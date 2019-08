"Ma sói": Vị cảnh sát chuyên hoạt động về đêm và cái chết bí ẩn không toàn thây của hơn 80 người phụ nữ, đến người vợ cũng không hay biết gì

Mikhail Viktorovich Popkov sinh năm 1964, được biết đến là kẻ giết người hàng loạt ghê rợn nhất nước Nga. Hắn đã tấn công tình dục và giết hại hàng chục phụ nữ trong suốt khoảng thời gian 1992 - 2012 tại thành phố Angarsk, cách thủ đô Matxcơva 4.200 km. Báo chí đã đặt biệt danh cho hắn là "Ma sói" hay "Thằng điên ở Angarsk".

Trong mắt mọi người, Popkov là một sĩ quan cảnh sát đáng kính, viên mãn với tổ ấm hạnh phúc và người vợ cũng là một thành viên của cơ quan thực thi pháp luật. Người vợ Elena và con gái của ông ta, Ekaterina cho hay, Popkov là một người chồng và người cha tốt, họ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi sống cùng với Popkov.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài tốt tính, hiền lành ấy lại là một "Ma sói" khát máu, giết người không ghê tay, các nạn nhân của hắn đều phải trải qua cái chết đầy đau đớn, kinh hãi và không toàn thây. Hành trình gây ra tội ác của người đàn ông này khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình và không thể tin nổi bởi sự tàn độc, máu lạnh đến đáng sợ.

Mikhail Viktorovich Popkov trở thành tên giết người đáng sợ nhất nước Nga.

Popkov gia nhập lực lượng cảnh sát vào đầu những năm 1990. Người đàn ông này đã vượt qua các bài kiểm tra về sức khỏe thể chất và tinh thần cần thiết cho một sĩ quan cảnh sát. Popkov luôn được đánh giá cao về khả năng làm việc của mình. Tuy nhiên, không một ai nhận ra mối nguy hiểm bên trong người đàn ông này.

Popkov đã lợi dụng bản thân là một viên cảnh sát uy tín để tiếp cận các "con mồi", không một nạn nhân nào tỏ ra nghi ngờ về vỏ bọc "thiện lương" của Popkov. Người đàn ông này thường hoạt động về đêm, mặc đồng phục và đỗ xe gần các quán bar, câu lạc bộ hay nhà hàng trước giờ đóng cửa.



Sau đó, Popkov sẽ săn tìm những người phụ nữ, những cô gái trẻ đi một mình, trong tình trạng say rượu rồi giả vờ là một cảnh sát tốt bụng, đáng tin cậy, đưa ra lời đề nghị giúp họ trở về nhà an toàn. Tuy nhiên, khi những nạn nhân cả tin ngồi vào trong xe của hắn, Popkov sẽ lái chiếc xe đến một địa điểm xa xôi, vắng người và thực hiện tội ác tàn bạo.

Hắn cưỡng hiếp các nạn nhân rồi ra tay sát hại họ bằng cách bóp cổ, đánh đập hoặc đâm chết họ. "Ma sói" sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để giết các nạn nhân của mình, bao gồm một con dao, gậy bóng chày, chiếc rìu, tuốc nơ vít hay một chiếc dùi. Là một cảnh sát nhận thức rõ được tầm quan trọng của bằng chứng, hắn đã xóa dấu vân tay của mình trên các vật chứng và để nó tại hiện trường vụ giết người. Những thi thể đều trong tình trạng khỏa thân, bị cắt xéo không thương tiếc và bị vứt bỏ trong rừng vắng.

Hình ảnh một số nạn nhân của "Ma sói".

Vụ giết người đầu tiên của Mikhail Popkov xảy ra vào tháng 10/1992. Thi thể một bà mẹ trẻ bị cắt xẻo được tìm thấy trong rừng. Sau đó có thêm nhiều nạn nhân được phát hiện dọc "con đường thần chết" M53 nối liền Irkutsk với Matxcơva chạy ngang thành phố Angarsk.

Tháng 3 là thời điểm phát hiện thi thể nhiều nhất vì tuyết tan để lộ nhiều xác chết dưới băng. Kết quả giải phẫu tử thi cho thấy các nạn nhân đều uống nhiều rượu. Tháng 3/1997, lần đầu tiên tinh dịch được tìm thấy trong bao cao su tại hiện trường.

