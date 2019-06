"Mẹ chồng nàng dâu": Hài hước chuyện ba chồng đi mua que thử thai cho con dâu, sinh con xong còn nhận nhầm người

Tập 115 chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng dâu lên sóng với sự tham gia của bà Nga (49 tuổi) cùng con dâu Thúy An (20 tuổi). Tính đến nay, An đã làm dâu nhà bà Nga được gần 3 năm. Về nhà chồng từ khi chỉ mới 18 tuổi, vì còn quá trẻ nên An vẫn còn khá bỡ ngỡ và nhiều điều chưa biết. Lần đầu gặp An, bà Nga đã "ưng" ngay cô con dâu này. Thậm chí khi bà sui nói rằng An chẳng biết làm gì, bà Nga cũng chẳng phiền lòng gì mà tuyên bố: "Không biết gì thì dạy".

Những tháng ngày làm dâu của An tưởng chừng sẽ phải khó khăn lắm vì cô nàng chẳng biết làm gì cả. Ấy vậy mà sự thật lại hoàn toàn trái ngược, từ ngày về sống với mẹ chồng, An cũng dần học được nhiều việc khác nhau. Đặc biệt là cô nàng được mẹ chồng cũng như ba chồng cưng cực kỳ. Sau khi cưới một thời gian, vợ chồng An nghi ngờ cô có thai, ba chồng An còn không ngần ngại ra tận tiệm thuốc tây mua que thử thai cho con dâu.

Đến ngày An đi sinh, cả 2 gia đình nội - ngoại đều thấp thỏm mong chờ. Khi có người thông báo rằng sản phụ tên An đã sinh xong, đứa bé nặng 3kg thì cả nhà An, đặc biệt là bà Nga đều mừng rỡ. Nào ngờ khi y tá đẩy giường ra, bà Nga mới phát hiện cô An vừa thông báo ở trên lại không phải con dâu mình mà là bà lỡ nhận nhầm. Rất may sau đó là An cũng sinh xong, mẹ tròn con vuông.

Về mặt làm dâu thì An vẫn còn vài điều khiến bà Nga chưa thực sự hài lòng đó là chuyện dọn dẹp nhà cửa. Cô con dâu trẻ tuổi này vẫn còn chưa khéo léo lắm nên bà vẫn còn phải nhắc nhở, dạy bảo nhiều. Tuy nhiên nếu đã được dạy rồi thì chắc chắn An sẽ nhớ. Đến hiện tại thì cô nàng đã giỏi việc nhà hơn và cũng biết cách chăm sóc con mình. Bà Nga cũng chỉ mong mỏi rằng con dâu mình sẽ càng ngày càng trưởng thành vì vợ chồng bà cũng không thể chăm sóc các con mãi được.

Cũng trong tập này, chương trình có sự xuất hiện của cặp mẹ chồng nàng dâu thứ 2 là bà Hoàng Anh (56 tuổi) cùng con dâu Cẩm Phúc (26 tuổi) đến từ Tiền Giang. Ban đầu, bà Anh vốn cho rằng con trai mình chẳng qua lại với cô gái nào nên khi nghe con nói sẽ dắt bạn gái về ra mắt, bà vô cùng bất ngờ. Đồng thời bà cũng rất mong chờ cô con dâu tương lai này nên cứ ngóng trông từ sáng. Tới nỗi thấy trời mưa, bà Anh còn hoang mang lo lắng, sợ rằng không được gặp con dâu.

Bà Anh và con dâu Cẩm Phúc.

Nào ngờ khi Cẩm Phúc xuất hiện, quần áo ướt gần hết khiến bà Anh không khỏi lo con dâu bị bệnh. Bà còn sốt sắng chạy đến sờ trán xem Phúc có sốt không, chạy vào nhà mang quần áo cho Phúc thay. Sau khi về làm dâu, mẹ con bà Anh cũng không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Chỉ duy nhất một điều Phúc chưa "hài lòng" về mẹ chồng chính là bà còn hay quên và thường hay rề rà. Mỗi lần chuẩn bị ra đường, Phúc đều phải chờ đợi mẹ chồng mình cả buổi vì bà phải mặc áo khoác, đeo khẩu trang, mang vớ... Dù vậy, 2 mẹ con bà vẫn chưa có lần nào mâu thuẫn gay gắt nên sống rất hòa hợp với nhau.