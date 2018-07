Mẹ Việt ở Mỹ cho con xem ipad đến chán thì thôi, không quát mắng, đòn roi mà con vẫn nghe lời

Chị Alli Nguyễn tên thật là Ngô Hồng Kỳ Duyên hiện đang định cư ở Mỹ, là mẹ của hai bé Chloe (4 tuổi) và Chanel (2 tuổi). Với công việc nhân viên tư vấn cho một hãng mỹ phẩm nổi tiếng, lịch làm việc của Alli Nguyễn cũng được sắp xếp khác nhau theo từng tuần để dành thời gian cho con.



"Hôm nào làm sáng, từ 9 giờ đến 18 giờ thì tụi nhỏ được ở nhà chơi với ông nội và bố các bé cũng vừa làm việc vừa xem chừng. Đến khi về thì mình chơi với con để chồng tập trung làm việc của anh ấy. Có ngày mình được xếp làm từ 14 giờ đến 21 giờ thì sáng đó cả 2 vợ chồng dành thời gian cùng cả nhà đi ăn rồi chở mình đi làm luôn" - mẹ Việt ở Mỹ kể về thời gian biểu mỗi ngày.

Gia đình hạnh phúc của Alli Nguyễn.

Một tuần, Alli Nguyễn cùng chồng có hai ngày nghỉ, đó sẽ là khoảng thời gian anh chị dành toàn bộ cho các con. Hai vợ chồng đưa con đi chơi, mua đồ ăn, vật dụng cần thiết, dẫn các bé đi bác sĩ định kỳ để kiểm tra cân nặng, sức khỏe. Trong cách dạy dỗ và chăm sóc con cái hàng ngày, Alli Nguyễn không cảm thấy có nhiều khó khăn là bởi chị may mắn vì có chồng luôn hỗ trợ cùng mình.

Để con xem iPad đến khi nào chán thì thôi

Không đi theo phương pháp nuôi dạy con nào cụ thể, Alli Nguyễn và chồng để bé phát triển tự nhiên, xem con như bạn và lắng nghe chúng. Chị chia sẻ, bố của Chloe và Chanel nghiên cứu nhiều cách giáo dục của người Nhật, Mỹ... đúc kết và kết hợp với cách giáo dục truyền thống của người Việt. Những thứ nào hay thì sẽ được áp dụng.

"Ví dụ người Mỹ có cái hay là tập cho con sự tự lập và mạnh mẽ nhất định. Mình luôn cho bé tự làm mọi việc nhiều nhất có thể, và khi té thay vì chạy lại ôm ấp xoa dịu như cách nhiều phụ huynh hay làm (điều này hoàn toàn sai, làm bé trở nên dựa dẫm và dẫn đến hành động ăn vạ sau này) thì mình cho bé tự đứng dậy và dặn bé cẩn thận hơn" – mẹ Việt ở Mỹ tiết lộ.

Hai chị em Chloe (4 tuổi) và Chanel (2 tuổi).

Alli Nguyễn nói thêm: "Người Nhật cũng có nhiều cách dạy con tự lập giống với người Mỹ, nhưng họ tập trung quan sát con và động viên con nhiều hơn. Họ không bắt ép con phải làm gì, để bé chơi thoải mái tự nhiên đế khi chán thì bé chịu khó nghe và học hơn, lúc đó chỉ cần dành 15-20 phút để dạy cháu bằng những câu chuyện và bài học hay thì bé sẽ nhớ và làm theo".

Ranh giới giữa việc cho con phát triển tự nhiên với việc bỏ mặc con muốn làm gì thì làm rất mong manh nên vợ chồng chị vẫn luôn quan sát các con. Alli Nguyễn cũng không gò bó, bắt ép con phải theo ý mình hay cấm đoán những thứ mà chúng thích.

Chẳng hạn như việc sử dụng iPad, do bố của hai bé từng học công nghệ thông tin và rất kỹ tính nên anh luôn chọn lọc các game, app cho bé chơi vừa đúng lứa tuổi, sở thích, giúp bé vừa học, vừa chơi: "Trên Youtube, chồng mình cài đặt quản lý kỹ những kênh nào ưu tiên cho bé xem và khóa những kênh vô bổ. Vì vậy, lượng thông tin bé tiếp thu hoàn toàn bổ ích. Cũng như đã nói ở trên bọn mình áp dụng cách giáo dục của người Nhật là cho bé chơi thoải mái, chơi chán thì thôi và dễ dàng tiếp thu những việc khác.

Nhờ vậy, hai bé nhà mình hoàn toàn không bị nghiện iPad, chúng chỉ chơi trong chừng mực nhất định rồi chán bỏ sang một bên và chơi những cái khác hoặc chơi với bố mẹ. Khi tụi nhỏ chơi chán cũng là lúc bọn mình chỉ dạy cho con những bài học thực tế, dạy bé làm việc nhà... Và ngay lập tức tụi nhỏ lại rất hăng say làm theo lời bố mẹ.

Thực tế có những phụ huynh cấm cản, chỉ cho chơi một xíu lại cất bắt bé làm những chuyện này chuyện kia... dẫn đến trường hợp các bé bị kích thích và ham muốn, đến khi được cho chơi thì chỉ muốn chơi hoài vì sợ lần sau không được chơi nữa" - mẹ của Chloe và Chanel bày tỏ.

