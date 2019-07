"Lựa chọn của trái tim": Vóc dáng đẹp từng centimet của cô gái đi hẹn hò mà "dội ngược" vì gặp bạn gái cũ người yêu

Sau ồn ào của Mon 2K, chương trình truyền hình Lựa chọn của trái tim tiếp tục phát sóng với câu chuyện của anh chàng Việt kiều Canada Ngọc Quang. Ngọc Quang cho biết anh là nhà sáng lập ra hãng quần áo thể thao tại Canada, là vận động viên thể hình chuyên nghiệp, đồng thời sở hữu nhiều tài lẻ khác như nhảy, boxing, võ kungfu.

Câu chuyện tình trường của anh chàng cũng rất "khác người". Trải qua ba mối tình nhưng sâu đậm nhất là mối tình thứ 2. Ngọc Quang chia sẻ, dù hai người người đã chia tay khá lâu nhưng anh vẫn giữ quan hệ tốt với gia đình bạn gái cũ. Thậm chí trong lần hẹn hò đặc biệt này anh còn đưa bạn gái cũ đi theo tư vấn.

Ngọc Quang đưa bạn gái cũ đến gặp Trà My.

Trong lần đầu tiên gặp cô gái xinh đẹp Trà My, Ngọc Quang tự hào giới thiệu về bạn gái cũ. Đi hẹn hò mà bỗng dưng đối mặt với người cũ của Ngọc Quang, Trà My sốc đến mức không nói nên lời. Lát sau cô mới bày tỏ bị hoang mang vì cô bạn gái cũ kia chẳng những xinh đẹp mà còn thông minh, nóng bỏng.

Trà My là cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát và sở hữu chiều cao 1m72 khá lý tưởng. Trước khi đến với Lựa chọn của trái tim, Trà My đã trải qua ba mối tình, trong đó tình yêu đầu mang lại cho cô nhiều cảm xúc nhất. Trà My bộc bạch rằng cô là học sinh giỏi nổi trội nhưng lại yêu cậu học trò cá biệt trong trường. Mặc dù giữa cả hai nhiều đối lập nhưng trong thời gian yêu nhau, cả hai đã giúp đỡ nhau nhiều để tiến bộ.



Sau khi chia tay tình yêu đầu, Trà My có tìm hiểu thêm những mối tình sau đó nhưng không đi đến đâu cả. Hiện tại cô chỉ mong tìm được người đàn ông nhẹ nhàng, tinh tế, có chí hướng, tự lập, cao 1m74 trở lên.

Tại chương trình, Trà My và Ngọc Quang cùng trải qua những khoảnh khắc tình cảm, ngọt ngào. Trong đó, tình tiết đáng chú ý là Trà My sờ lên ngực của Ngọc Quang rồi trầm trồ khecn ngợi vì cơ bắp của anh quá rắn chắc. Trà My thậm chí còn nhận xét rằng ngực của Ngọc Quang còn to hơn ngực cô.

Lúc mở mặt nạ để giới thiệu về bản thân mình, Trà My khiến Ngọc Quang bất ngờ bởi gương mặt xinh đẹp, hút hồn. Trà My - Ngọc Quang đồng ý ra về cùng nhau, đồng thời trao cho đối phương nụ hôn say đắm trước khi chương trình khép lại.