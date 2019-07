Chỉ vì 1 cơn sốt lúc mang bầu, mẹ xót xa khi con gái vừa chào đời đã phải chọc tủy

Với người bình thường, một trận ốm sốt có thể đơn giản qua đi sau vài ngày. Còn với bà bầu, một trận ốm sốt để lại hậu quả khó lường hơn rất nhiều, đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé đang hoài thai trong bụng. Những người đã từng trải qua việc này càng thấm thía hơn bao giờ hết việc duy trì một thai kỳ khỏe mạnh không đau ốm quan trọng đến nhường nào.



Quỳnh Anh - bà mẹ 2 con, từng là 1 MC xinh đẹp, hiện đang sinh sống tại Hà Nội đã từng trải qua giây phút "cả thế giới như sụp đổ trước mắt" khi nghe bác sĩ kết luận con vừa mới lọt lòng đã bị mắc căn bệnh hết sức đáng sợ mang tên viêm màng não. Quỳnh Anh không khỏi xót xa khi bác sĩ cho biết nguyên nhân là do chị bị sốt virus trong lúc mang bầu.

Con vừa chào đời đã nhận tin dữ

Ấy là khi Quỳnh Anh mang thai lần hai bé gái Hà An Nhiên. Cả thai kỳ hai mẹ con đều khỏe mạnh, vui vẻ, sẵn sàng chờ đón một kỳ sinh nở thuận lợi. Mọi thứ đều ổn cho đến những ngày gần cuối thai kỳ... Bà mẹ xinh đẹp kể: "Đột nhiên vào 1 đêm tuần thứ 37, mẹ bị sốt cao, toàn thân đau nhừ, chân tay gần như không còn lực. Dự đoán có thể sẽ đẻ sớm, nên hôm sau ông bà đưa mẹ nhập viện luôn. Bác sĩ chẩn đoán sốt virus, tử cung chưa mở, có cơn co nhẹ. Nếu vẫn tiếp tục sốt trở lại, sẽ phải truyền kích đẻ để đưa em bé ra ngoài. Vậy là sáng sớm mẹ nhập viện, 11h đêm mẹ lên bàn đẻ".

Vừa ra khỏi bụng mẹ, được da kề da với mẹ vài phút, bé An Nhiên ngay lập tức được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Và từ đấy trở đi, hai mẹ con bị cách li hoàn toàn, con nằm phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ vẫn đang sốt nên không được sang khoa nhi.

Vừa chào đời, bé An Nhiên lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Bác sĩ cho biết vì chị Quỳnh Anh bị sốt virus nên rất có thể con cũng bị ảnh hưởng, nếu con sốt thì vô cùng nguy hiểm nên cần thiết phải theo dõi. Trẻ sơ sinh não hở nên rất dễ bị virus xâm nhập dẫn đến viêm màng não...

"Nghe bác sĩ kết luận con bị viêm màng não mà thế giới như sụp đổ trước mắt mẹ. Còn bố con, lúc đó bố đang đi làm, nhưng sau này mẹ mới nghe bác đồng nghiệp bố kể lại là, nghe được tin con bố đã chạy vào nhà vệ sinh òa khóc... Cuộc đời mẹ cũng đã từng trải qua một vài cú sốc lớn, nhưng chưa bao giờ mẹ tưởng tượng được điều kém may mắn lại đổ lên đầu con gái bé bỏng của mẹ. Mà nguyên nhân lại là do mẹ, nhiễm sốt virus trong lúc mang bầu".

Những đau đớn vì vừa trải qua cuộc vượt cạn lần hai cũng chẳng thể nào so sánh với nỗi lo lắng cho bệnh tình của đứa con gái vừa lọt lòng mẹ. Kể từ giây phút ấy, bé An Nhiên phải nằm điều trị ở phòng đặc biệt. Con cởi trần, chỉ đóng mỗi bỉm, nằm đó không được ai bế ẵm, không có ti mẹ, tự khóc, tự ngủ, không người dỗ dành. Bé phải ăn bằng ống xông sữa. Trong căn phòng cách li đó, có khoảng 10 đứa trẻ, đến giờ ăn, thay bỉm mới có người vào, nhưng rất ít tiếng khóc, có lẽ quá mệt mỏi nên các con chẳng còn sức mà gào. "Nếu là một đứa trẻ khoẻ mạnh trong tháng, ở nhà quen được nâng niu sẽ làm nũng biết chừng nào", Quỳnh Anh xót xa kể lại.

Bà mẹ hai con còn nhớ như in những ngày tháng con gái phải tách mẹ nằm trong phòng cách ly: "Những bà mẹ tập trung lại ở một phòng khác, tách biệt với đứa con mới đẻ. Cả phòng chỉ có duy nhất 1 việc trong ngày là vắt sữa đều đặn 3 tiếng 1 lần, để y tá đem vào cho các con. Mỗi ngày mẹ chỉ được thăm con vào một giờ nhất định kéo dài khoảng 5 phút. Thăm con nào được bế ẵm, ôm ấp, thăm con là đứng từ xa, nhìn con qua lớp cửa kính. Thậm chí mẹ còn chưa nhận được mặt con, vì đẻ ra đã tách mẹ làm sao mà nhớ được. Y tá chỉ đứa trẻ nào, thì mẹ nhìn về hướng ấy là con mình".

