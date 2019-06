Mẹ đơn thân lấy chồng cũ ra làm động lực gây dựng sự nghiệp thành công chia sẻ: "Đàn bà nên 'dại' một chút mới sướng"

Lan Anh - mẹ đơn thân 33 tuổi hiện là Chủ tịch hội đồng quản trị của 1 công ty. Không những thành công trong sự nghiệp, Lan Anh còn được hội chị em ngưỡng mộ với những quan điểm sống, lời khuyên chân thành về tình yêu, hôn nhân

Là 1 phụ nữ từng trải, đi lên từ 2 bàn tay trắng, trải qua không biết bao nhiêu trầm luân, sóng gió, Lan Anh nở nụ cười bình thản: "Có lẽ tôi kiên cường được như ngày hôm nay là nhờ cuộc đời tôi luyện".

Nữ doanh nhân Trần Lan Anh.

Ly hôn từ năm 24 tuổi, cho đến giờ người phụ nữ mạnh mẽ này vẫn khẳng định: "Tái sinh tôi 1 lần nữa chính là chồng cũ". Đàn bà hậu ly hôn nghe đã thấy khó khăn chồng chất. Họ không được thanh thản như đàn ông vì trên vai họ còn có gánh nặng con cái. Phụ nữ sau ly hôn cứng rắn lắm mà cũng yếu đuối lắm, họ phải gồng mình vượt qua bão tố nhưng rồi lại hoang hoải cả 1 miền kí ức đau thương, vừa tiếc nuối vừa rụt rè.

Ly hôn đã không còn là điều gì lạ lẫm trong cuộc sống ngày nay, từ người nổi tiếng từng được tung hô ngưỡng mộ đến những cặp vợ chồng bình thường, gắn bó với nhau đến vài 3 thập kỉ. Nhưng riêng Lan Anh, cô lại khẳng định: "Đến 1 lúc nào đó, người phụ nữ sẽ nhận ra giai đoạn hậu ly hôn là khoảng thời gian mình ngược đãi với bản thân mình nhiều nhất. Nhưng biết sao được, vì chúng ta đều có trái tim và tâm hồn, không ai là cục đá mà chẳng biết tổn thương".

Lan Anh đã đưa ra 1 so sánh khá hay. Cô dẫn chứng: "Tạ Đình Phong có thể chấp nhận một Vương Phi đã từng đi qua 2 đời chồng và từng sinh con cho 2 người đàn ông khác nhau. Nhưng lại không thể tha thứ cho một Trương Bá Chi - người vợ đã sinh cho anh ta 2 đứa con xinh xắn.

Làm vợ Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi chẳng mấy khi có được hạnh phúc trọn vẹn. Cô than thở chồng vô tâm, không chịu chăm sóc các con và đỡ đần vợ việc nhà. Ấy vậy mà giờ đây, khi quay lại với Vương Phi - người đàn bà đã cũ, anh ta sẵn sàng vào bếp nấu cơm cho vợ, đỡ đần cô mọi việc. Nhưng nếu đem lên bàn cân thì 2 người phụ nữ này đúng là 1 chín, 1 mười, chẳng ai đảm đang hơn ai.

Bởi vậy mà nhiều phụ nữ cứ thắc mắc sao mình đã trọn vẹn thế, yêu anh ta nhiều thế mà chồng vẫn không chung thủy, vẫn muốn ly hôn để đến với người phụ nữ khác, thậm chí chẳng hơn chúng ta là mấy. Rồi các chị dằn vặt mình, bản thân làm sai điều gì, thiếu sót thế nào. Nhưng phụ nữ không bao giờ nhận ra rằng: Chúng ta có làm tốt hơn nữa thì chồng cũng chẳng hề công nhận.

Thế mới nói, đàn ông đối với người phụ nữ ra sao, tất cả phụ thuộc vào vị trí của người phụ nữ đó trong lòng người đàn ông. Nếu chồng bạn không thể hi sinh, không muốn vì bạn mà thay đổi không phải bản chất con người anh ta như thế mà là vì anh ta yêu bạn chưa đủ nhiều, bạn không thể là động lực giúp anh ta tích cực hơn.

Nhưng cuộc đời lại chẳng ngôn tình được như trong phim. Nhất là sống cùng nhau mới nảy sinh trăm thứ gánh nặng. Như câu chuyện tình yêu của những ngôi sao mà tôi nói ở trên. Có lẽ sẽ nhiều người nghĩ rằng đàn ông chỉ đối tốt với người phụ nữ mà họ yêu thật sự. Nhưng không đâu, khi sự rạn nứt của Tạ Đình Phong và Vương Phi được công bố thì tôi khẳng định rằng: Bạn hay cô ấy, chẳng ai là quan trọng nhất, vì với anh ta còn những thứ khác quan trọng hơn nhiều".

Không đề cập quá nhiều đến chuyện đổ vỡ hôn nhân trong quá khứ, bằng những thâm trầm đã trải qua, Lan Anh khẳng định: "Khi bạn nhìn thấy 1 cô vợ có chút ngô nghê, vụng về mà vẫn được chồng yêu, bạn chẹp miệng: 'Đàn bà thế thì vứt, chồng cũng dung túng là chồng nhu nhược'. Nhưng nếu gặp 1 cô vợ đảm đang, tháo vát từ trong nhà lên cơ quan, cái gì cũng giỏi cũng biết mà chồng thì đủng đỉnh tin tưởng giao phó hết cho vợ chắc hẳn bạn sẽ ngưỡng mộ vô cùng.

Nhưng không, sự thật ngược lại đấy. Đằng sau cô vợ vàng 10 kia lại là sự tất bật hối hả, ôm đồm không bao giờ ngừng nghỉ. Vậy nên người ta mới bảo, khi người phụ nữ lấy được 1 người đàn ông tốt, cả đời cô ấy chẳng cần trưởng thành. Còn nếu người phụ nữ ấy phải ngày một trưởng thành, chứng tỏ người đàn ông bên cạnh cô ấy chưa đủ tốt".



Còn so sánh thời điểm hiện tại với những gì trong quá khứ, Lan Anh chia sẻ: "Nếu hỏi tôi, quay trở lại thời gian tôi có ly hôn không thì chắc chắn là đáp án vẫn như vậy. Mỗi tuổi con người ta sẽ suy nghĩ khác. Tôi ở tuổi 24 không thể nghĩ được quá nhiều thứ như tôi ở tuổi 34. Nhất là càng khổ đau, càng bươn trải thì kinh nghiệm sống, suy nghĩ sẽ càng trưởng thành hơn. Vậy nên thay vì nghĩ giá mà ngày xưa mình đừng như này như kia để không dẫn đến kết cục ấy thì hãy sống vì hiện tại. Sai lầm lần đầu có thể không phải lỗi của bạn, do hoàn cảnh đưa đẩy hay 1 yếu tố nào khác. Nhưng lặp lại sai lầm ấy lần nữa thì chắc chắn là lỗi do bạn rồi".