Mẹ địu con lủng lẳng trước ngực bằng túi nilon để rửa bát, 10 người thì 9 thấy nguy hiểm nhưng sự thật thì khác

Nỗi khổ của các bà mẹ có con nhỏ ngoài việc phải tất tả cho chúng ăn uống có lẽ chính là việc các con luôn bám mẹ không rời nửa bước. Có những em bé dường như là không thể xa được mùi của mẹ nên cứ mẹ đi đâu là con phải đi đó khiến cho các mẹ bỉm sữa toát mồ hôi hột.

Tất nhiên, đó là điều hạnh phúc tuyệt vời với tất cả các bà mẹ nhưng đôi khi cũng gây ra phiền phức không nhỏ, nhất là khi các mẹ phải làm việc nhà. Và bà mẹ có tên Hoàng Hương này đã nghĩ ra một tuyệt chiêu để vừa có thể trông con lại vẫn hoàn thành việc nhà: cho con vào túi nilon và địu trước ngực.

Đoạn clip địu con theo cách đặc biệt khiến nhiều chị em quan tâm.

Nhìn mặt cô bé có vẻ rất chăm chú vào đôi bàn tay của mẹ bởi chắc thấy lạ lắm. Cộng thêm với đó, mỗi hoạt động nhỏ của mẹ cũng dẫn tới sự rung rinh nên chắc bé cũng thấy thích thú và yên tâm phần nào. Tuy nhiên sau khi xem clip này cũng có một số mẹ tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của em bé.

"Nếu cái túi không được chắc thì rất có thể khi đứt xuống nó sẽ khiến em bé bị thương. Tất nhiên ở khoảng cách ngắn thế này cũng không phải quá nguy hiểm nhưng mình nghĩ bạn nên chọn địu vải thay vì chiếc túi mỏng manh như thế này", bạn Trang Mai bình luận. "Chỗ cổ của bé mình thấy có vẻ không được thoải mái lắm, liệu bé có bị khó thở không bạn", tài khoản Phương Duyên thắc mắc.

Và tất nhiên, trộm vía là bé không bị sao cho nên sau khi kết thúc việc nhà, mẹ của bé mới đăng tải lại đoạn video này cho mọi người cùng xem chứ nhỉ. Và hãy nghe bà mẹ Hoàng Hương tới từ Bình Dương này nói một chút về ý tưởng trông con đặc biệt này nhé. Được biết, em bé của nhà Hương có tên ở nhà là Yuri và tên thật là Nhã Đan. Bé hiện đã được 7 tháng tuổi và là một bé gái rất xinh xắn, dễ thương.

Bé Nhã Đan mới có 7 tháng tuổi và trộm vía rất xinh xắn, dễ thương.

"Bé nhà mình bám mẹ lắm, ngồi chơi thì cứ khóc nên mình mới cho bé thử vào túi xem như thế nào thôi. Hay nói cách khác là mình chỉ muốn trêu ghẹo bé thôi mà. Nhiều mẹ cứ nói là nguy hiểm nhưng mình địu bé nên mình biết mà, mình phải đảm bảo an toàn bằng tư thế và sự chuẩn bị tinh thần cho mẹ chứ.

Thêm nữa là bé nhà mình chỉ nặng có 6kg thôi cho nên cũng không lo cái túi bị rách đâu. Sáng nay mình nấu đồ ăn cho bé, để ngồi chơi mà không chịu nên mình với em gái mới nghĩ ra cách này. Bình thường mình cũng ít làm việc nhà, nên cũng không thường xuyên sử dụng đến tuyệt chiêu đâu nên mọi người cứ yên tâm nhé. Bé nhà mình thấy được bỏ vô túi địu trước ngực mẹ thì cứ như là có người bồng ấy, thích lắm. Mình thấy bé cứ như kiểu là cực khổ như thế này mà được ở cạnh mẹ thì sao con cũng chịu được ấy. Dễ thương lắm".

Em bé tò mò nhìn hoạt động của mẹ.

Bé được địu như thế này cũng như là mẹ bế bồng vậy nên cũng thích lắm.

Quả thật nhìn thì thấy sợ nhưng sau khi nghe Hoàng Hương giải thích thì chắc các mẹ cũng thấy yên tâm phần nào. Một số mẹ còn tỏ ra thích thú vì vẻ dễ thương của cô bé khi được mẹ địu như bé chuột túi con vậy. "Bây giờ mình mới có 1 đứa thôi nhưng sang đứa thứ hai thì bảo đảm cũng phải nghĩ ra lắm chiêu trò để mà trông chứ không thì sẽ mệt lắm đây".

Tuy nhiên, mặc dù rất vui vẻ nhưng nếu có ý định trông con như thế này thì các mẹ cũng nhớ phải đảm bảo an toàn nhé. Túi nilon chỉ chịu được lực co giãn trong thời gian rất ngắn nên các mẹ phải để ý, mà không để an tâm nhất thì việc lựa chọn địu vẫn là tối ưu nhất đấy các bà mẹ bỉm sữa vừa phải trông con vừa phải làm việc nhà ạ.