Lưu Đê Ly: "Vai An (Chạy Trốn Thanh Xuân) đối với tôi là màn trở lại ngoạn mục, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu"

Cùng với sự thành công của bộ phim Chạy Trốn Thanh Xuân, cái tên Lưu Đê Ly càng ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Từ diễn xuất đến đài từ, tất cả đã chứng tỏ sự trưởng thành của cô trong nghiệp diễn. Xét một cách công bằng, Lưu Đê Ly đã làm An trở nên chân thực hơn, sống động hơn nhờ những trải nghiệm của chính bản thân mình.



Diễn viên Lưu Đê Ly

Điều mà Lưu Đê Ly làm khá tốt, đó là không quan tâm đến chuyện mọi người nói gì, bàn tán gì về mình. Việc ai người nấy làm, đúng như cách sống của An trong phim. Cô chia sẻ “Dĩ nhiên chẳng có ai thích việc cá nhân của mình mà lại có người biết cả, dù cho đó là người bình thường. Thế nhưng xã hội vẫn tồn tại kiểu người coi việc bàn tán chuyện cá nhân của người khác như một sở thích nên dù là xấu hay là tốt thì mình cứ tôn trọng sở thích của họ thôi".

Trước thời điểm Chạy Trốn Thanh Xuân lên sóng, có khá nhiều khán giả đòi tẩy chay phim vì sự xuất hiện của Ly ở vai Minh An - nhân vật chính của phim. Cô nàng sinh năm 91 có vẻ không bị xao động nhiều bởi những bình luận ác ý này, bởi xét đến cùng thì cô cho rằng phản đối hay không cũng không quan trọng, và càng không thay đổi được việc Ly đã được nhận vai An. Vì thế việc duy nhất cô làm đó là nỗ lực chứng minh điều mà ekip sản xuất lựa chọn cô là đúng.

Mặt khác, “khán giả chân chính sẽ đánh giá bộ phim qua cách diễn xuất chứ không phải cuộc sống cá nhân của bất kì ai”. Có thể những chuyện đã qua để lại ấn tượng quá lớn, nhưng thay vì nhìn lại thứ không thể làm lại, thì nhìn vào những khán giả đang đón chờ một luồng gió mới về thời thanh xuân có lẽ tốt hơn - Lưu Đê Ly cho hay.

Quay trở lại với vai diễn Minh An, sau khi đồng hành với Chạy Trốn Thanh Xuân được nửa chặng đường, Lưu Đê Ly mạnh dạn chấm cho mình 8 điểm so với những gì cô tự hình dung về An. 8 điểm ấy là dành cho sự cố gắng mà cô đã mang tới cho An. Cô chia sẻ “Tôi cũng không rõ ekip trước khi gọi điện cho tôi lên Đài thử vai đã gọi cho những ai. Nhưng tôi vẫn còn nhớ 2 đạo diễn đều gật gù cười sau khi gặp tôi, đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu nói một câu mà mãi đến bây giờ tôi không thể quên: Có cái mặt này vào tươi mới hơn hẳn”.

Với Ly, Minh An là một sự may mắn trong sự nghiệp, còn chuyện nhân vật có phải đo ni đóng giày cho cô hay không thì cũng chưa biết. Cô tin rằng điều gì đến với mình trong đời cũng đều là duyên số do ông Trời sắp đặt. Khi nhận vai, Ly cũng không kì vọng gì nhiều. Cô chỉ cần sự cố gắng của mình được khán giả đón nhận, và rồi công nhận sự trưởng thành của cô qua từng vai diễn. Từ đó, khán giả sẽ tự có một cái nhìn khác về Lưu Đê Ly.

Để có được một An gần gũi như vậy, bản thân người diễn viên đã phải nghiên cứu kịch bản khá kĩ. Mỗi lần ghi hình cũng cần sự tập trung cao độ. Hơn thế, tự thấy tính cách của An và mình giống nhau tới 90% nên nhiều đoạn cô đưa cả Ly ở ngoài đời vào phim. Vì thế việc An đến với khán giả rất nhanh là điều dễ hiểu. Có thể Chạy Trốn Thanh Xuân là “cánh cửa hồi sinh" cho Lưu Đê Ly. Cũng có thể, An là một màn trở lại ngoạn mục, nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu của cô.

