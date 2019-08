Mang bé sơ sinh từ bệnh viện ở Sài Gòn ra Lạng Sơn bán sang Trung Quốc

Nguyễn Thị Bích Liễu tại công an. Ảnh: CA Lạng Sơn.

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bích Liễu (SN 1983, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu Chi Ma làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bích Liễu đang bế một trẻ sơ sinh vượt đường mòn biên giới để sang Trung Quốc.

Tại Cơ quan điều tra, Liễu khai nhận được một người phụ nữ thuê mang đứa bé sơ sinh từ Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. Hồ Chí Minh sang Trung Quốc với số tiền công 14.000 nhân dân tệ.

Hiện cháu bé đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn để chăm sóc và xác minh thông tin để đưa về gia đình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng để bắt giữ những đối tượng liên quan.