Không cấm con xem ipad nhưng chồng Alli cài đặt quản lý những kênh phù hợp với độ tuổi của bé.

Alli Nguyễn quan niệm rằng khi tụi nhỏ chơi chán ipad cũng là lúc vợ chồng cô chỉ dạy cho con những bài học thực tế dạy bé làm việc nhà... Và ngay lập tức tụi nhỏ lại rất hăng say làm theo lời bố mẹ.

Không quát mắng, không dùng đòn roi để phạt con

Điều đặc biệt ở gia đình của Alli Nguyễn là con cái được tự do bày tỏ mong muốn và quan điểm với bố mẹ. Khi bé có ý kiến riêng của mình và chia sẻ với bố mẹ, điều đó không bị xem là hành động cãi lại người lớn. Ngoài ra, nếu bố mẹ làm sai cũng sẽ xin lỗi con cái, điều này giúp bé không cảm thấy bất công. Từ đó, bé sẽ học cách chịu trách nhiệm, không nói dối, giấu diếm khi làm sai vì bố mẹ đã là tấm gương như vậy.

Khi bé làm đúng thì nên thưởng bằng những lời khen và hửng ứng. Trẻ thường có những lúc cứng đầu không nhận sai, nhưng bố mẹ không nên la mắng hay bắt bé phải nghe theo thay vào đó, hãy tìm những clip có nội dung tương tự trên Youtube về những đứa trẻ khác làm sai, bị hậu quả gì thì cho bé xem... Thấy bạn làm sai bé cũng tự nhận ra mình sai và không làm thế nữa. Và khi bé làm sai thì phải chịu phạt.

"Chị cả" còn giúp bố mẹ chăm và dọn tã cho em. Em bé Chanel thì mới 2 tuổi nên vẫn đang học tập chị từ từ.

Nói về những hình phạt cho bé, Alli Nguyễn chia sẻ, ở nơi chị sống, cha mẹ không dùng đòn, roi, quát mắng để phạt con mà thường bắt các bé "time out" (bắt bé đứng một chỗ không làm gì cả). Với con nít khi bị bắt đứng im không được làm gì thì các bé rất sợ, thế nên chẳng cần to tiếng, chỉ cần bắt bé "time out" 10-20 phút tùy vào lỗi sai của là đủ sức răn đe.

Alli Nguyễn tâm sự thêm, may mắn là bé lớn - Chloe rất tự lập và chịu khó giúp đỡ bố mẹ. Chloe luôn tự muốn đánh răng thay đồ và tự mình ăn. Bé chịu khó dọn đồ chơi mỗi khi chơi xong. "Chị cả" còn giúp bố mẹ chăm và dọn tã cho em. Em bé Chanel thì mới 2 tuổi nên vẫn đang học tập chị từ từ.

Sống ở nước ngoài nhưng luôn chủ động dạy con nói tiếng Việt

Không giống như nhiều ông bố bà mẹ khác, Alli Nguyễn không đặt mục tiêu con phải có thành tích học tập thật tốt mà chị chỉ mong các có nhân cách tốt: "Mình sẽ không bắt ép con đạt thành tích cao mà thay vì đó dành cho em nhiều thời gian tham gia vào những hoạt động văn hóa, thể thao và nghệ thuật. Để bé tiếp xúc và học tập những kinh nghiệm khác thay vì chỉ bắt ép bé đua tranh thành tích và học những thứ không thực tế".



Dù sống ở nước ngoài nhưng gia đình Alli Nguyễn luôn để các con nói song ngữ Việt - Anh. Bản thân chị cũng luôn động viên và dạy các con nói tiếng Việt vì muốn các bé nói chuyện, giao tiếp được với ông bà. Điều này khác với định hướng của không ít người Việt sống bên này, đó là bắt con chỉ nói tiếng Anh vì sợ con thua kém. Alli Nguyễn thì nghĩ ngược lại, chị muốn bé nói và giữ phong tục Việt, khi bé đi học ở độ tuổi đó chuyện bé học tiếng Anh rất nhanh và dễ dàng.

Sống ở nước ngoài nhưng Alli rất chú trọng dạy tiếng Việt cho các con.

Hai bé rất thích Tết cổ truyền, thích măc áo dài, hào hứng chúc Tết ông bà, cô chú và nhận tiền lì xì.

"Hiện tại thì bé đang tuổi tiếp thu nhanh nên việc dạy tiếng Việt là khá đơn giản chỉ là ở nhà mình thường nói tiếng Việt với bé, cho bé xem xen kẽ các chương trình có nói tiếng Việt với tiếng Anh. Đọc, kể chuyện cho bé nghe bằng tiếng Việt và so sánh các vật, con thú... từ tiếng Anh sang tiếng Việt...

Hai bé còn nhỏ nên cũng chưa được học nhiều về văn hóa vô cùng phong phú của nước ta. Nhưng hai bé rất thích Tết cổ truyền, thích măc áo dài, hào hứng chúc Tết ông bà, cô chú và nhận tiền lì xì. Mình cũng hay dẫn con đi các hội chợ cộng đồng để con tìm hiểu, ăn món ăn Việt, cho bé xem múa lân... Bé còn được bà nội dạy nhiều bài hát như: Rửa mặt như mèo; Cháu lên ba; Cả nhà thương nhau..." - Alli Nguyễn nói.