Vào tháng 6/2000, hung thủ để lại dấu vết quan trọng là dấu bánh xe Lada Niva và một nạn nhân may mắn sống sót khai báo rằng hung thủ là một cảnh sát. Một số nghi can cảnh sát đã bị thẩm vấn, trong đó có Mikhail Popkov nhưng tất cả đều cho qua. Năm 2002, Popkov bị sa thải vì đánh một người say rượu. Hắn sang nhà máy hóa dầu làm tổ trưởng tổ nhân viên bảo vệ.

Từ năm 2010, Bộ Nội vụ Nga mở chiến dịch lấy mẫu ADN để giải quyết các "vụ án mờ" (vụ án không tìm ra thủ phạm). Tháng 3/2012, Popkov được triệu tập đến Irkutsk để lấy mẫu. Hai tuần sau, kết quả xét nghiệm chứng minh ADN của hắn trùng khớp với ADN để lại trên ba nạn nhân.

Popkov đã thực hiện tội ác suốt 20 năm với hàng chục vụ giết người.

Popkov chính thức bị bắt giữ vào tháng 6/2012 tại Vladivostok. Sau khi bị sa lưới, Popkov cho biết một trong những lý do khiến hắn ta giết phụ nữ là vì người vợ mà mình yêu thương đã ngoại tình với một cảnh sát khác. Popkov đã tìm thấy hai chiếc bao cao su đã qua sử dụng trong thùng rác của gia đình và tin rằng đó là bằng chứng ngoại tình của vợ. Về sau, Elena cũng thừa nhận cô đã không chung thủy với người chồng của mình.

Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy tất cả nạn nhân của Popkov là gái mại dâm nhưng Popkov cho hay, lý do quan trọng nữa khiến hắn giết phụ nữ là vì muốn "quét sạch tất cả phụ nữ xấu xa ra khỏi thành phố", nơi mà có nhiều gái mại dâm hoạt động. Popkov cũng cho hay những người phụ nữ không làm gái mại dâm nhưng ra ngoài vào ban đêm, đi đến quán bar và uống rượu đều cần bị trừng phạt.

Sau khi Mikhail Popkov bị cảnh sát bắt giữ, hắn ta đã thú nhận giết hơn 20 phụ nữ và ngừng hãm hiếp, giết các nạn nhân vào năm 2000. Tuy nhiên, các nhà điều tra sau đó phát hiện rằng, kẻ máu lạnh này còn giết thêm 59 nạn nhân khác cho đến năm 2012. Nạn nhân của hắn ta là phụ nữ trong độ tuổi từ 16 đến 40.

Mikhail Popkov và vợ.

Vào cuối năm 2018 vừa qua, tên sát nhân nguy hiểm nhất nước Nga đã nhận hai bản án chung thân cho tội ác của mình. Một bản án đầu tiên với tội danh sát hại 22 phụ nữ và bản án thứ hai khi hắn giết thêm 59 phụ nữ nữa. Hệ lụy do tội ác mà tên sát nhân gây ra không chỉ ở các gia đình những người bị hại mà ngay cả con gái của hắn cũng bị liên lụy theo.

Ekaterina ban đầu không tin cha mình là một sát nhân hàng loạt nhưng với những bằng chứng không thể chối cãi, niềm tin trong cô sụp đổ. Ekaterina phải nhờ đến các bác sĩ tâm lí để trấn an tinh thần mình. Thậm chí cô còn lo ngại đứa con mà mình sinh ra sẽ "kế thừa bản tính khát máu từ ông ngoại".

Từ một viên cảnh sát được mọi người yêu quý, Popkov bỗng trở thành một kẻ sát nhất tàn bạo. Nhiều người cho rằng hắn là một kẻ điên nhưng các chuyên gia khẳng định Popkov không bị rối loạn tâm thần. Bản chất của hắn là một tên máu lạnh và khi có những hoàn cảnh tác động vào, con quỷ trong hắn đã trỗi dậy và gây hại cho hàng chục người.

