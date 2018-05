Mỗi năm, nửa triệu trẻ sơ sinh tử vong vì nhiễm khuẩn huyết

Thông tin này được bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết trong sáng 10/5.



Cụ thể theo Tổ chức Y tế Thế Giới, mỗi năm có 30 triệu người lớn, 3 triệu trẻ sơ sinh và 1,2 triệu trẻ nhỏ nhiễm khuẩn huyết trên toàn cầu. Trong đó có 6 triệu người lớn và 500.000 trệ sơ sinh tử vong vì nhiễm khuấn huyết. Tẩt cả nhíễm khuẩn huyết líên quan đến chăm sóc y tế đều có thể phòng ngừa được nếu nhân víên y tế thực hiện tốt các quy trình vô khuẩn bệnh víện.

Trẻ được điều trị tại BV Nhi đồng 1 (TP.HCM).

"Phòng ngừa nhiễm khuấn huyết trong chăm sóc y tế - trong tầm tay bạn" là khẩu hiệu do WHO vừa đưa ra cho ngày vệ sinh tay toàn cẩu năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn liên quan đến công tác chăm sóc y tế và đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

Sáng kiến nảy của WHO đã được Bộ Y tế và nhiều BV trên nhiều quốc gia hưởng ứng, với một nỗ lực lớn nhăm gíúp nhân viên y tế nâng cao nhận thức, cải thiện việc tuân thủ vệ sinh tay, góp phẩn nâng cao công tác phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn liên quan đến những dịch vụ chăm sóc sức khóe trong bệnh viện cũng như ngoài cộng đồng. Những dịch vụ và chăm sóc ấy có thể đe dọa mạng sống con người, và đồng thời là mầm mống lây lan các vi khuẩn kháng thuốc và các bệnh truyền nhíễm.

Màn trình diễn flashmod cổ động phong trào vệ sinh tay của nhân viên y tế BV Nhi đồng 1.

"BV Nhi Đổng 1 là một BV tuyến cuối cùa miền Nam hàng ngày phải đươpg đầu với nhiều bệnh truyền nhíễm có nguy cơ lây lan thành dịch và tử vong cho trẻ em như cúm A (H5N1, H1N1 ), tay chân miệng, sởí, thủy đậu, SARS...

Đây cũng là tuyến cuối điều trị những bệnh nhân nặng, phải sử dụng nhiều thuốc kháng sinh để điều trị và cứu chữa người bệnh. Chính vì thế hoạt động tăng cường vệ sinh tay đã được BV trong nhiều năm qua đưa lên như một hoạt động chuyên môn và được tất cả mọi người cùng làm theo" - Bác sĩ Hùng phát biểu.

Các bác sĩ quyết tâm tuân thủ vệ sinh tay, xây dựng "Văn hóa an toàn" trong bệnh viện.

Trong buổi lễ phát động "Phòng ngừa nhiễm khuấn huyết trong chăm sóc y tế - trong tầm tay bạn, Giám đốc BV Nhi đồng 1 cho biết sẽ thực hiện nhiều hành động như: Cải thiện và tuân thủ vệ sinh tay toàn BV, tăng cường kiểm tra giám sát, nhắc nhở nhân viên thực hiện đúng vệ sinh tay trong thời điểm quan trọng do WHO quy định. Đồng thời, xây dựng "Văn hóa an toàn" cho toàn thể nhân viên y tế trong BV.

Cũng trong tháng 5, nhiều BV như BV Nhân dân Gia Định, BV Chợ Rẫy, BV Bình Dân... cũng đã phát động chiến dịch này.