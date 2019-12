Mới yêu 1 tháng đã bị "đá", người đàn ông quẫn trí châm lửa tự thiêu ngay giữa đường

Morgan Baskett, 42 tuổi, đang phải giành giật sự sống từ tay tử thần sau khi châm xăng tự thiêu. Được biết, Morgan đã cãi nhau với người yêu, vốn là nhân viên phục vụ tại quán pub Queen's Head ở Chislehurst, London.

Morgan Baskett, 42 tuổi, đã châm xăng tự thiêu và rơi vào nguy kịch sau khi cãi vã với người yêu

Nhiều nhân chứng kể rằng, Morgan đã bị bạn gái "đá" 6 tuần trước, anh ta đã biến thành đuốc sống trong khoảng 1 phút 30 giây và liên tục gào thét: "HÃY ĐỂ TÔI CHẾT!"

Rất may mắn, Djan Alo 59 tuổi, người chủ quán cà phê gần đó đã kịp thời dập lửa cứu mạng Morgan.

Ali nói rằng: Morgan đã chặn đầu xe của ông khi tới Chislehurst vào lúc 9h tối, có bấm còi inh ỏi thế nào gã cũng không chịu di chuyển. Ngay sau đó, Morgan tự tưới xăng rồi châm lửa bên ngoài quán pub Queen's Head. Điều kinh hoàng nhất chính là, ngọn lửa trên người Morgan cao tới 4,5m!

Bất chấp nguy hiểm, Ali đã lao tới cứu Morgan. Tuy nhiên, người đàn ông quẫn trí vẫn bị bỏng nặng và nhập viện trong tình trạng hấp hối.

"Tôi tận mắt chứng kiến anh ta tưới cả can xăng từ đầu đến chân", Ali nói với The Sun.

"Morgan đã cãi nhau với cô bạn gái Michelle và cô ấy đã cố gắng giằng can xăng trong tay anh ta".

"Tôi không chắc anh ta đã châm lửa bằng diêm hay hộp quẹt nhưng chỉ vài giây sau thảm kịch đã diễn ra".

"Morgan và Michelle đã yêu nhau được 4 tuần nhưng anh ta bị 'đá' 6 tuần trước, gã đòi quay lại nhưng cô kia không chịu. Michelle đang làm nhân viên phục vụ cho quán cà phê của tôi".

"Ngọn lửa cao đến 15ft (khoảng 4,5m) vì vậy tôi chạy ngay vào nhà hàng và lấy bình cứu hỏa".

Djan Alo, người đã nỗ lực cứu mạng Morgan

Ông là một trong số ít những cá nhân tìm cách dập lửa cứu gã trai quẫn trí, trong khi người đi đường chỉ đứng quay phim chụp ảnh

"Tôi nhớ rõ anh ta liên tục nói 'tôi muốn chết, tôi muốn chết, hãy để tôi chết".

Những gì còn sót lại sau vụ tự thiêu ở Chislehurst

Một nhân chứng khác cho hay: "Nếu những người có mặt không nhanh trí dập lửa và giúp Morgan cởi quần áo, có lẽ anh ta đã chết".

Được biết Morgan đã đem theo 2 can xăng, lửa lan tới khiến can xăng thứ hai bùng cháy, rất may nó cũng được dập tắt kịp thời.

Morgan được Dịch vụ xe cứu thương London đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ vẫn đang nỗ lực duy trì mạng sống cho anh ta.

Theo The Sun