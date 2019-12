Màn "tống tiễn" kẻ thứ 3 "nhanh như chớp" của cô vợ bản lĩnh và bài học giả vờ ngớ ngẩn là cách mà người phụ nữ thông minh giúp hôn nhân vượt sóng gió

Đã bao giờ bạn nghe thấy khái niệm: Ngớ ngẩn là bản năng nhưng giả vờ ngớ ngẩn lại là đỉnh cao của thông minh chưa?

Đàn ông luôn bị cám dỗ bởi những phụ nữ có ngoại hình. Thế nhưng sắc đẹp là thứ chẳng thể tồn tại mãi với thời gian. Có 1 thứ, bất chấp cả dáng xinh, da trắng, mặt không một gợn nhăn như chưa hề có cuộc chiến chống lão hóa đó chính là sự quyến rũ và khí chất mà phụ nữ tích lũy sau bao năm trải đời.

01

San là cô vợ được cánh đàn ông thèm muốn: xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo lại khí chất ngời ngời. Ấy thế mà cô vẫn bị chồng cắm cho một "cặp sừng" to tướng. Chẳng có lý do gì cả, cũng chẳng phải lỗi tại người làm vợ như cô, chỉ bởi hôn nhân đã đến lúc phải trải qua thử thách cho quãng 10 năm đầu tiên ấy.

Đó là giai đoạn con gái lớn của San phát hiện bị bệnh về tim, cô mắt nhắm mắt mở cho qua để chồng làm tròn trách nhiệm với gia đình. Thế nhưng, "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", kẻ thứ 3 đến tận nhà cô làm loạn. Cô ta trẻ, đẹp và tràn trề thanh xuân là điều mà San nhìn thấy rõ. Cô ta đắc ý khoe San bằng chứng ngoại tình của chồng cô nhằm khẳng định: "Chị đã là kẻ thất bại trong cuộc tình ái này".

Khác với vẻ hiếu thắng ấy, San bình thản đến không tưởng. Cô nàng kia vẫn ngoan cố hỏi lại: "Hay chị không tin tôi?". Nếu là San của 10 năm trước, chắc cô sẽ xắn tay áo mà "sống mái" với kẻ thứ 3 một trận cho hả dạ nhưng không... Cô hiểu vị trí mình đang đứng, cô làm chủ một gia đình, chồng cô vẫn coi cô là vợ, con cô đang rất cần được bao bọc trong vòng tay bố mẹ. Cô phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, dù giông tố là điều vô tình xảy đến.

"Chị tin em chứ, chị cũng biết chồng chị có quan hệ với em trước khi em đến đây. Nhưng làm một người mẹ, chị còn nhiều việc khác phải lo hơn. Nếu chỉ với một bức ảnh này mà em nói chị thất bại thì em còn non và xanh lắm. Nếu chồng chị yêu em, chán vợ sao anh ấy không ly hôn và đường đường chính chính đến với em, để em cất công tới đây đòi danh phận. Sự sợ hãi đang hiện rõ trên mặt em kìa. Liệu có phải lý do em đến nhà chị hôm nay là vì chồng chị đã không còn nhiệt tình với em như trước? Phụ nữ chỉ mất kiểm soát khi họ sợ mất người đàn ông mình đã nuôi hi vọng. Nói cách khác dễ hiểu hơn, em chính là một trò chơi giải trí của chồng chị, chơi chán anh ta sẽ bỏ đi thôi", San dõng dạc giải thích cho kẻ đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình mình một cách thấu tình đạt lý.

Nếu nói San không đau, không bận tâm đến kẻ thứ 3 là nói dối. Chỉ là cách nhìn nhận và đối mặt với khó khăn của cô sẽ khác hơn. San hiểu rằng lúc nào nên chịu đựng, nín nhịn và chỉ khi lùi 1 bước, cô mới chiến thắng trong "trận chiến" này. Không ồn ào gay gắt, không trì triết chồng, cô coi biến cố lần này như một phép thử để chồng cô có thể hiểu vợ hơn. Đôi khi, tha thứ không phải là ngu dốt, chọn đúng người đáng được tha thứ mới là người đàn bà thông minh. Nếu muốn trở thành một người phụ nữ thông minh, bạn nên chọn đúng thời điểm để giả vờ ngốc nghếch.