Lẽ ra ấy là thời gian các bà mẹ được nghỉ ngơi, ở cữ thì với các mẹ có con phải nằm phòng cách ly, họ đều giống nhau ở ánh mắt trũng xuống vì thiếu ngủ, vì lo lắng và vì lúc nào nước mắt cũng chỉ trực lăn xuống. Cho dù các bé đều có y tá chăm nhưng chẳng bà mẹ nào có thể chợp mắt nổi, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày...

Những ngày ấy, mỗi lần bác sĩ vào phòng bà đẻ, chỉ có duy nhất 1 trong 2 thông tin, vui mừng hoặc thất vọng: Con được ghép mẹ hoặc con bệnh nặng thêm.

23 ngày địa ngục chiến đấu cùng bệnh viêm màng não

Cuối cùng, sau 2 tuần cách ly, bé An Nhiên cũng được về với mẹ. Nhưng về với mẹ không có nghĩa là con đã khỏi bệnh. Chỉ là con đã qua cơn nguy hiểm. Tiếp đó, bé phải tiêm kháng sinh bằng máy bơm điện ngày 2 lần, lấy lại ven, thay kim 2-3 ngày 1 lần. "Mỗi lần y tá bế con đi lấy ven là tim mẹ như thắt lại. Đứa trẻ vài ngày tuổi lấy ven đâu dễ gì, chọc mu bàn tay, không được, chọc lên cẳng tay; chưa được, lại chọc xuống cổ chân; thậm chí nhiều bạn còn bị chọc lên cả đầu. Mỗi lần đi lấy ven mà lâu lâu chưa về, các bà mẹ trong phòng lại rưng rưng: chắc lại khó lấy ven rồi... Quả thật, khi trở về, mình mẩy các con đầy bông băng thương tích, nhiều vết chọc tìm ven rỉ máu, bầm tím, bọng mắt sưng húp vì gào khóc...".

Bé An Nhiên phải tiêm kháng sinh bằng máy bơm điện ngày 2 lần, lấy lại ven, thay kim 2-3 ngày 1 lần.

Tất cả những mũi tiêm ấy, những lần lấy ven ấy đã xá gì bởi bệnh của bé An Nhiên cần phải chọc tủy để xét nghiệm và theo dõi. Mỗi lần chọc tủy, bé phải gây mê hoàn toàn, người lớn còn khiếp sợ, nói gì đến đứa trẻ chỉ nặng vài cân. Sau mỗi lần chọc tủy, mặt mũi con im lìm như đang ngủ nhưng thực ra là chưa hết thuốc mê. Mắt môi bé đờ ra không cử động, bụng đói mà miệng không đủ lực mút sữa...

An Nhiên phải điều trị tổng cộng 23 ngày. "23 ngày đó gần như là địa ngục với cả con lẫn mẹ. Con đau đớn, gồng mình lên chống chọi với bệnh tật. Còn mẹ thì nén buồn đau, cắn răng chịu đựng sự mệt mỏi trong bệnh viện và suy nhược vì mới sinh. Tất cả đều gắng gượng và mong chờ một điều duy nhất: Con đáp ứng tốt với thuốc và được xuất viện".

Sau gần 1 tháng trời chiến đấu với bệnh tật, cơ thể bé con gần như đã hết chỗ lấy ven, y tá nói nếu chưa được xuất viện, con sẽ phải lấy ven trên đầu. Thật may là sau 23 ngày, bác sĩ thông báo tình trạng của con đã ổn, con được xuất viện. Trường hợp của con đã khỏi hoàn toàn, gia đình không phải lo lắng về tương lai, con sẽ lớn lên là một đứa trẻ bình thường không hề có di chứng nào cả. Từ đó đến nay, bé đều đặn được tái khám 3 tháng một lần và sức khỏe hoàn toàn bình thường.

An Nhiên bụ bẫm, đáng yêu.

Ngày 5/7 vừa qua, bé An Nhiên đã đón sinh nhật 1 tuổi. Nhìn con bụ bẫm, đáng yêu của hiện tại chẳng mấy ai tưởng tượng được con đã từng trải qua những ngày tháng đau đớn và khổ sở vô cùng với căn bệnh viêm màng não vô cùng nguy hiểm ngay từ lúc chào đời.

Vậy là chỉ vì một cơn sốt trong lúc mang bầu nhưng hậu quả mà nó để lại không hề đơn giản. Các bác sĩ cho biết, nếu mẹ bầu bị sốt trong giai đoạn đầu của thai kỳ khi con đang hình thành mặt mũi, chân tay thì mọi thứ còn tệ hơn rất nhiều.

"Cảm ơn ông trời đã không quá tệ bạc, chỉ thử thách lòng can đảm của mẹ con mình chút thôi. Chỉ mong cho con cả một đời an yên, giống như cái tên mà mẹ đã đặt cho con lúc con đang hôn mê trên tấm drap trắng: An Nhiên", Quỳnh Anh xúc động chia sẻ về cô con gái bé bỏng, xinh xắn.