Mẹo tiết kiệm chi tiêu không lo “vung tay quá trán” dành cho chị em công sở

Ngày ấy cuối cùng cũng đến, chiếc điện thoại được chồng tặng từ hồi mới cưới nhau đã chính thức sập nguồn. Là mẹ bỉm sữa bận rộn cộng thêm việc thường xuyên phải online làm việc khiến tôi không thể sống thiếu vắng “người bạn bất ly thân” một giây phút nào. Tuy nhiên trong cái rủi có hên, chồng tôi sắm ngay cho vợ 1 chiếc Galaxy S9+ để cả 2 dùng điện thoại đôi luôn.

“Dùng là em sẽ thích ngay”, bình thường tôi chẳng tin vào mấy lời quảng cáo của anh xã. Vậy mà lần này tôi thích thật. Không chỉ chụp ảnh đẹp lung linh, nhờ vào chiếc điện thoại mới này tôi còn biết đến ứng dụng thanh toán di động Samsung Pay siêu hay ho, vô cùng tiện lợi cho các bà mẹ bỉm sữa bận rộn, mù mờ công nghệ lại còn hay quên và tiêu lạm ngân quỹ gia đình như tôi.

Phương thức nhập thẻ vô cùng đơn giản

Khác với cánh đàn ông thích mày mò, phải thú thực như bao chị em khác, tôi khá lười tìm hiểu về công nghệ. Nhưng khi được bạn bè giới thiệu về Samsung Pay, tôi mới thấy “ồ hóa ra công nghệ cũng không khó lắm nhỉ?”. Chỉ cần làm đúng theo hướng dẫn là chụp hình thẻ và xác thực với ngân hàng chưa đầy 1 phút, cả 10 chiếc thẻ ATM, Visa, Master nặng ví đã “nằm gọn” trong chiếc điện thoại. Ngay cả các loại thẻ mua sắm giảm giá, thành viên cũng có thể tích hợp luôn vào đây.

Không mất thời gian đợi chờ đưa, trả tiền mặt những lúc gấp gáp

Bên cạnh việc được bạn bè quảng cáo vì dùng cái này thích lắm thì lý do tôi thử nghiệm Samsung Pay cũng khá lãng xẹt. Bởi chiếc ví mới đặt về nhỏ quá, chẳng đủ để hết đống thẻ tôi cần mang theo người. Ngờ đâu, càng dùng tôi lại càng mê mẩn ứng dụng thông minh này bởi nó sở hữu cả loạt ưu điểm bất ngờ. Đầu tiên phải kể đến tốc độ của các giao dịch ăn uống, mua sắm, giải trí luôn diễn ra thật nhanh gọn. Thay vì phải chờ đợi đưa tiền mặt, trả tiền thừa mất thời gian thì nay tôi chỉ cần kề điện thoại Samsung vào máy thanh toán POS một chạm là hoàn thành.

Dễ dàng theo dõi, kiểm soát chi tiêu bất cứ lúc nào

Nhiều khi tôi rất ngưỡng mộ những chị em giỏi quản lý tài chính gia đình. Vì việc ghi chép, nhớ các khoản chi tiêu luôn làm tôi cảm thấy “phát điên”. Chồng tôi cũng kêu ca không ít bởi nhiều khi đưa vợ tiền xong mà quay đi quay lại đã thấy hết sạch. Dù kiểm đi kiểm lại nhưng vẫn có những khoản tiền mà tôi chẳng tài nào nhớ nổi đã tiêu pha, mua bán những gì. Từ ngày khám phá ra Samsung Pay lưu lại lịch sử mọi giao dịch, tôi cũng nhẹ đầu bởi dễ dàng biết được mình đã chi bao nhiêu. Chồng tôi cũng thở phào bởi ít phải chịu những lời cằn nhằn về chuyện hết tiền.

Luôn xuất hiện khi chị em não cá quên tiền, ví ở nhà

Ngày còn trẻ đã bị mắc chứng “não cá vàng”, sau sinh chứng bệnh này của tôi càng ngày càng trầm trọng hơn. Đã không biết bao nhiêu lần cắm cơm thì quên bật, đi siêu thị quên xách đồ về, con ngủ trên gác thì tá hỏa đi tìm nên việc quên cái này cái kia với tôi là chuyện như cơm bữa. Chồng tôi thường xuyên phải trở thành anh hùng bất đắc dĩ giải quyết những lần vợ đi mua đồ, đi ăn bị quên ví. Tuy quên cả thế giới nhưng “cục cưng” điện thoại lại luôn được tôi nâng niu cẩn thận. Bởi vậy kể từ ngày dùng Samsung Pay, không cần phải gọi chồng mỗi khi rơi vào tình huống ăn chơi không có tiền tiền, tôi chỉ cần đưa điện thoại ra chạm nhẹ là xong. Mỗi lần đi cùng bạn bè, cũng có dịp ngẩng cao đầu tự hào vì mình không phải là đứa hay quên tiền ở nhà nữa.

Mất điện thoại cũng không lo lộ thông tin thẻ

Thấy tôi dùng ứng dụng thanh toán di động Samsung Pay liên tục, nhiều chị em đồng nghiệp thường trêu nửa đùa nửa thật rằng nếu không may mất điện thoại thì sẽ bị mất cắp cả thông tin thẻ cho xem. Nhưng theo giải thích vô cùng cặn kẽ từ người chồng sành sỏi công nghệ, tôi được biết Samsung Pay được trang bị tới 3 lớp bảo mật là Samsung Knox, Tokenization và các phương thức nhận diện sinh trắc học (mống mắt, vân tay hoặc mã PIN tùy chọn) khi thanh toán. Nếu Samsung KNOX cung cấp hàng rào an ninh cho điện thoại thì Tokenization lại bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm trên thẻ, còn bảo mật sinh trắc học sẽ đảm bảo an toàn tài sản cho chính người dùng. Trước mỗi giao dịch, người dùng bắt buộc phải quét vân tay hoặc mống mắt để xác nhận danh tính, đảm bảo giao dịch được thực hiện bởi chính chủ. Vậy nên tôi hoàn toàn tự tin ngoài mình ra chẳng ai có thể sử dụng Samsung Pay được.

Sống sót qua đủ mọi tình huống, giờ đây, tôi bỗng cảm thấy thật may mắn vì được trải nghiệm và tận hưởng trọn vẹn sự tiện lợi, thiết thực của cả chiếc smartphone S9+ và Samsung Pay đem lại.