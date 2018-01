Mr Đàm chia sẻ về mối tình đơn phương kỳ lạ: "Cô ấy đã không còn trên cuộc đời này nữa..."

aFamily.vn>Giải trí

Tập 3 Tuyệt đỉnh song ca Cặp đôi vàng là "trận chiến" giữa 8 cặp thí sinh để giành giải Ấn tượng từ ban giám khảo với chủ đề Dạ Vũ. Ngoài 3 vị giám khảo chính là Đàm Vĩnh Hưng, Minh Vy và Cẩm Ly thì giám khảo khách mời là cây cổ thụ của làng nhạc Việt thể loại Bolero - danh ca Thái Châu.



Trong tập này, ngoài các tiết mục dự thi hấp dẫn thì câu chuyện tình yêu thời cắp sách tới trường của Mr Đàm cũng thu hút khán giả truyền hình. Anh khiến chị Tư Cẩm Ly bất ngờ khi tiết lộ 2 mối tình đầu đơn phương của mình từ thời đi học. Nam ca sĩ kể "Năm lớp 4 tôi thích cô bạn lớp kế bên, chỉ biết thích và xem nó là xao xuyến đầu tiên, giây phút đầu tiên của một đứa con trai mới lớn thích 1 đứa con gái. Tới khi biết yêu một cuộc tình đậm thiệt đậm nữa thì vẫn là một mối tình câm lặng nữa, chỉ yêu và đi ngang lớp cô đó thôi. Cổ học buổi chiều, tôi học buổi sáng. Mà chiều nào cũng giả bộ lên quét trường nhưng đâu đến phiên tôi quét trường đâu, cũng leo lên tầng cao nhất của trường để quét và đi qua lại đi lại để dòm cô ấy thôi. Sau đó thì cô ấy không còn trên cuộc đời này nữa. Đó là 2 cuộc tình kì lạ của Hưng".

Đàm Vĩnh Hưng trên ghế giám khảo "Cặp đôi vàng".

Sau câu chuyện tình kỳ lạ của Mr Đàm là tiết mục dự thi của cặp đôi Jang Mi – Minh Luân. Cặp đôi thể hiện ca khúc gợi nhớ về mối tình đầu – Chút kỷ niệm buồn. Tiếp nhận lời khuyên từ tuần trước của giám khảo Quang Lê, tập này cặp đôi đã biết cách giao tiếp với khán giả qua camera. Tuy nhiên, danh ca Thái Châu cho rằng Minh Luân là tài tử nên cần phải tạo đất diễn cho Jang Mi. Là người dựng bài cho tất cả các cặp đôi, Minh Vy tinh tế quan sát sự thể hiện của Minh Luân và anh "bắt bài": "Luân em có chuyện gì phải lo à! Ánh mắt của em đã thể hiện trên sân khấu." Nhạc sĩ cũng nhắc nhở nam diễn cần phải tập trung khi lên sân khấu. Minh Luân chia sẻ anh đang có chút chuyện gia đình, mà 7h sáng mới ngủ được. "Có những chuyện cá nhân không biết tách ra mà ảnh hưởng tới công việc đó là điều mà em cảm thấy mình không vượt qua được", anh bộc bạch tâm sự.

Jang Mi – Minh Luân

"Cặp đôi vàng": "Chút kỷ niệm buồn" - Jang Mi & Minh Luân

Thể hiện 2 ca khúc Chuyến đò không em – Yêu người như thế đó, giọng ca Hà My – Dũng Nhí nhận được sự ủng hộ không chỉ của Mr Đàm mà của cả danh ca Thái Châu. Ngay sau kết thúc phần biểu diễn, Hà My xúc động gửi lời chào tới danh ca Thái Châu, đáp lại giọng ca sinh năm 1951 rời khỏi bàn giám khảo, lên sân khấu và ôm cháu gái Hà My. Nam danh ca khiến khán giả xúc động khi không ngừng động viên cháu gái "giữ phong độ", "ráng lên con" và cũng gửi lời cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho hai cậu cháu gặp nhau, đồng thời chia sẻ niềm vui khi tái ngộ Hà My trên sân khấu, ông nói: "Cậu rất là mừng vì thấy con phong độ trở lại, cứ giữ vững phong độ này trở đi, con đã từng có mà, con hát tuyệt vời, giọng cổ cũng hay, cái nào ra cái đó, vóc dáng cũng ngon lành luôn. Cậu thấy con thành công cậu cũng vui, ít nhiều cũng hãnh diện chứ, trong gia phả mình có đứa cháu thành công như vậy. Ráng giữ phong độ này trở lên nha con!".



Còn về giọng hát của Dũng Nhí, giọng ca hải ngoại cảm thấy bất ngờ bởi quá êm ái, đúng chất Bolero, ông chia sẻ: "Tôi từng nhắc nhở nhiều lần với các anh chị em, hát làm sao cảm xúc, cái đó là cái chính, là linh hồn của bài hát, Dũng nhí làm được điều này. Bởi vậy, khỏi cần ôm, qua lời ca tiếng hát đã ôm tôi rồi."

Thái Châu ôm Hà My trên sân khấu.

