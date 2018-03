Mĩ nhân Hàn hi sinh tóc dài vì vai diễn: Người được khen hết lời, kẻ bị chê… giống đàn ông

Không ít lần, vì yêu cầu vai diễn mà các sao nữ Hàn Quốc chấp nhận cắt phăng mái tóc dài đã gắn bó với họ từ lâu. Trong số họ, có người thậm chí còn chưa từng một lần để tóc ngắn từ khi ra mắt. Tuy nhiên, không phải diện mạo mới nào của thần tượng cũng được người hâm mộ hoàn toàn ủng hộ, nhất là khi diện mạo ấy nhằm phục vụ cho phim ảnh. Có người "may mắn" có được tạo hình tóc ngắn cực hợp nhưng cũng có người lại bị chê là... giống đàn ông vì tạo hình xuề xòa.



Go Jun Hee

Nhắc đến các sao nữ lột xác nhờ cắt tóc ngắn thì không thể không kể tới nữ phụ Go Jun Hee của "She Was Pretty". Cô chính là một trong những ví dụ điển hình nhất cho việc "đổi tóc đổi đời".

Thành công của "She Was Pretty" đã khiến Go Jun Hee vụt sáng, kiểu tóc của cô trở thành hot trend. Nữ diễn viên vẫn để tóc ngắn đến tận bây giờ với tác phẩm gần đây nhất là "Untouchable" của đài jTBC.

Kim Ji Won

Kim Ji Won từng có thời gian dài gắn bó với mái tóc dài trước khi "xuống tóc" vì "Hậu Duệ Mặt Trời". Thật ra dù để kiểu tóc nào thì nữ diễn viên vẫn rất xinh đẹp nhưng mái tóc ngắn của cô thật sự gây ấn tượng đặc biệt.

Hiện tại, cô đã quay trở lại kiểu tóc dài trước đây nhưng người xem vẫn rất nhớ mái tóc ngắn của nàng Yoon Myung Joo hai năm trước. Không thể phủ nhận, kiểu tóc này đã mang tới cho Kim Ji Won một hình ảnh rất tươi mới, cũng như đem đến nhiều thành công hơn cho vai diễn của cô.

Lee Sung Kyung

Không "lên đời nhan sắc" nhờ cắt tóc ngắn, Lee Sung Kyung lại được khen ngợi vì mái tóc ngố của cô quá hợp với vai Kim Bok Joo trong "Tiên Nữ Cử Tạ". Thậm chí, kiểu tóc "chó gặm" này còn thành xu hướng được giới trẻ Hàn yêu thích suốt một thời gian.

Chẳng cần xem phim, chỉ cần nhìn qua những hình ảnh xinh xắn này là khán giả cũng đủ hiểu tại sao Lee Sung Kyung lại được ủng hộ với mái tóc "thiên nga hóa vịt" này đến thế.

Park Min Young

Park Min Young từng nhiều hơn một lần hi sinh mái tóc dài vì vai diễn, lần nổi tiếng nhất có lẽ chính là trong phim "Healer".

Ở không ít phân cảnh, kiểu tóc này được các stylist chăm chút kĩ lưỡng giúp Park Min Young trông cực kì xinh đẹp...

Tuy nhiên khi phải xuề xòa đúng chất phóng viên thì kiều nữ họ Park cũng bị "dìm" một chút vì mái tóc.

Jung Yoo Mi

Vì phải làm cảnh sát trong "Live", Jung Yoo Mi khiến không ít fan tiếc nuối vì cắt tóc ngắn quá, đã vậy còn không được tạo kiểu, chỉ để thẳng tuột trông khá cứng.

May mắn là không phải lúc nào nữ cảnh sát này cũng trông siêu nghiêm túc như vậy. Xuất hiện bên Lee Kwang Soo, trông cô vẫn rất xinh xắn.

Kim Min Jung

Vì muốn mang đến một hình ảnh mới cho Cha Do Ha trong "Man to Man", Kim Min Jung đã tự quyết định cắt tóc ngắn cũn. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ lại không hề hài lòng với tạo hình này.

Đáng tiếc hơn, có người vì không chịu được tạo hình của Cha Do Ha mà... bỏ phim.

Suzy

Để hóa thân thành cô nàng Nam Hong Joo trong "Khi Nàng Say Giấc", Suzy đã từ bỏ mái tóc dài nữ thần từng gắn bó với mình suốt gần 8 năm để xuất hiện cùng kiểu tóc ngắn "lởm chởm".

Ban đầu, không ít fan tỏ ra tiếc nuối vì kiểu tóc này khiến cô trông hơi nam tính, nhất là khi ăn mặc theo phong cách phóng khoáng.

Tuy nhiên khi lên phim, mọi chuyện vẫn rất ổn, nhan sắc của Suzy vẫn xuất sắc, dù có thể không quyến rũ như khi cô để tóc dài.

Mặc dù vậy, mĩ nhân nhà JYP cũng không gắn bó với kiểu tóc này lâu. Sau khi phim hết, cô đã nối tóc dài trở lại.

Krystal

Giống như Suzy, Krystal đã gắn bó với mái tóc dài từ khi bắt đầu sự nghiệp ca hát cho tới khi quyết định xén tóc vì "Smart Prison Living".

Từng có nhiều lời chê bai nhan sắc Krystal khi cô trưng mái tóc ngắn có phần "nham nhở" này tới các sự kiện. Thậm chí có người còn nói là trông cô giống đàn ông.

Chê thì cứ chê...

...Chứ Krystal vẫn rất xinh và quan trọng là "Smart Prison Living" đã cực kì thành công!