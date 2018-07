"Mamma Mia!: Yêu lần nữa" và những điều khiến khán giả nhớ mãi

Sau bao năm đợi mong, Mamma Mia! Yêu Lần Nữa (Tựa gốc: Mamma Mia! Here We Go Again) đã trở lại và mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc mùa hè sôi động và hoành tráng. Với phần kịch bản được tiếp tục phát triển dựa trên câu chuyện cũ hơn 10 năm trước của Catherine Johnson, phần 2 là sự tiếp nối hoàn hảo khi giải thích tường tận vì sao Sophie lại có đến ba ông bố bằng những hồi ức tuổi trẻ rạo rực và bỏng cháy của mẹ Donna. Bộ phim chọn cách kể câu chuyện này bằng việc đan xen giữa hiện tại và quá khứ, giữa thời thanh xuân của mẹ Donna và của con gái Sophie. Và với cách dẫn dắt này, Mamma Mia! Yêu Lần Nữa đã chinh phục khán giả bằng những thông điệp tình cảm và ý nghĩa gửi gắm qua cuộc đời của mẹ và con gái, tuy xa nhau cách cả thế hệ nhưng lại gắn kết chặt chẽ khiến ai cũng sẽ cảm động.

Hãy sống trọn vẹn tuổi trẻ với nhiệt huyết và đam mê

Khi vừa tốt nghiệp đại học, Donna và nhóm Dynamos là những thanh niên trẻ tuổi bước ra cuộc đời và có thể tự lựa chọn cho mình những hướng đi cho tương lai. Nếu như Tanya trở thành một quý bà với đoạn tình trường nhiều trắc trở kết hôn – ly hôn dài dằng dặc và Rosie với đam mê viết lách bất tận của mình đã phát hành sách và trở nên nổi tiếng thì Donna, nhân vật chính lại chọn lựa một chuyến đi xa để tìm ra đâu là nơi mình thuộc về. Các cô gái trẻ đã rẽ những con đường rất khác nhau nhưng đều có một điểm chung rằng họ đều bước đi trên con đường đã chọn bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê.

Dẫu Donna tự nhận mình không có ước mơ và kế hoạch gì cho tương lai, thế nhưng khán giả vẫn có thể dễ dàng nhận thấy được tình yêu bỏng cháy và mãnh liệt của cô nàng dành cho hòn đảo Kalokairi khi muốn ở lại và xây dựng một khách sạn nhỏ ngay chính từ nông trại bỏ hoang. Và cô đã hát, đã làm việc thật sự chăm chỉ để hoàn thành ước mơ của mình. Nếu ai đã xem phần một thì đều thấy rõ Donna đã thành công với khách sạn của mình và có một cuộc sống bình yên ra sao bên cô con gái Sophie. Đó là minh chứng rõ nét nhất của việc chỉ cần có nhiệt huyết và đam mê, cộng với sự cần cù, chăm chỉ thì ai cũng có thể chạm được tới ước mơ của mình.

Câu chuyện của Sophie cũng vậy. Cô con gái bé nhỏ và đáng yêu của Donna đã dành nhiều tâm huyết và sức lực để trùng tu lại khách sạn do mẹ cô để lại, tiếp tục hoàn thành ước mơ của mẹ với tất cả nhiệt tâm dù phải đối mặt với cơn bão hay nỗi đau xé lòng khi phải xa cách với người mà cô thương yêu nhất trên đời. Tất cả những câu chuyện về những người trẻ trong Mamma Mia! Yêu Lần Nữa thật sự đã khiến khán giả phải đặt câu hỏi để tự vấn lại bản thân rằng liệu ta đã sống hết mình cho hiện tại chưa?

Nếu con tim đã rung động, hãy theo đuổi tình cảm đó đến tận cùng

Tuổi trẻ của Donna là những tháng ngày tươi đẹp với ba mối tình. Với Harry, tình yêu đầu tiên với Donna đã làm chàng trai có chút nhút nhát ấy muốn từ bỏ tất cả để chạy theo người con gái mình yêu dù nàng thì vẫn chỉ muốn tiếp tục được bước tiếp đến những khung trời mới. Còn với Bill, chàng lãng tử hào hoa đã cho cô gái xinh đẹp tóc vàng đi nhờ một chuyến tàu để đến với hòn đảo định mệnh thì đã say đắm cô đến mức tìm cách quay lại hòn đảo để chinh phục trái tim nàng bằng tất thảy sự quyến rũ mà mình tích góp.

