Mẹ bầu ở Hưng Yên gây sốc khi sinh con tại nhà, tự đỡ đẻ và để nhau thai gắn với bé đến 6 ngày sau sinh

Ít giờ qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và status của một bà mẹ tự nhận là ở Hưng Yên đã sinh con thuận tự nhiên tại nhà, tự tay đỡ đẻ mà không cần sự trợ giúp của bất cứ y tá hay bác sĩ nào. Câu chuyện sinh nở và hình ảnh đã gây sốc cho hầu hết mọi người.

Người mẹ tự nhận là ở Hưng Yên và đã áp dụng phương pháp liên sinh tại nhà.

Khoe trong một hội nhóm trên mạng, người mẹ này cho biết đến từ Hưng Yên và đã sinh con tại nhà mới đây. Trong suốt quá trình mang thai, người mẹ có nickname facebook là A.M thực hiện ăn chay hoàn toàn. Khi sinh, mẹ không đến bệnh viện hay cơ sở sinh nở nào mà tự sinh con tại nhà, tự đỡ đẻ cho chính mình. Sau khi sinh, em bé được thực hiện phương pháp liên sinh, không cắt dây rốn ngay mà nhau thai vẫn được gắn với cơ thể em bé cho đến khi tự rụng rốn. Mẹ A.M cũng khoe trong bài viết trên là, sau 6 ngày thì em bé tự rụng rốn và không gặp vấn đề gì về sức khỏe, "rốn rất đẹp". Liên lạc với người mẹ trong câu chuyện sinh nở gây sốt những giờ qua, người mẹ A.M đã từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan đến chia sẻ của mình.

Tuy nhiên, khi thông tin trên được lan truyền chóng mặt trên cộng đồng mạng thì cũng xuất hiện thông tin cho rằng hình ảnh em bé là của một người mẹ khác. Theo bức ảnh chụp màn hình một tin nhắn, một người dùng facebook có tên C.C gửi đi bức ảnh y hệt như bức ảnh mẹ A.M khoe trong hội nhóm, kèm thông tin: "Chị ơi em sinh cháu 2 hôm rồi ạ. Mọi thứ thật kỳ diệu. Em không đau đớn như lần 1 và chắc chuyển dạ chỉ tầm 10 phút". Tin nhắn được gửi đi vào ngày 26.2, trước thời điểm người mẹ A.M khoe thông tin trong một hội nhóm trên mạng vào ngày 3.3.

Phương pháp liên sinh là gì?

Hiện nay, ngày càng có nhiều phương pháp sinh nở mới. Liên sinh cũng là một trong những trào lưu sinh nở đã xuất hiện trên thế giới trong vài năm trở lại đây. "Liên sinh" hay còn được biết đến là phương pháp sinh con Hoa sen (Lotus birth) đã được nhiều bà mẹ Mỹ và các nước phương Tây lựa chọn. Thay vì cắt cuống nhau cho bé khi chào đời thì bà mẹ sẽ lựa chọn lưu giữ nhau thai trong một cái chậu, bát to hay xô nhỏ và để nó rụng tự nhiên. Nhiều mẹ còn bỏ muối vào hoặc xoa các loại tinh dầu cho nhau thai nhanh khô.

Lý do phổ biến khiến phương pháp này ngày càng được nhiều người áp dụng là do người ta tin rằng việc em bé gắn kết với nhau thai càng lâu thì sẽ mang lại những lợi ích lạ thường, mà điển hình là mối gắn kết mạnh mẽ giữa mẹ và con. Một lý do nữa thuyết phục không kém chính là nó giúp lưu giữ những khoảnh khắc kì diệu của quá trình sinh nở và đề cao vai trò của nhau thai.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của không ít bà mẹ trên thế giới, các chuyên gia y tế lại hoài nghi về công dụng của phương pháp liên sinh này.



Các chuyên gia đã chỉ ra rằng nhiễm trùng trong cơ quan đang phân hủy - nhau thai - có thể dễ dàng lây lan sang em bé.

Bác sĩ Patrick O'Brien, người phát ngôn của trường Đại học Hoàng gia Anh về sản phụ khoa và phụ khoa nói: "Nhau thai đặc biệt dễ bị nhiễm trùng vì nó chứa máu. Trong một thời gian ngắn sau sinh, một khi dây rốn ngừng đập, thì nhau thai không có lưu thông và cơ bản trở thành mô chết."

Các chuyên gia y tế lại hoài nghi về tác dụng của phương pháp liên sinh này (Ảnh minh họa).

Bác sĩ khoa sản đến từ Mỹ Jennifer Guntner đưa ra ý kiến một cách thẳng thắn hơn: "Vi khuẩn phát triển rất nhanh trong mô chết và máu ứ đọng. Từ trước đến nay, nhau thai luôn bị loại bỏ. Tôi nghĩ nếu nó có lợi ích, điều đó sẽ không xảy ra."

Hilda Hutcherson, một giáo sư về sản khoa và phụ khoa tại Đại học Columbia, cho rằng không có bằng chứng khoa học cho thấy rằng giữ lại dây rốn sẽ đem lại lợi ích sức khỏe cho em bé. Hiện đã có nghiên cứu trong vài năm qua mà thấy rằng khi các bác sĩ trì hoãn cắt dây rốn khoảng 3 phút, các em bé nhận được lượng sắt nhiều hơn, giúp ngăn chặn bệnh thiếu máu, nhưng ngoài khung thời gian trên, để lại các dây rốn không còn cung cấp thức ăn dinh dưỡng cho em bé.



Tiến sĩ Patrick O'Brien, chuyên viên tư vấn kiêm phát ngôn viên Đại học "Royal College of Obstetricians and Gynaecologists trả lời trên Huffingtonpost, cho biết nếu để nhau thai và dây rốn trong một khoảng thời gian sau khi sinh, có thể dẫn tới nguy cơ lây nhiễm trong nhau thai và lây lan sang các em bé vì nhau thai đặc biệt dễ bị nhiễm trùng do có chứa máu miếng mồi rất ngon cho rất nhiều loại vi trùng, vi khuẩn.



Vì vậy, nếu mẹ nào muốn sinh con bằng phương pháp này thì thật sự cần nhìn nhận một cách khoa học, không nên chạy đua theo kiểu trào lưu sẽ rất nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ.