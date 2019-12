Luôn kín tiếng chuyện cá nhân, So Ji Sub gây kinh ngạc khi có động thái tiết lộ mức thu nhập "trên trời" và khối tài sản khổng lồ

Hoạt động lâu năm trong làng giải trí, tài tử So Ji Sub là nhân vật quá đình đám ai cũng biết, nhưng độ giàu có thực sự của anh thì vẫn là một ẩn số.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đã đồng loạt đưa tin về việc So Ji Sub rao bán tòa nhà của mình với giá 31,7 tỉ won (khoảng hơn 617 tỉ đồng). Được biết, đây là một tòa nhà hiện đại, quy mô lớn nằm ở "khu đất vàng" Gangnam. Sau thương vụ này, tài tử họ So thu về khoản lời lên tới 47 tỉ đồng.

Tòa nhà này được So Ji Sub mua vào năm 2018 với giá 29,3 tỉ won (khoảng hơn 570 tỉ đồng). Toàn bộ khoản tiền mua tòa nhà được nam diễn viên thanh toán nhanh chóng chỉ trong vòng 4 tháng. Dù buộc phải bán bất động sản chỉ sau một năm mua vào, So Ji Sub vẫn không chịu thua lỗ.

Đương nhiên, đây chưa phải là tất cả số bất động sản mà So Ji Sub sở hữu. Theo thông tin từ Hàn Quốc, sau khi mua tòa nhà ở Gangnam này, So Ji Sub tiếp tục mua thêm một căn hộ ở khu cao cấp nhất Seoul - Hannamdong, quận Yongsan với giá 6,1 tỉ won (120 tỉ đồng).

