Mâm cơm 2 người có con cá với đĩa rau, chị em bực mình mắng không hợp lý nhưng cô vợ "bật" lại thế này

Chuyện khoe mâm cơm của gia đình chẳng còn mới mẻ gì với hội chị em. Thế nhưng, nhiều khi mâm cơm rất ấn tượng lại bị cả hội chị em ùa vào mắng thì kể cũng khó mà vui vẻ được. Mới đây, một facebook U.V đã chia sẻ mâm cơm của gia đình mình với tâm trạng rất hào hứng:

"Hai vợ chồng em đây cả nhà! Vừa ngon vừa chất nha. Các chị góp thêm mâm cơm cho em tham khảo với!"

(Ảnh chụp màn hình)

Theo như cô vợ này chia sẻ, mâm cơm bắt mắt trên dành cho 2 vợ chồng. Thoạt nhìn, mâm cơm quả thật rất đủ đầy và hấp dẫn với rau muống luộc, chân gà luộc, cá rán, canh rau, dưa lê (ổi) và 2 bát nước chấm.

Thế nhưng, với các chị em thì họ lại thấy mâm cơm này chỉ được cái bày biện ra lắm thứ chứ không hề ngon lành, cũng không tiết kiệm lại càng không nhiều dinh dưỡng. Chính vì thế, các chị em đã xúm vào chê tơi bời:

"Sao mâm cơm chỉ có mỗi món rau luộc với cá rán để ăn thế? Món chính thì chẳng thấy đâu trong khi toàn những món ăn vặt linh tinh."

"Có gia đình rồi mà ăn uống tạm bợ thế. Mình không nói về việc những thứ kia có ngon hay không nhé, nhưng mâm cơm gia đình món ăn chính thì ít mà hoa quả với chân gà, coca lại nhiều. Chịu mom này thật!"

"Chẳng hiểu người phụ nữ của gia đình kiểu gì mà đi chợ, nấu ăn thế này!"

"Nhìn mâm cơm này ai thấy hấp dẫn vậy trời! Em chỉ thấy tốn kém, không đảm bảo, ít món thôi. Chồng em mà thấy chắc la chết."

"Ăn cơm với cá và rau cũng ăn được à? Chịu. Tiết kiệm không phải lối trong khi lại rình rang thêm đĩa chân gà với coca."

"Em nghĩ chị xào rau cũng được, thêm 1 món ăn. Chứ rau luộc thường chỉ ăn vã, khó ăn lắm."

"Nhìn là thấy không biết đi chợ rồi. Ai đời món ăn chẳng thấy đâu, toàn tốn tiền vào những thứ không đâu. Sống chung với mẹ chồng thử xem, chả bị mắng te tua rồi đấy."

"Không biết phân bổ hợp lí số tiền đi chợ cho từng món ăn, thành ra mâm cơm vừa thừa, vừa thiếu thế này."

Thế nhưng, mặc cho mọi lời chê trách, cô vợ trẻ này vẫn cứng rắn, đi đáp lại thế này:

"Các chị thử ăn chân gà trước đi xem còn chỗ mà ăn nhiều cơm không. Còn nhà em thích ăn rau luộc chấm mắm chanh tỏi ớt, đĩa rau kia nhà em ăn thay món ăn bình thường được rồi. 1 con cá rô phi to vậy cũng đủ cả hai vợ chồng, mọi người còn kêu gì. Ăn uống phải có trước, có sau, có nhâm nhi lót dạ, có hoa quả tráng miệng, chẳng hiểu mấy chị gào lên chê trách ở điểm gì.

Còn đừng có kiểu so sánh là về sống với mẹ chồng mà xem, đây em nói cho mà biết. Em ở riêng mới dám ăn như thế nhé. Còn sống chung á, em sống cả năm rồi, nấu nướng ngon lành mẹ chồng chưa chê trách bao giờ nhé!"

Sau khi chốt lại bằng 1 bình luận dài, các chị em cũng chẳng buồn đôi co nữa. Mâm cơm nọ thì mọi người lướt qua chỉ khẽ thả nút like. Không rõ các chị em trong hội kín thấy chủ thớt nói đúng nên cho qua hay họ không buồn đôi co nên im lặng như thế. Hiện, mâm cơm nọ vẫn thu hút nhiều lượt yêu thích.