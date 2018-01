Mãn nhãn với loạt cảnh hoành tráng trong siêu phẩm hoạt hình Ả Rập

aFamily.vn>Giải trí

Sau 7 năm thực hiện, phim hoạt hình Bilal: Chiến binh sa mạc do Ả Rập sản xuất sẽ ra mắt khán giả từ ngày 2/2/2018. Trong đoạn trailer vừa được ekip sản xuất tung ra, khán giả không khỏi bất ngờ với loạt cảnh hành động hoành tráng, máu lửa.

"Bilal: Chiến binh sa mạc" là dự án được các nhà làm phim Ả Rập thực hiện trong 7 năm.

Trailer chính thức của phim hoạt hình Ả Rập "Bilal: Chiến binh sa mạc"

Bilal: Chiến binh sa mạc dựa theo câu chuyện cuộc đời của Bilal - một người anh hùng xứ Ả Rập. Ả Rập cách đây 1400 năm đầy màu sắc nhưng cũng không kém phần nhiễu nhương. Chiến tranh, loạn lạc xảy ra liên miên, những tên lãnh chúa tàn bạo sống trong nhung lụa và giàu sang.



Đất nước Ả rập cổ xưa hiện lên đầy màu sắc.

Nhưng cũng không kém phần loạn lạc.

Những tên bạo chúa sống trong nhung lụa.

Còn người dân thì chịu cảnh đói nghèo, khổ sở.

Trong khi đó, người dân phải trở thành nô lệ và chịu cảnh đói nghèo, lầm than. Trong bối cảnh đó, Bilal từ một nô lệ đã vùng lên thành một chiến binh vĩ đại bậc nhất. Sự xuất hiện của một vị thần giữa bão cát sa mạc càng khiến tác phẩm thêm phần kỳ bí và ấn tượng.

Nội dung phim mang nhiều ý nghĩa và có phần kỳ bí.

Là một trong những anh hùng được kính trọng nhất xứ Ả Rập, các nhà làm phim đã đầu tư một cách nghiêm túc nhất để mang hình ảnh Bilal chỉnh chu nhất đến với người xem. Mất tới 7 năm để hoàn thành dự án, từng hành động, biểu cảm của các nhân vật trong phim đều được chăm chút một cách kỹ lưỡng. Từ chú chim bay, ngựa phi hay bão cát đều vô cùng mượt mà và đẹp mắt.

Hình ảnh trong phim được chăm chút một cách kỹ lưỡng

Tính đến thời điểm hiện tại, Bilal: Chiến binh sa mạc đã nhận được số điểm cao chót vót trên các trang đánh giá. Hiện tại, bộ phim đang nhận được số điểm 8.4 trên trang IMDB, cao hơn so với Thor: Ragnarok, Star Wars: The Last Jedi hay Logan. Số điểm này ngang với Blade Runner 2049, ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar năm nay. Trên trang Rotten Tomatoes, bộ phim cũng đang có điểm số 80%.

Bilal: Chiến binh sa mạc cũng đã nhận được một số giải thưởng danh giá như Phim hay nhất tại Annecy International Animated Film Festival, Phim truyền cảm hứng nhất ở Liên hoan phim Cannes và Phim sáng tạo nhất của BroadCast Pro Middle East Award.