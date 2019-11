Lý do sao nữ Dae Jang Geum được cả châu Á mến mộ: Đã đẹp người còn dạy con cực giỏi!

Lee Young Ae là nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn. Cô được ca ngợi là "quốc bảo" của xứ kim chi bởi ngoại hình đẹp yêu kiều, lối sống trong sạch, bên cạnh đó là tài năng diễn xuất không thể phủ nhận.

Ở Việt Nam, Lee Young Ae được biết đến nhiều nhất nhờ vai diễn nàng Dae Jang Geum trong bộ phim cổ trang cùng tên.

Sau thành công của bộ phim, Lee Young Ae tạm ngừng đóng phim và kết hôn vào năm 2008, khi đã 38 tuổi. Từ đó đến nay, cô ít tham gia showbiz để tập trung chăm sóc 2 đứa con song sinh một trai, một gái của mình.

Nói về bí quyết dạy con, nữ diễn viên xinh đẹp được nhiều người hâm mộ vì có cách dạy dân dã, tích cực.

Luôn khuyên bảo con nhẹ nhàng

Sau khi sinh con, "nàng Dae Jang Geum" từ chối mọi dự án phim ảnh để tập trung vào công việc làm mẹ, làm vợ.

Giống như tính cách của nàng Dae Jang Geum trong phim, ở ngoài đời, Lee Young Ae cũng luôn hiền hậu, nhẹ nhàng để dạy bảo con cái vâng lời.

Nữ diễn viên chia sẻ, việc đánh đòn, hay la mắng không giúp con cái ngoan hơn mà còn khiến chúng bị ám ảnh, có những ấn tượng xấu về bố mẹ.

Chồng cô, doanh nhân Jun Ho Young cũng đồng ý với quan điểm của vợ. Ngoài những lúc bận rộn công việc, chồng Lee Young Ae luôn dành thời gian cho gia đình, dùng sự thủ thỉ tâm tình để định hướng cho con.

"Chăm sóc trẻ nhỏ không phải việc dễ dàng, riêng việc dỗ các con ngủ cũng mất một tiếng. Thường sau 22h, tôi mới có thời gian cho bản thân. Lúc ăn cơm, tôi và chồng mỗi người phụ trách trông một bé. Anh ấy cũng rất điềm đạm khi dạy bảo con cái, có lẽ chúng tôi đều là những bậc cha mẹ không biết giận dữ", Lee Young Ae chia sẻ.

Dạy con làm những việc nhỏ nhặt nhất trong nhà

Có bố mẹ giàu có, nổi tiếng, các con của Lee Young Ae dễ dàng được sống trong môi trường nhung lụa từ nhỏ.

Tuy nhiên, vợ chồng nữ diễn viên không hề ủng hộ cách bao bọc con bằng vật chất này. Thay vào đó, cả hai dạy con nhận ra các giá trị cuộc sống từ những tình huống thực tế khi sống trong thế giới thiên nhiên.

Lee Young Ae đã đưa hai con về một vùng quê ở tỉnh Gyeonggi để các bé được tiếp xúc với đồng ruộng, trồng cây, làm việc nhà. Điều này giúp tâm hồn các bé được phát triển đúng nghĩa.

Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn không ngần ngại dạy các con cách nấu ăn hay thu dọn nhà cửa dù là bé trai hay bé gái.

Khi xuất hiện trong chương trình "I will win you over with my channel", 3 con nữ diễn viên đã khiến khán giả bất ngờ. Cụ thể, Lee Young Ae đã dạy các con cách làm bánh gạo, sau khi làm xong, 2 bé đều tự giác thu dọn khu vực nhà bếp đang lộn xộn.

Khích lệ con thay vì ép buộc

Nhiều bậc cha mẹ thường có xu hướng ép buộc con làm theo những điều mình mong muốn. Tất nhiên, họ không có ý tiêu cực mà chỉ muốn con tốt hơn. Tuy vậy, đây là cách làm sai lầm và dễ khiến con bị ức chế.

Với Lee Young Ae, cô không bao giờ ép buộc mà chỉ khéo léo dạy con theo cách khích lệ. Cách này giúp các bé từ từ hiểu được vấn đề và vui vẻ thực hiện theo.

Phương pháp dạy con tích cực này được nữ diễn viên áp dụng trong việc ăn uống của cặp đôi. Theo đó thay vì ép các con uống phải uống sữa bò, cô chỉ khích lệ bằng cách so sánh:

"Bọn trẻ biết tôi thích uống cà phê, chúng hiểu được từ này. Khi cho con uống sữa, tôi nói sữa bò là cà phê của trẻ em để con thấy hứng thú hơn".

Khi nhẹ nhàng khích lệ mà không hiệu quả, Lee Young Ae mới sử dụng biện pháp cứng rắn hơn:

"Gần đây bọn trẻ hay đòi ăn đồ ngọt. Đôi lúc tôi phải nghĩ cách dọa các con, cho chúng sợ mà ăn uống cân bằng".