Khi được hỏi về quá trình ghi hình và làm việc với ekip của Chạy Trốn Thanh Xuân, gương mặt Ly như sáng rực lên. Cô say mê kể về những ngày nằm vùng ở bối cảnh xóm trọ. Cả đoàn làm việc với nhau tới tận đêm rồi chia nhau từng miếng bánh mì hay bát cháo chống đói. Dù rất mệt nhưng không lúc nào đoàn dừng tiếng cười. Ai cũng hạnh phúc vì được thức khuya để cống hiến như thế.

Ly cho rằng, chuyện Chạy Trốn Thanh Xuân từ một bộ phim không được lòng khán giả bỗng nhiên lại lật ngược được ván cờ là nhờ cách diễn xuất tự nhiên của tất cả các diễn viên. Ekip đã không ít lần giật mình vì không nghĩ bản thân lại hợp vai đến như vậy. Đôi khi xem lại, tự dàn diễn viên còn nghĩ đó là thật chứ không phải là phim. Mặt khác sự cộng hưởng của các yếu tố như sự đầu tư lớn về kịch bản, hướng nhân vật mà đạo diễn đã định hình cho mỗi vai, hình ảnh, bối cảnh lạ, góc máy quay đẹp... rất nhiều những điều ấy đã tạo nên một bộ phim ấn tượng.

Có một vài phân cảnh, bạn diễn Huỳnh Anh gần như chiếm được spotlight, nhưng Ly cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Cô cười “Mọi người tạo được ấn tượng thì bộ phim càng thành công hơn thôi”, chính hay phụ thì cũng là một nhân vật không thể thiếu trong bộ phim mà! Tóm lại, Chạy Trốn Thanh Xuân thành công là nhờ công sức của tất cả các thành viên trong ekip. Tuy nhiên, dù sao bộ phim cũng mới đi được nửa chặng đường, bản thân Ly nghĩ rằng mọi chuyện nên để thời gian trả lời chứ cô không thể tự thổi kèn khen hay được.

Lại nói đến Huỳnh Anh của Chạy Trốn Thanh Xuân. Đến những tập 15 trở đi, khán giả gần như bị anh chinh phục hoàn toàn bởi cái ngọt trong chất đàn ông mà Huỳnh Anh mang tới trong vai Phi. Điều này đặt cạnh sự ngang bướng của An chính là sự sắp xếp hoàn hảo của đội ngũ làm phim. Nhưng không vì thế mà bỏ đi sự tự nhiên của hai diễn viên. Lưu Đê Ly chia sẻ “Huỳnh Anh với tôi là bạn từ thời còn học cấp 2 cơ. Hai đứa chí choé suốt và cùng cho rất nhiều điểm tương đồng giống An và Phi nên kết hợp diễn vô cùng ăn ý”.

Thế nhưng ăn ý cỡ nào cũng khó lòng cưỡng được việc phải quay đi quay lại nếu hy vọng một cảnh quay tuyệt vời. Trong cảnh làm giả trời mưa khi An đỡ cho Phi chiếc ghế rồi bị nhiễm trùng và gục ở trước cửa xóm trọ, Huỳnh Anh và Ly đã cùng nhau đứng dưới mưa gần 3 tiếng đồng hồ khi thời tiết Hà Nội bắt đầu vào đông. Lạnh và tái hết cả môi lẫn da nhưng hoàn toàn xứng đáng khi lên hình mọi thứ thật sự rất đẹp. Cảnh quay chỉ lên phim có vài phút nhưng lại là cảnh phải quay lại nhiều nhất của Ly trong Chạy Trốn Thanh Xuân.

