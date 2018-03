"Mợ chảnh" Jun Ji Hyun: Bà hoàng showbiz dẫu vạn người săn đón vẫn thủy chung với tình yêu thuở ban đầu

Mỹ nhân đến từ những vì sao

Quả không quá lời khi nói rằng Jun Ji Hyun sinh ra để trở thành người nổi tiếng. Sinh năm 1981, Jun Ji Hyun bắt đầu bước vào làng giải trí khi mới chỉ học lớp 10.

Ngày ấy, Jun Ji Hyun đã nổi tiếng khắp trường nhờ khuôn mặt xinh đẹp, cá tính và chiều cao nổi bật. Tuy nhiên, với cô bé 16 tuổi ngày ấy, làng giải trí vẫn là một cái gì đó xa lạ.

Tốt nghiệp cấp 3, Jun Ji Hyun có vai diễn thành công trong phim Hạnh phúc bên nhau (Happy Together). Vai diễn giúp người đẹp đoạt giải Diễn viên triển vọng do Đài SBS trao tặng.

Jun Ji Hyun trong Happy Together.

Từ nhỏ, Jun Ji Hyun chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người nổi tiếng nhưng rồi có lẽ cuộc đời cô sinh ra để làm nghệ thuật. Đến khi người đẹp chợt nhận ra mình đã bước chân vào làng giải trí thì nó thực sự đã ăn sâu trong máu thịt. Nữ diễn viên xinh đẹp tâm sự rất chân thành: "Nếu không làm nghệ thuật, thú thật là tôi không biết mình sẽ làm gì khác".

Năm 2001, Jun Ji Hyun khiến cả Châu Á phải biết đến tên mình khi tham gia bộ phim Cô nàng ngổ ngáo (My Sassy Girl).

Từ một diễn viên triển vọng trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, Jun Ji Hyun trở thành một ngôi sao châu Á. Và cũng từ đó, tên cô luôn gắn liền với biệt danh "cô nàng ngổ ngáo".

Jun Ji Hyun trong My Sassy Girl đóng cùng Cha Tae-hyun.

Sau My Sassy Girl, Jun Ji Hyun tiếp tục đóng một số phim như Windstruck(2004), Blood: The Last Vampire (2009), Snow Flower and the Secret (2011)... Tuy nhiên, ảnh hưởng của My Sassy Girl quá lớn nên những bộ phim sau của Jun Ji Hyun không thành công như mong đợi.

Năm 2012, sau khi bất ngờ kết hôn, Jun Ji Hyun đã ngay lập tức xuất hiện trong phim điện ảnh The Thieves (2012), không ngờ bộ phim này đã tạo một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Vì sao đưa anh tới (2013) một lần nữa làm cho tên tuổi của Jun Ji Hyun vụt sáng. Bạn diễn của Jun Ji Hyun, nam diễn viên Kim Soo Hyun khẳng định cô chính là Cheon Song Yi ngoài đời thực. Bộ phim thành công đến nỗi Kim Soo Hyun và Jun Ji Hyun đều trở thành hiện tượng của làng giải trí Châu Á.



Những món đồ mà vai diễn của Jun Ji Hyun mặc nhanh chóng trở thành các "hot items" ở Châu Á và cô cũng trở thành một biểu tượng thời trang toàn cầu.



Nếu nhìn vào gia tài phim ảnh của Jun Ji Hyun có thể nhận thấy cô là một diễn viên khá kén chọn kịch bản, suốt 20 năm vào nghề chỉ đóng khoảng 17 phim. Tuy nhiên, cô lại chính là nữ minh tinh dẫn đầu Top diễn viên Hàn Quốc bảo đảm thành công của các phòng vé, là gương mặt phái đẹp mà cánh sản xuất phim xứ kim chi mỏi mắt săn lùng.

Mối tình thanh mai trúc mã và cuộc hôn nhân viên mãn vạn người ghen tị

Năm 2012, Jun Ji Hyun tuyên bố kết hôn trong sự bất ngờ của nhiều người. Ngày ấy, danh tính của chồng Jun Ji Hyun là sự tò mò của các chàng trai Hàn Quốc.

