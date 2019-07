Màn hướng dẫn an toàn bay như diễn hài của nam tiếp viên hàng không làm "dậy sóng" cộng đồng mạng, thách ai xem mà nhịn được cười

Ai đi máy bay chắc hẳn cũng không quá xa lạ với buổi hướng dẫn an toàn bay của tiếp viên hàng không trước khi máy bay cất cánh. Vì những quy định hầu hết đều giống hệt nhau nên không tránh khỏi đôi khi khiến hành khách cảm thấy nhàm chán hoặc họ có thể sẽ chọn đọc bảng hướng dẫn được đặt sẵn đằng sau ghế phía trước, thậm chí còn chẳng buồn nhìn lên xem tiếp viên hàng không thực hành.



Màn hướng dẫn bay như diễn hài của nam tiếp viên hàng không gây sốt cộng đồng mạng.

Vậy nhưng, nếu cho rằng buổi hướng dẫn an toàn bay của tiếp viên hàng không là nhàm chán là có lẽ mọi người đã nhầm to, hoặc chưa từng sử dụng dịch vụ bay của hãng hàng không WestJet và gặp gỡ anh chàng tiếp viên hài hước nhất quả đất. Trong đoạn clip do tài khoản Facebook Niki Rooke đăng tải, anh chàng này đã khiến mọi người không khỏi bật cười với buổi hướng dẫn vô cùng thú vị và hài hước của mình.

Ngay từ những giây đầu tiên khi hướng dẫn cài dây an toàn, tiếp viên hàng không đã thể hiện sự hài hước của mình bằng hành động kết hợp biểu cảm gương mặt cực kỳ đa dạng. Tới màn chỉ dẫn sử dụng túi khí trong trường hợp máy bay gặp nguy cấp, anh vẫn không ngừng khiến các hành khách cảm thấy thích thú và cười ngặt nghẽo. Thậm chí, người này còn khiến nữ đồng nghiệp đứng phía sau không nhịn được cười.

Chàng tiếp viên hàng không thu hút toàn bộ sự chú ý của các hành khách với màn hướng dẫn an toàn bay có "1-0-2" xuyên suốt 2 vòng cho 2 ngôn ngữ khác nhau. Điều đáng nói là dù khiến mọi người xung quanh cười không ngớt nhưng gương mặt của nam chính lại cực kỳ tỉnh, chứng tỏ khả năng diễn xuất không phải dạng vừa.



Cũng như caption của chủ nhân đoạn clip: "Đây là lý do chúng ta nên chọn bay WestJet. Toàn bộ máy bay đều chăm chú theo dõi cả 2 lần", có lẽ mọi người sau khi xem xong cũng muốn mau mau trải nghiệm chuyến bay của nam tiếp viên này để được thưởng thức màn hướng dẫn an toàn bay đảm bảo mới mẻ và thú vị này.

(Nguồn: Facebook)