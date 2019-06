Miền Bắc sắp đón mưa dông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (11/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị áp cao lục địa nén và đẩy dịch xuống phía Nam nên ở khu vực vùng núi phía Bắc có mưa dông nhiều nơi.

Dự báo trong sáng và đêm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực vùng núi phía Bắc nên ở khu vực này có mưa rào và dông rải rác (lượng mưa phổ biến 20-30mm/12 giờ), các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có khả năng mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi (lượng mưa 30-50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 13/6, mưa dông diện rộng có khả năng xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp đón mưa dông diện rộng.

Thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm nay, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 - 3m. Biển động.