Chia sẻ về lời cầu hôn lãng mạn của chồng, Jeon Ji Hyun cho biết: "Một buổi chiều nọ, Joon Hyuk tuyên bố là chúng tôi sẽ đi chơi. Anh dặn tôi mang theo passport. Sau cùng, anh đưa tôi đến sân bay và chúng tôi lập tức đáp máy bay sang Nhật.

Tại Nhật, anh đã hỏi tôi có muốn kết hôn với anh không và đưa kèm một chiếc nhẫn lấp lánh. Tôi và Joon Hyuk lớn lên trong cùng một khu phố từ bé. Cả hai có quen biết nhau, tuy nhiên cả hai chỉ mới biết nhau chính thức được vài năm qua sự giới thiệu của người thân".

Được biết, chồng của Jun Ji Hyun là doanh nhân giàu có và tài giỏi. Còn mẹ chồng là nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp Lee Jung Woo cùng bà ngoại chồng là nhà thiết kế trang phục truyền thống hanbok nổi tiếng Hàn Quốc Lee Young Hee.



Chính vì gia thế quý tộc của nhà chồng nên khi tin Jun Ji Hyun bước vào hào môn được chia sẻ nhiều người lại cho rằng lại là một cuộc hôn nhân người đẹp - đai gia kém bền như nhiều cuộc hôn nhân khác của người đẹp Hàn.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng Jun Ji Hyun và chồng chính là bạn của nhau từ thời tiểu học. Từ tình bạn đến tình yêu, cả hai hạnh phúc khi được cưới mối tình đầu của chính mình. Và có lẽ đó là điều mà rất nhiều người ghen tị với Jun Ji Hyun.

Chồng điển trai, tài giỏi của Jun Ji Hyun.

Cặp đôi còn khiến người khác ngưỡng mộ hơn khi có cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Choi Jun Hyuk vẫn ủng hộ Jun Ji Hyun tiếp tục niềm đam mê diễn xuất và luôn đồng hành với cô trên mọi chặng đường. Hiện tại, cặp đôi đang vô cùng hạnh phúc với hai thiên thần xinh đẹp, kết tinh cho tình yêu của cả hai người.



Dù rất hiếm khi chia sẻ về đấng lang quân song cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của Jeon Ji Hyun vẫn là giai thoại truyền kỳ trong làng phim Hàn, từ cách họ quen nhau cho tới những chi tiết nhỏ nhặt đáng yêu sau ngày cưới, chẳng hạn như việc anh đã phát ghen khi thấy vợ mình hôn đàn em Kim Soo Hyun.



Cô nàng từng tiết lộ, khi quay phim điện ảnh The Thieves, cô từng có một cảnh hôn với Kim Soo Hyun. Và tất nhiên, chồng cô cực kỳ ghét cảnh hôn này.

Bước vào hào môn nhưng Jun Ji Hyun lại vô cùng may mắn khi nhận được sự yêu thương và ủng hộ của gia đình chồng. Bằng chứng đó là dù kết hôn, nữ diễn viên vẫn được theo đuổi sự nghiệp giải trí, đóng phim, quảng cáo.

Ở tuổi 37, Jun Ji Hyun có trong tay mọi thứ, sự nghiệp, tình yêu và sự giàu có. Tháng 1/2018, tờ MKNews tung ra danh sách 10 đại gia bất động sản năm 2017 của showbiz Hàn. "Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun chiễm chệ xếp vị trí thứ 2 trong top 10. Theo thống kê, nữ diễn viên nắm trong tay khối bất động sản lên đến 72 triệu đô la (1,63 nghìn tỉ đồng).

Mặc dù chưa xác nhận nhưng sắp tới đây có khả năng Jun Ji Hyun sẽ quay lại với người hâm mộ trong một dự án mới. Và tất nhiên, người hâm mộ có quyền chờ đợi vào khả năng lựa chọn kịch bản xuất sắc của Jun Ji Hyun.