Phụ nữ đang giả vờ ngu ngốc có thể bớt bận tâm và hạnh phúc trong tình yêu, tự tạo cho mình một thói quen không nặng đầu bởi những thứ chẳng liên quan đến mình.

Một người phụ nữ giả vờ ngu ngốc có thể ít xích mích hơn trước mặt mẹ chồng, mắc sai lầm cũng đỡ bị soi xét, lời xin lỗi lại càng giá trị, đáng yêu và nghe vào tai hơn.



Do đó, một người phụ nữ "giả vờ ngớ ngẩn" thực sự rất thông minh.

Có một sự khác biệt khá thú vị như này: Trong hôn nhân, khi một người đàn ông thông minh gặp một người phụ nữ thông minh, kết quả tương đương với "chiến tranh".

Khi một người đàn ông ngốc nghếch, khờ khạo kết hôn một người phụ nữ thông minh, kết quả tương đương với một cuộc hôn nhân thảm họa đi kèm hàng loạt chênh lệch trong cuộc sống.

Nhưng khi một người đàn ông thông minh gặp một người phụ nữ ngốc nghếch, anh ta sẽ quyết định kết hôn.

Có vẻ như người phụ nữ khờ một chút thực sự tuyệt vời? Nhưng cái ngốc nghếch ấy nên nằm trong một giới hạn nào đó. Đó là sự ngốc nghếch bản năng và sự ngốc nghếch có rèn luyện. Chắc chắn đàn ông sẽ thích tuýp phụ nữ thứ 2 hơn rồi.

02

"Mấy giờ rồi còn nằm đấy mà chơi game?", "Giời ạ, bảo là cho người ta cái áo cũng không biết là", "Anh lại làm cái gì đen tối mà hết tiền rồi? Mua quà cho gái à?"... Đó là hàng loạt những lời càm ràm của các bà vợ mà chỉ cần nghe thường xuyên thì con đường dẫn từ nhà ra "phố đèn đỏ" của các anh sẽ vô cùng gần.

Nhưng cũng là ngữ cảnh ấy, câu nói chỉ cần khác đi một chút: "Anh ơi cái này làm như nào vậy, chết rồi 8 giờ đến nơi rồi em vẫn chưa xử lý được", "Lần trước anh là cái áo dài cho em ai cũng khen cẩn thận. Sao cứ cái việc tỉ mẩn ấy là em chả làm được như anh nhỉ?", "Em để tiền vào ví anh rồi đấy nhé. Anh đi đâu làm gì không cần báo cáo em, tự vấn lương tâm trước khi có ý định sa ngã là được rồi"...

Nghe thì có vẻ sến súa nhưng các bà vợ mà không làm được thì đành để đàn bà khác chăm sóc chồng mình thôi. Đã là vợ chồng, đừng hơn thua nhau việc có đảm đang hay không, biết làm cái này hay cái kia hay ai giỏi hơn ai. Vì đàn ông cũng như những đứa trẻ, chỉ vài câu ngọt ngào, nâng họ lên một tầm mới thì họ sẽ như ngoan ngoãn nghe lời. Phụ nữ sẽ rất thảm thương khi suốt ngày sợ lép vế hơn chồng hoặc không thể bình đẳng, bởi họ cao cấp hơn nhiều ấy chứ, quan trọng họ thể hiện cái đẳng cấp ấy ra ngoài thế nào mà thôi.

Thế nên, trạng thái cao nhất của một phụ nữ thông minh là 4 chữ: giả vờ ngớ ngẩn!

Đôi khi, "người ngu" là người thông minh nhất!