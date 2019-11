Mẹ gào khóc tại hiện trường vụ tai nạn khiến con trai văng vào bụi cỏ tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 29/11 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe máy mang BKS 61D1-981.62 do thanh niên tên Hoàng Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển, lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ TX.Thuận An về TX.Bến Cát.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe lưu thông qua khỏi ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn - Lê Thị Trung được một đoạn thì tông vào xe tải mang BKS: 51C-278.00 chạy cùng chiều phía trước đang tấp vào lề.

Sau cú tông cực mạnh, nam thanh niên bị văng vào bụi cỏ bên đường chết tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường An Phú đã có mặt để điều tiết giao thông.

Mẹ nạn nhân ôm người con gái gào khóc.

Hay tin con trai bị tai nạn tử vong, người mẹ cùng người thân của nạn nhân tới gào khóc thảm thiết tại hiện trường khiến nhiều người chứng kiến đau lòng.

Theo một số người dân chứng kiến, do nạn nhân đi xe máy với tốc độ cao, khi xe tải tấp vào lề thì thanh niên không kịp xử lí nên mới xảy ra tai nạn.