Nhưng cuối cùng, người để lại ấn tượng đậm sâu nhất với Donna lại là Sam – chàng trai trí thức, mạnh mẽ và điềm đạm. Anh chàng gặp cô lần đầu tiên khi bước chân lên hòn đảo và nhanh chóng nhận ra họ chính là tình yêu của cuộc đời nhau. Thế nhưng éo le thay, Sam đã trót mang một mối nợ với vị hôn thê mà anh không có tình cảm, gắn kết chỉ vì sức ép từ gia đình. Dù sau khi Donna nhận ra sự thật cô đã một mực khước từ anh, nhưng Sam lại một lần nữa từ chối hết tất cả chỉ để quay về hòn đảo vắng tìm bóng người thương nhằm chuộc lỗi. Định mệnh lại trêu đùa cả hai khi phải đến 20 năm sau, họ mới nên đôi.

Các câu chuyện tình yêu xuất hiện trong Mamma Mia! Yêu Lần Nữa đều cháy bỏng và sâu đậm mặc cho thời gian xa cách hay rất nhiều khó khăn trắc trở mà các nhân vật gặp phải, với tình yêu và cách theo đuổi tình yêu đến cùng thì ai cũng được hạnh phúc. Sky đã vượt hàng ngàn cây số, từ bỏ cuộc sống văn minh để về lại hòn đảo nhỏ vì anh nhận ra rằng mình không thể sống thiếu Sophie. Bà ngoại của Sophie (do Cher thủ vai) cũng đã dừng những chuyến lưu diễn bất tận của mình khi gặp lại "Fernando", tình yêu đích thực của cả cuộc đời bà. Nhờ có họ và tình yêu của họ mà những thước phim âm nhạc trong Mamma Mia! Yêu Lần Nữa lại càng thêm rực rỡ.

Tình cảm gia đình thiêng liêng là điều quý giá và đáng trân trọng nhất

Bên cạnh hành trình tuổi trẻ, tình yêu thì tình cảm gia đình là điều ý nghĩa nhất mà Mamma Mia! đã khai thác thành công nhằm chinh phục trái tim người hâm mộ. Hình ảnh khi Harry nhận ra được mình phải dành thời gian nhều hơn cho Sophie, đứa con gái mà ông khẳng định rằng: "Nó là điều quý giá nhất đối với tôi." Hay là Bill đã bỏ cả giải thưởng quý giá của mình để tìm về với gia đình ở vùng đảo xa xôi Hy Lạp. Một phân cảnh xúc động khác khi ngày xưa bố Sam đã từng giúp đỡ Donna giải cứu chú ngựa trong mưa bão thì rất nhiều năm sau, chính ông cũng trở thành điểm tựa cho con gái mình khi một cơn bão khác quét qua. Tình cảm giữa bố và con gái tuy chỉ thể hiện bằng những chất liệu đơn giản và nam tính nhưng khán giả đều có thể cảm nhận được tình yêu dịu dàng và bền vững trong cách mà các ông bố nhìn ngắm Sophie.

Phần hai cũng đã khiến khán giả vỡ òa với sự trở lại của Meryl Streep trong vai Donna, khi bà xuất hiện tại lễ đường nơi làm lễ rửa tội cho đứa cháu đầu lòng và gặp lại Sophie. Xuyên suối mạch phim, khán giả của thể nhận ra sự liên kết tinh tế giữa quá khứ và hiện tại, giữa những gì hai mẹ con cùng trải quá có phần giống nhau nhưng đúng như Sophie chia sẻ với Sky khi cô biết mình đã mang thai: "Em may mắn hơn mẹ vì em có anh, có các bố bên cạnh còn mẹ lúc đó không có ai cả. Nhưng bây giờ chính là lúc em thấy gần mẹ nhất, em hiểu mẹ cũng không cần thêm bất kỳ ai vì lúc đó mẹ đã có em rồi." Và những phân đoạn đánh cắp trái tim của người hâm mộ chính là những phân đoạn mà tình mẫu tử được thể hiện dạt dào khi hình ảnh mang nặng đẻ đau của Donna được tái hiện để rồi vỡ òa hạnh phúc khi thấy con gái mình có một cuộc sống viên mãn trên nền ca khúc My Love My Life ngọt ngào của ABBA.

Judy Craymer – nhà sản xuất và tác giả của vở nhạc kịch đình đám Mamma Mia!, đồng thời là nhà sản xuất của tập phim đầu tiên – đã chia sẻ: "Cả vở nhạc kịch và phim Mamma Mia! đều là câu chuyện về gia đình, về tình bạn và về niềm tin ở chính bản thân mình. Với Mamma Mia! Yêu Lần Nữa, chúng tôi sẽ nối dài hành trình cảm xúc đó cũng như kể cho khán giả về những mối quan hệ mới và những tác động của chúng đối với Donna, nhóm Dynamos, Sophie và cả những ông bố của cô ấy."