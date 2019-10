MC Quang Bảo tiết lộ sốc về quá khứ từng bỏ bê bản thân, tai nạn nứt 2 xương mặt, nặng gần 90kg

TẠI SAO EM GẦY VÀ CÓ NHIỀU NẾP NHĂN VẬY BẢO ?

Câu hỏi được nghe nhiều nhất suốt 1

năm nay và lời THÚ TỘI này của Bảo sẽ trả lời cho tất cả mọi người.

Bên trái là thằng Bảo với số cân nặng gần 90Kg cách đây hơn 1 năm. Ở cái thời điểm mà bản thân đã rời xa rất lâu nhịp sống của một VĐV Quốc Gia Nguyễn Ngọc Quang Bảo, trở thành MC Quang Bảo, không còn những ngày tập luyện gắt gao, ăn uống theo chế độ đặc biệt và giữ số cân theo duy định, chuyển sang một lịch trình làm việc không cố định, di chuyển nhiều nơi, nghỉ ngơi và ăn uống không đúng giờ. Vì "thương bản thân" bị áp lực nên luôn "tự bù đắp" bởi những bữa ăn đêm thả phanh, những cuộc ăn nhậu thâu đêm suốt sáng với bạn bè và cuộc vui không bao giờ kết thúc bằng chỉ 1,2 chai. Thằng Bảo đấy từng bỏ bê bản thân, mặc kệ những lời góp ý của người thân và quản lý của mình, đến mức sau những cuộc vui không suy nghĩ đấy là những lời nói không hay với bạn bè, là tai nạn ngã xe máy đến nứt hai xương mặt, trầy xước và ê ẩm khắp người nhưng vẫn phải tươi cười đứng trên sân khấu. Và cũng chính thời điểm ấy phát hiện ra cân nặng đã gần chạm đến mốc 90kg - con số khó chấp nhận với một đứa từng là VĐV vô địch bơi lội của quốc gia. Béo lên không chỉ khiến cho bản thân thời điểm đó bản thân stress nặng mà định hướng công việc cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Trở về từ bệnh viện đứng trước gương, mới giật mình tự hỏi: "Mày đã làm gì với bản thân mình vậy Bảo? Tương lai sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục với lối sống như này?"

Thằng Bảo chán đời lúc đó đã chọn cách không được ngồi nhìn cuộc sống trôi qua như nữa, loay hoay tự tìm cách giảm cân cấp tốc nhưng đều thất bại. Ngay lúc bế tắc nhất thì tìm được rất nhiều giải thể thao mở rộng, quyết định trở lại với đam mê, liều lĩnh ghi danh vào các giải bơi lội trong nước, quốc tế để có động lực tập luyện trở lại và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho hợp lý do những người bạn đã thiết kế riêng cho mình.

Tin được không con số gần 90kg "ám ảnh" sau 3 tháng chỉ còn 68kg - thằng Bảo bên Phải dần hiện hình. Rồi từ giải bơi 10km tại Đài Loan, đến Oceanman tại Thái Lan rồi Half Marathon đầu tiên trong đời. Đỉnh điểm là tháng 6 năm nay đã liều mình đặt ra cột mốc chưa bao giờ có trong đời - Chinh phục 100km đường biển tại Phú Quốc trong 7 ngày.

Sự thay đổi này có thể sẽ khiến cho nhiều người bất ngờ vì thấy vẻ ngoài của Bảo có chút lạ lẫm, nào là nhiều nếp nhăn trên mặt hơn, nào là gầy và đen quá, nhưng bản thân Bảo thấy tất cả những điều đó là dấu vết giá trị đánh dấu việc mình đã chiến thắng bản thân như thế nào, đã vượt quá những cám dỗ đời thường ra sao để sống có giá trị hơn, làm được nhiều việc tích cực và ý nghĩa hơn.

Nhân đây Bảo muốn được gửi lời xin lỗi đến những ai mà Bảo đã từng làm tổn thương. Bảo biết dù không thể quay ngược lại thời gian để làm mọi thứ tốt hơn nhưng vẫn mong các bạn đều khoẻ mạnh và vui sống.

Bảo cũng muốn được gửi lời cảm ơn nhiều yêu thương nhất đến những người thân yêu nhất đã luôn chấp nhận dù Bảo là ai, đã luôn bên cạnh, chăm sóc và chưa bao giờ mất đi niềm tin vào Bảo. Cảm ơn vì tất cả những tin yêu của mọi người đã tiếp thêm động lực giúp cho Bảo được trở về.

Your life may not be perfect but it's your choice whether to make it the most perfect imperfection.

MC Quang Bảo

Ngày 21/10/2019