Nếu như vai Phi khiến khán giả phải xót xa vì tình cảnh theo tình tình chạy, chạy tình tình theo thì Nam (Mạnh Trường) cũng làm khán giả phải đặc biệt quan tâm. Nam từng là người ở bên An, đẩy An đi, rồi lại tự kéo An khỏi hạnh phúc chớm nở để về bên mình. Khi nói bạn diễn Mạnh Trường, Lưu Đê Ly nói “Vai của anh Trường là một vai diễn đặc biệt và cũng có những nội tâm sâu sắc tương tự như An. Thật sự anh Trường diễn rất hay và hợp vai. Làm việc chung với người giỏi tôi được rèn giũa và chỉ bảo rất nhiều. Anh Trường cũng cho tôi rất nhiều lời khuyên khi diễn xuất chung”

Thế nhưng suy cho cùng, nếu như ngoài đời có cả Phi và Nam, thì Lưu Đê Ly sẽ chẳng chọn ai cả. Bởi vì chọn Nam thì tổn thương Phi và nếu chọn Phi thì tổn thương Nam. “Nên để cả hai người tôi đều trân trọng không phải chịu cảnh nhìn nhau ấm ức thì tôi sẽ không chọn ai hết”.

Một nhân vật khác tác động rất nhiều tới An trong Chạy Trốn Thanh Xuân, ấy là bà Mỹ (Thanh Tú). Trong phim, có thể thấy An đã ngán mẹ đến tận cổ. Nhưng ngoài đời Ly và diễn viên Thanh Tú lại rất thân nhau. Đến độ Ly đã gọi bằng mẹ Tú, chứ không phải cô hay chị gì hết! Mặt khác, mỗi khi diễn với diễn viên Thanh Tú, An cũng yêu cầu Ly phải có sự chững chạc nhất định trong cảm xúc.

Phân đoạn mà Lưu Đê Ly sẽ mãi nhớ là phân đoạn mẹ An thay đổi cách sống và gặp lại con gái mình. Tổng cảnh quay của phân đoạn đó là 6 lần. Trong cả 6 lần dù góc máy có lấy mặt hay không thì Ly cũng đều khóc cả 6 lần như một. Cảm xúc của cô sau một thời gian nhập vai đã quá đầy, thậm chí nhiều khi còn phải kìm bớt lại. Ly chia sẻ “Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của mẹ Tú là tôi đã cảm được nội tâm của An với gia đình. Ngày hôm đó quay có rất nhiều người đứng xem nhưng tôi không phân tâm một giây nào. Quả thực được làm việc cũng với những nghệ sĩ ưu tú là một điều may mắn”.

Ra khỏi Chạy Trốn Thanh Xuân, chắc chắn sự nghiệp diễn xuất của Lưu Đê Ly sẽ có một bước ngoặt mới. Và khi một người diễn viên được công chúng chú ý, cuộc sống sẽ càng “khó nhằn" hơn vì nhất cử nhất động đều được “soi" theo cả chiều hướng tiêu cực và tích cực. Hỏi Ly rằng nếu xét trong cuộc sống đời thường, để khán giả không ưng nhưng sống thật với mình và sống mà phải giấu diếm bản thân, điều chỉnh bản thân theo lời mọi người để được tung hô cô chọn cách nào, Ly mạnh dạn nói “Tôi nhận mình là người sống thật và thường nuông chiều theo trái tim cũng như bản năng khá nhiều. Tôi phải công nhận rằng sống bản năng không tốt một tí nào nhưng tôi tôn trọng cảm xúc của mình, tôn trọng con người thật của mình ở một góc độ nào đó. Tôi sẽ vẫn thật và thẳng như bản chất của mình. Tuy nhiên đã đến lúc phải cân bằng cảm xúc cá nhân với những điều xung quanh. Vì tôi rất trân trọng tình cảm của những khán giả đang yêu thương và ủng hộ mình mỗi ngày nên không thể để cho những con người ấy phải thất vọng mình ở bất kì điều gì nữa”.

Có lẽ, Lưu Đê Ly đã thực sự chín chắn trong cuộc sống cũng như đạt được đến độ chín muồi nhất định trong sự nghiệp. Minh An và Chạy Trốn Thanh Xuân sẽ là bước đà vững chãi để cô bật xa hơn ở tương lai. Hy vọng khán giả sẽ sớm được nhìn thấy Ly trong những tạo hình mới, độc đáo và đặc sắc hơn nữa.