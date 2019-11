Lý lịch bất hảo của nữ quái xinh đẹp trộm gần nửa tỷ đồng trong siêu thị

Thông tin trên báo An ninh Thủ đô, vào 12h15 ngày 16/10, nữ quái Đỗ Thị Thanh Nga (SN 1989, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đến một siêu thị lớn trên địa bàn để mua sắm. Sau đó, Nga phát hiện một chiếc túi màu vàng trong xe đẩy hàng của siêu thị không có người trông nom nên lấy trộm,mang vào phòng thử đồ của siêu thị lục lọi. Phát hiện bên trong túi có 2 phong bì đựng khá nhiều đô la Mỹ, Nga nhét vào túi áo, bỏ lại túi xách có điện thoại và giấy tờ của nạn nhân.



Về nhà, Nga nói với chồng là nhặt được phong bì tiền ở siêu thị. Cả 2 cùng kiểm đếm được tổng cộng 18.500 USD. Nga và chồng mang số ngoại tệ này đi bán ở một cửa hàng vàng bạc thu về 438.300.000 đồng. Vợ chồng Nga đã đi mua một chiếc xe máy Honda Lead với giá 38,3 triệu đồng và mang 288.500.000 đồng đi nộp vào tài khoản của công ty bất động sản để trả góp mua một căn nhà tại khu đô thị Nam Trung Yên.

Người bị hại là chị Cha Young Heon, quốc tịch Hàn Quốc. Sau khi phát hiện bị mất túi xách, chị Cha Young Heon đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Chị Cha cho hay, số tiền trong chiếc túi là của công ty do chị đang giữ tạm.

Nữ quái Đỗ Thị Thanh Nga.

Ngày 22/10, các trinh sát Đội 5, Phòng CSHS, CATP Hà Nội đã xác định được kẻ gây án là Đỗ Thị Thanh Nga và tiến hành bắt giữ đối tượng.

Trong một bài đăng khác trên An ninh Thủ đô, Nga đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tại cơ quan công an. Công an thu hồi được số tiền còn lại là 111.500.000 đồng sau khi đối tượng đã chi tiêu cá nhân.

Cơ quan công an xác định, Nga gây án một mình. Chồng của đối tượng này không biết về hành vi phạm pháp và đã tin rằng số tiền đó là do Nga nhặt được.

Đáng nói là trước khi xảy ra vụ án trên, Nga từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hành vi lấy trộm gần nửa tỷ đồng xảy ra chỉ chưa đầy 3 tháng sau khi Nga ra tù.

Theo các điều tra viên, hoàn cảnh gia đình của Nga khá đặc biệt. Cô ta có tới 4 đứa con và tất cả đều còn nhỏ. Chồng Nga làm nghề lái xe thuê, do Nga thường xuyên ở trong trại giam nên kinh tế của gia đình rất khó khăn.