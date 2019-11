Mâu thuẫn lúc đặt xe, tài xế BeCar đánh người phụ nữ có con nhỏ ngay trước sảnh Bệnh viện Phụ sản Mêkông

Sự việc trên xảy ra vào ngày 11/11 được đăng tải trên nhiều trang mạng khiến dư luận bức xúc vì cho rằng tài xế BeCar có hành động côn đồ với người phụ nữ đang có con nhỏ.

Người phụ nữ bị đánh ngay trước cổng bệnh viện phụ sản

Theo thông tin ban đầu, trong ngày xảy ra sự việc chị N.T.M.P. đưa con mới sinh không lâu đi khám bệnh tại Bệnh viện phụ sản Mêkông (đường Hoàng Văn Thụ, quậnTân Bình, TP.HCM).

Để di chuyển, chị P. có sử dụng ứng dụng BeCar để đặt xe. Tuy nhiên sau khi tiếp nhận chuyến xe, tài xế Nguyễn Xuân Trường, điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 51G 773XX không chịu đón tại cổng bệnh viện mà muốn chị P. phải di chuyển ra đầu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa gần đó.

Bệnh viện Phụ sản Mêkông (TP.HCM).

Sau khi trao đổi qua điện thoại và nảy sinh mâu thuẫn, chị P. thông báo sẽ huỷ chuyến và phản ánh lên công ty Be Group.

Ít phút sau, tài xế Trường chạy xe đến cổng bệnh viện để vào trong tìm kiếm chị P.

Sau khi hai bên gặp nhau có lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát. Tài xế Trường đấm và tát chị P. bị thương dù bên cạnh là đứa con nhỏ của người phụ nữ.

Tài xế xô xát với người phụ nữ ngay tại sảnh nhi của bệnh viện. (Ảnh trích xuất từ camera).

Tài xế BeCar khiến chị và con của chị té xuống đường, đến khi nhiều người can ngăn, tài xế BeCar bỏ đi kèm lời thách thức, đe doạ.

Đại diện Be Group: Đã khóa vĩnh viễn tài khoản của tài xế

Phóng viên đã liên hệ với Công ty Cổ phần Be Group, chủ quản của loại hình đặt xe BeCar để tìm hiểu thực hư câu chuyện đang được lan tỏa trên.

Ông Nguyễn Việt Linh, đại diện Be Group cho biết đã tiếp nhận thông tin vụ việc.

Theo người đại diện công ty, sự việc xảy ra do mâu thuẫn trong quá trình bắt xe thông qua ứng dụng Be.

Theo đại diện hãng kinh doanh xe công nghệ, hành vi công đồ, hung hăng của tài xế là không thể chấp nhận.

Cụ thể vào ngày 11/11 trong quá trình đặt xe di chuyển, chị P. đứng khác cổng Bệnh viện Phụ sản Mêkông đón.

Tài xế đã yêu cầu khách hàng hủy chuyến tuy nhiên chị P. không đồng ý nên hai bên có xảy ra tranh luận qua điện thoại.

Tài xế Trường đã chạy đến vị trí chị P. đứng và hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát không đáng có.

"Tài xế ngay sau đó đã bỏ đi với sự can thiệp của các bảo vệ bệnh viện. Rất may là người bà đang ẵm cháu bé là dì của cháu an toàn, riêng chị P. bị một số xây xát ngoài da" - phía Be Group thông tin.

Cũng theo công ty ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, nơi này đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, liên hệ với hai bên để xác minh sự việc.

Sau khi xác thực và định danh đúng tài xế vi phạm, công ty đã áp dụng mức chế tài cao nhất đó là khoá vĩnh viễn tài khoản của tài xế.

Đại diện công ty cũng đã liên hệ với chị P. để thăm hỏi, hỗ trợ và xin lỗi vì sự cố gặp phải.

Công ty khẳng định phản đối và lên án hành vi côn đồ, hung hăng của xế, đồng thời đang phối hợp với cơ quan công an để xử lý tài xế theo pháp luật.