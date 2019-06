Luật sư của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Con dấu do bà Thảo cưỡng đoạt vẫn còn, và vẫn được đóng lên hàng loạt văn bản gửi các đối tác nước ngoài

Ảnh: Tô Thanh Tân

Ngày 6/6 vừa qua, tổ công tác của Cục thi hành án Dân sự TP.HCM đã tới nhà riêng của bà Lê Hoàng Diệp Thảo để cưỡng chế thi hành án, buộc bà Thảo trả con dấu và giấy đăng ký kinh doanh cho CTCP Đầu tư Trung Nguyên.

Tuy nhiên, việc này đã không thể thực hiện được. Phía bà Thảo cho rằng, con dấu đã bị thất lạc từ lâu, bản thân công ty Trung Nguyên cũng đã làm con dấu và giấy đăng ký kinh doanh mới, nên việc cưỡng chế con dấu là không cần thiết, thậm chí là vi phạm pháp luật, bôi nhọ danh dự và uy tín của bà Thảo.

Liên quan đến vấn đề này, trong buổi gặp mặt giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ với các phóng viên ngày 8/6 vừa qua, 2 luật sư Trương Thị Hòa và Hoàng Nhân đã có những lý giải cụ thể.

Theo luật sư Hòa, luật doanh nghiệp quy định, doanh nghiệp có quyền có nhiều con dấu. Con dấu hiện nay doanh nghiệp đang sử dụng là con dấu thứ hai, còn con dấu đầu tiên là do bà Thảo nắm giữ. Con dấu đầu tiên này do Công an cấp và nếu không sử dụng thì phải trả lại cho công an TPHCM.

Theo 2 luật sư, con dấu này hiện vẫn còn trong tay bà Thảo, bằng chứng là phía Trung Nguyên đang có trong tay nhiều văn bản trong thời gian gần đây, vẫn được bà Thảo đóng dấu để gửi cho các đối tác trên thế giới như Mỹ, Úc, Na Uy Trung Quốc, là những đối tác buôn bán của Trung Nguyên.

Bà Hòa cho biết, trên các văn bản này, chức danh của bà Thảo được ghi ở phía trên rất dài, như Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thường trực, góp vốn bao nhiêu phần trăm, cổ phần cùng chồng bao nhiêu phần trăm..., còn ở dưới ghi tên công ty và ký tên, đóng dấu.

"Chị Thảo vào đây cưỡng đoạt con dấu thì mọi người biết rồi. Mục đích để làm gì? Chị đóng lên một số văn bản, trước hết là trong văn bản ngày gần đó, là tự bổ nhiệm mình, ra một số thông báo trái thẩm quyền, kể cả trong sản xuất và tổ chức kinh doanh. Sau đó, tiếp tục đóng dấu lên một loạt văn bản để giao dịch với các đối tác nước ngoài, trong nước, các đại lý và gửi đến cơ quan chức năng", luật sư Hoàng Nhân bổ sung.

Theo luật sư Hoàng Nhân, bên cạnh việc lẫn lộn chức danh, lúc thì là "Đồng sáng lập tập đoàn Trung Nguyên", lúc thì là "General Director of Trung Nguyên International" thì nguy hiểm hơn cả là việc bà Thảo đóng dấu lên những văn bản "Trung Nguyên ủy quyền cho Trung Nguyên International", tức là sản phẩm G7 được sử dụng thương hiệu của Trung Nguyên.

"Khi bên Trung Nguyên khởi kiện ra tòa sơ thẩm và sau đó phúc thẩm vào tháng 11/2018, thì trong quá trình đó chị Thảo đóng một loạt văn bản, các giấy tờ gây thiệt hại và gây hiểu nhầm rất lớn cho khách hàng, cho các đại lý trong nước cũng như nước ngoài đối với sản phẩm của Trung Nguyên. Chị gây lẫn lộn giữa sản phẩm King Coffee và sản phẩm chính của Trung Nguyên để xuất ra nước ngoài, trong khi đó chị Thảo và TNI không được Trung Nguyên ủy quyền một cách hợp pháp để tiêu thụ những sản phẩm của Trung Nguyên", luật sư Nhân khẳng định

Theo ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ở Singapore, việc phạm pháp của bà Thảo sẽ bị tội hình sự. Tuy nhiên, khi được các luật sư hỏi ý kiến, ông Vũ đã yêu cầu không khởi kiện ở nước ngoài, bởi ông "vẫn còn mấy đứa nhỏ" và ông muốn bà Thảo thức tỉnh, nhìn ra vấn đề chứ không muốn đẩy vấn đề đi quá xa.