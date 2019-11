Mãn nhãn với trang phục đẹp mắt từ phim cung đấu đầu tiên của Việt Nam, "Phượng Khấu" ra mắt năm 2020

Tham gia sự kiện giải trí tại TP.HCM, ekip sản xuất phim cung đấu đầu tiên của Việt Nam - Phượng Khấu đã làm quan khách mãn nhãn với bộ sưu tập trang phục cung đình triều Nguyễn được phỏng dựng gần sát nhất với lịch sử. Ekip sản xuất cũng cho biết đây là những trang phục sẽ được sử dụng trực tiếp trong phim.

Poster phim "Phượng Khấu".

Bộ sưu tập được mang lên sân khấu bao gồm: Áo Nhật bình thêu hoa văn đoàn phượng màu vàng, áo Nhật bình thêu hoa văn đoàn loan màu cam, áo Nhật bình thêu hoa văn đoàn loan màu tím, các loại Áo Tấc và Áo Ngũ Thân Tay Chẽn truyền thống của nam nữ quý tộc triều Nguyễn.

Tất cả những trang phục trên đều được nghiên cứu kĩ lưỡng dựa trên những hiện vật thật được đấu giá và sưu tầm, cũng như được may trên kiểu dáng cổ truyền, tất cả nhằm mang đến khán giả một cái nhìn thoáng qua, nhưng đầy chân thực, về trang phục cung đình triều Nguyễn cách đây gần 200 năm.

Trong lúc nhiều tác phẩm khác mang đề tài cổ trang mạnh dạn cách tân đầy táo bạo dựa trên trang phục truyền thống, thì Phượng Khấu vẫn trung thành với việc phỏng dựng – tiến tới phục dựng những giá trị chuẩn mực của một giai đoạn lịch sử Việt Nam.

Trang phục đẹp mắt của "Phượng Khấu".

Chia sẻ về câu chuyện bộ phim Phượng Khấu liên tiếp "lỡ hẹn" khán giả khi phải dời lịch phát hành liên tục, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh chia sẻ:

"Làm một series về đề tài lịch sử đặc biệt khó khăn, tuy nhiên, chúng tôi đều đang cố gắng và nỗ lực từng ngày, từng giờ với mục tiêu vừa mang đến một tác phẩm có giá trị về triều Nguyễn, với các sự kiện lịch sử, quy chế, điển lễ, áo mũ được phỏng dựng trong điều kiện cho phép – nhưng cũng phải hài hòa với yếu tố giải trí, thu hút để có thể giữ chân khán giả suốt các tập phim".

"Đã có lúc đoàn phim thực sự gặp khó khăn về nguồn vốn khi nhiều nhà đầu tư hồ nghi về tính khả thi của dự án. Bên cạnh đó, như chúng tôi đã chia sẻ, cả ekip đã quyết tâm chờ đợi nghệ sĩ Hồng Đào bình phục về nước để tham gia dự án vì chị chính là linh hồn của cả bộ phim, vai diễn Đức Từ Dụ do chính tiền nhân đã chọn chị thể hiện. Một lí do khách quan hơn chính là việc do khối lượng trang phục quá lớn, một số trang phục được thực hiện thủ công tinh xảo không thể hoàn thành đúng thời hạn nên chúng tôi buộc lòng phải dời lịch".

"Tuy nhiên, tôi khẳng định, dự án vẫn đang chạy đúng với tiến độ và sẽ ra mắt đúng hạn vào tháng 3/2020. Kinh phí sắp tới có thể sẽ còn đội lên nữa vì việc dựng cảnh cũng rất phức tạp: Toàn bộ làng cổ Phước Lộc Thọ sẽ được trưng dụng để làm phim trường, tất cả nội thất bên trong sẽ được dỡ bỏ, chỉ còn lại bộ khung trống".

"Dựa trên bộ khung này, chúng tôi sẽ thiết kế lại phần nội thất sao cho tái hiện gần đúng nhất không khí cung đình triều Nguyễn. Tất cả các cảnh quay tại Phước Lộc Thọ sẽ chỉ là cảnh nội, các cảnh ngoại sẽ được chúng tôi thực hiện tại Huế và một số vùng đất khác gần Thành phố Hồ Chí Minh. Do không có được trường quay cổ trang như các nước bạn, thế nên đó cũng là lí do Phượng Khấu nói riêng, và nhiều e-kíp phim lịch sử nói chung của Việt Nam, vẫn đang phải loay hoay".

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh xác nhận phim ra mắt vào tháng 3/2020.

Hoa hậu Thu Hoài là 1 trong những diễn viên của "Phượng Khấu".

Phượng Khấu bao gồm 3 mùa, mùa thứ nhất được ấn định gồm 6 tập (mùa thứ 2 và mùa thứ 3 chưa tiết lộ số tập). Mỗi tập có thời lượng 60 phút, theo đúng lịch trình sẽ được phát sóng vào tháng 3/2020. Câu chuyện phim xoay quanh 7 năm trị vì của Hoàng đế Thiệu Trị với nhân vật chính là Phạn Hiệu Nguyệt, lấy nguyên mẫu từ Từ Dụ Thái hoàng Thái hậu trong lịch sử Việt Nam. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên của nhiều thế hệ: Lê Thiện, Thành Lộc, Hồng Đào, Minh Trang, Hồng Vân, Hoa hậu Thu Hoài, Diễm My 9x.