng định phía họ không hề biết gì về chuyện này. Nhà sản xutas cho biết nhiều khả năng bọn hacker đã cướp thông tin đăng nhập của gia đình và can thiệp vào quyền quản lý chiếc camera. Ngoài ra, nhà sản xuất còn kêu gọi người dùng nên sử dụng 2 lớp mã bảo mật cho tài khoản và đặt mật khẩu thật khó để tránh bị hack như trường hợp của gia đình Ashley.

(Nguồn: Unilad, Mirror)