Ngoài lời khen của danh ca Thái Châu, cặp đôi Dũng Nhí – Hà My còn nhận lời khen của ông hoàng nhạc Việt cho bản mashup này. Cả hai phân bố bài vở chặt chẽ, chia câu hợp lý và tạo được sức hút cho khán giả, đồng thời nam ca sĩ Dạ khúc cho tình nhân tiếp thêm tinh thần cho cặp đôi Hà My – Dũng Nhí với lời khen "chưa bao giờ thất vọng về giọng hát của cả hai". Tuy nhiên, với vòng thi Dạ Vũ, yêu cầu có sự kết hợp nhảy múa với hát song ca thì ở tiết mục này, nam ca sĩ cảm thấy "thiếu phần nhảy của cả hai".

Trong vai trò "luật sư bào chữa", nhạc sĩ Minh Vy cũng lên tiếng nhận xét tiết mục của Dũng Nhí – Hà My. Theo anh, giọng ca của Dũng Nhí mộc mạc, tự sự Bolero nhưng đây là Bolero theo kiểu Nam Bộ cải lương chứ chưa hẳn là Bolero tân nhạc. Nhạc sĩ Minh Vy muốn chất cải lương, dân ca của nam ca sĩ nhẹ dần dần. Anh cũng khẳng định bản lĩnh sân khấu của Dũng Nhí – Hà My: "Chọn bản mashup này nó gần với 2 bạn, thứ 2 là rất nhức đầu. Chỉ cần 1 người trễ nửa nhịp là ban nhạc không theo kịp, may sao vẫn đúng", anh hào hứng nói.

Cặp đôi Mai Trần Lâm – Kim Chi thể hiện bản mashup Tôi vẫn nhớ - Vùng lá me bay và cũng nhận những lời góp ý chân thành từ ban giám khảo. Cẩm Ly nhận xét giọng ca của cả hai quá thấp, trong khi giọng của Kim Chi hát rất mùi. Đồng thời, cô cũng khuyên ca sĩ Mai Trần Lâm cần phải thay đổi nếu muốn gắn bó với nghề hát bởi hiện tại anh quá hiền và thụ động.

Mai Trần Lâm – Kim Chi

Nghệ sĩ Hà Linh và ca sĩ Lê Chinh lấy được sự đồng cảm của ban giám khảo qua tiết mục Đêm vũ trường – Phận tơ tằm. Nhưng vì quá nhập tâm vào ca khúc, Hà Linh bị lạc giọng và Mr Đàm có sự góp ý nhỏ, nam ca sĩ chia sẻ "Mình là nghệ sĩ chuyên nghiệp và lâu năm, mình khống chế được cảm xúc thì nên khống chế, mặc dù đó là điều tãn nhẫn. Nhưng anh không cho phép mình bị lạc giọng bởi không thể nào sửa lại được nữa. Nó nguy hiểm lắm, suy cho cùng họ chỉ cần biết mình làm trọn việc hay không thôi, chứ không cần biết mình bệnh hoạn, mình cảm xúc hay sao cả".

Cặp đôi xứng đào, xứng kép Lâm Ngọc Hoa – Hoàng Ngọc Sơn hòa quyện giọng ca với Biển tình. Dù thể hiện khá ngọt ngào nhưng cặp đôi vẫn bị "bắt bẻ" bởi lỗi trang phục. Trong khi Mr Đàm góp ý về chiếc đầm "cần ngắn hơn, bay bổng hơn" để phù hợp với dàng gầy của Ngọc Hoa thì nhạc sĩ Minh Vy khuyên Hoàng Ngọc Sơn nên đi đôi giày nhảy hơn là mang giày thể thao, chồng ca sĩ Cẩm Ly khẳng định "Mình có thể nhảy không đẹp nhưng giày thì phải đúng".

"Cặp đôi vàng": "Biển tình" - Lâm Ngọc Hoa & Hoàng Ngọc Sơn

MC Hùng Thanh – ca sĩ Hồng Mơ hoàn thành liên khúc Kiếp nghèo - Xin thời gian qua mau trong sự vỗ tay tán thưởng của dàn giám khảo. Cặp đôi khoe giọng ca nội lực, kết hợp cũng những bước nhảy chuyên nghiệp và trang phục gợi cảm.

"Cặp đôi vàng": "Kiếp nghèo - Xin thời gian qua mau" - Hùng Thanh & Hồng Mơ

Thử thách với chủ đề Dạ Vũ, chị em "đào hát" Thanh Ngọc – Ngân Quỳnh thể hiện ca khúc Bài tango dĩ vãng – Sao em vô tình. Ở tập trước, cặp đôi xuất sắc nhận giải Ấn tượng nhờ màn kết hợp ăn ý thì tập này, hai giọng ca nữ không quen với vũ đạo nên đã mắc lỗi không thuộc lời, thuộc nốt và cả bước nhảy.

"Cặp đôi vàng": "Bài tango dĩ vãng – Sao em vô tình" - Ngân Quỳnh & Thanh Ngọc

Vượt qua 7 cặp còn lại, Minh Sang – Tuyết Mai giành giải Ấn tượng với ca khúc Hoa cài mái tóc. Sự ăn ý và hợp rơ nhau trong từng câu hát của cặp đôi đã "hoàn toàn thuyết phục" giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Trong khi ca sĩ Cẩm Ly cảm thấy giọng hát của Tuyết Mai rõ, sáng thì giám khảo Thái Châu bảo vệ quan điểm "khi song ca nam đã hi sinh cho nữ nổi lên". Còn với nhạc sĩ Minh Vy, đối với anh, tiết mục này hạng nhì nhưng không tìm được hạng nhất.

Tập 4 Cặp đôi vàng với chủ đề Người thương sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ, thứ Ba ngày 9/1/2017 trên kênh THVL1.