Mang bầu 5 tháng thì phát hiện bị ung thư vú giai đoạn 3, người mẹ chấp nhận mổ và hóa trị ngay trong thai kì để cứu 2 mẹ con

Theo lời kể của cô Aime Soon thì vào thời điểm 4 năm trước, khi đang mang thai con gái ở tháng thứ 5, cô phát hiện thấy các cụ u ở trong ngực. Do cảm thấy hơi khó chịu với những cục u đó mà cô đã đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Hơn nữa, trước đó, cô gặp khó khăn trong chuyện thụ thai nên bất kì dấu hiệu lạ nào cũng làm cô lo lắng. Vậy nên, cô không chần chừ việc đi khám một phút giây nào.



Sau một loạt các kiểm tra cần thiết, bác sĩ nói rằng cô bị ung thư vú giai đoạn 3.

Chia sẻ của cô Aime Soon trên mạng xã hội về cuộc chiến chống ung thư vú của mình.

"Trong 4 năm, cuối cùng tôi cũng có can đảm để chia sẻ câu chuyện của mình ngày hôm này. Mọi người nói rằng, với phụ nữ, mang thai là điều hạnh phúc nhất, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi không may mắn lắm. Tôi đã nếm bao cay đắng mới có thể thụ thai. Nhưng khi đang mang thai ở tháng thứ 5, các khối u trên ngực khiến tôi không yên tâm. Bác sĩ nói với tôi rằng đó là ung thư vú và nó đã chuyển sang giai đoạn 3. Tôi lấy đâu ra can đảm để chấp nhận điều này".

Với trường hợp của người mẹ này, để cứu sống cả mẹ và con, bác sĩ nói rằng cô phải trải qua cả phẫu thuật và hóa trị trong khi mang thai. Chấp nhận việc điều trị này, tóc cô đã bị rụng rất nhiều dẫn đến hói do tác dụng phụ của hóa trị liệu. Những người xung quanh nhìn cô như thể cô có vẻ ngoài thật kì lạ. Điều này đã khiến người phụ nữ khổ sở vì bệnh tật khi mang thai càng thêm mệt mỏi.

"Tôi chỉ có thể chấp nhận trải qua việc phẫu thuật và hóa trị trong khi mang thai. Vào thời điểm đó, tôi là một phụ nữ mang thai với cái đầu hói và thân hình gầy gò. Một số người nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ. Có phải tôi rất đáng thương hại? Họ ngưỡng mộ tôi hay là nghĩ tôi rất mạnh mẽ? Loại áp lực bên ngoài này khiến tôi cảm thấy khó chịu và mệt mỏi!", cô chia sẻ.

Sau 2 đợt hóa trị, cuối cùng cô cũng sinh em bé ở tuần thứ 36. Tuy nhiên, cô vẫn cần tiếp tục các đợt hóa trị. Bác sĩ cũng rất lo lắng cho vô vì vào thời điểm đó, số lượng tế bào ung thư trong cơ thể cô đang tăng theo cấp số nhân. May mắn thay, cô đã hoàn thành các đợt hóa trị và bác sĩ cũng tỏ ra yên tâm hơn với tình trạng của cô. "Quá trình này giống như thể trở về thế giới từ địa ngục vậy", cô cho biết.



Cho tới bây giờ, sau 4 năm chống lại bệnh ung thư quái ác, cả cô và con gái đều khỏe mạnh. Cô hi vọng bằng cách kể lại câu chuyện của mình, cô có thể góp phần giúp lan truyền động lực vượt qua bệnh tật, chống lại ung thư cho những ai không may mắn. Lời khuyên của cô là:

"Sau 4 năm bị ung thư, con tôi và tôi đều khỏe mạnh và tôi biết ơn việc mình vẫn còn cơ hội được sống tốt. Tôi hy vọng rằng có thể cung cấp cho bạn một nguồn năng lượng tích cực ở đây. Cuộc sống không thể hạnh phúc mỗi ngày, nhưng tôi không thể lúc nào cũng buồn. Vì vậy, cho dù bạn gặp phải những vấn đề nào, hãy đối diện với một thái độ tích cực".

Biểu hiện của ung thư vú giai đoạn 3

Giai đoạn 3A

Trong giai đoạn này, khối u chưa xuất hiện, cũng như chưa có khả năng di căn sang các hạch bạch huyết lân cận. Nếu có phát hiện khối u thì đường kính của khối u cũng chỉ xấp xỉ một quả chanh nhỏ (khoảng chừng 5cm). Các tế bào ung thư được phát hiện trong thời điểm này rất rải rác và rất nhỏ.

Giai đoạn 3B

Trong giai đoạn này, các khối u phát triển lớn hơn. Các tế bào ung thư vú cũng đã xâm lấn tới 9 các hạch bạch huyết lân cận cũng như sang thành ngực,vùng da ngực. Một số biểu hiện rõ ở giai đoạn 3B là sưng, viêm loét (thường thấy ở bệnh ung thư vú dạng viêm).

Giai đoạn 3C

Trong giai đoạn này, các tế bào ung thư đã hoạt động mạnh mẽ di căn đến 10 hạch trong hố nách hoặc có thể nhiều hơn, di căn đến hạch dưới xương ức, gần cổ hoặc dưới xương đòn. Kích thước của khối u có thể phát triển rất lớn, tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân.

Ung thư vú giai đoạn 3 có chữa được không?

Ung thư vú giai đoạn III có chữa được hay không còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố:

- Phụ thuộc vào kích thước của khối u và số lượng hạch đã bị lây lan.

- Phụ thuộc vào việc điều trị tích cực sẽ giúp tỷ lệ này có thể cao hơn nữa.

- Phụ thuộc vào nghị lực của người bệnh, bên cạnh đó rất cần sự động viên, quan tâm, chăm sóc từ phía gia đình chăm để bệnh nhân ổn định tâm lý, an tâm điều trị.

Điều trị ung thư khi mang thai

Để thiết lập phác đồ điều trị ung thư khi mang thai cần sự phối kết hợp của nhiều chuyên khoa khác nhau, bao gồm cả bác sĩ chuyên ngành ung thư và bác sĩ sản khoa. Họ sẽ thảo luận với nhau trên nhiều phương diện:

- So sánh các phương pháp điều trị, hiệu quả của chúng, nguy cơ đối với sự phát triển của thai nhi.

Cân nhắc một số yếu tố, như:

- Giai đoạn của thai kỳ.

- Loại, vị trí, kích thước, giai đoạn của ung thư.

- Nguyện vọng của thai phụ và gia đình.

- Theo dõi sát thai phụ trong quá trình điều trị cũng như theo dõi sự phát triển của thai nhi.

Nếu bị ung thư khi mang thai, một số phương pháp điều trị có thể sử dụng là:

- Phẫu thuật: Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ sẽ loại bỏ khối u và một số mô lành xung quanh. Phương pháp này có rất ít nguy cơ với thai nhi, và được coi là phương pháp điều trị an toàn nhất đối với mọi giai đoạn của thai kỳ.

- Hóa trị: Bác sĩ sử dụng hóa trị để tiêu diệt các tế bào ác tính, nhưng sẽ chỉ ở một số thời điểm nhất định của thai kỳ.

Bởi vậy, khi mang thai, sản phụ cần đi khám đầy đủ và thực hiện các yếu cần xét nghiệm, sàng lọc cần thiết theo hướng dẫn và tư vấn của bác sĩ để sớm phát hiện những rủi ro không may gặp phải. Nhờ vậy, việc điều trị sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.