"Lựa chọn của trái tim": Chàng trai Việt kiều dẫn... bạn gái cũ nóng bỏng đến buổi hẹn hò khiến đối phương sốc nặng

Dắt người yêu cũ đi tìm người yêu mới để "quân sư" giúp, chàng Việt kiều Canada Nguyễn Ngọc Quang (35 tuổi) đã tìm được một cô nàng xinh đẹp, duyên dáng trong tập 24 của chương trình Lựa chọn của trái tim vừa lên sóng.

Ngọc Quang (đeo mặt nạ Yêu quái) được sắp xếp hẹn hò cùng 3 cô gái: Trà My (mặt nạ Người chì, 20 tuổi, người mẫu, kinh doanh online tại Vũng Tàu); Thanh Vy (mặt nạ Người đẹp đầu trọc, 23 tuổi, kinh doanh ẩm thực, đến từ Cà Mau) và Diễm Hằng (mặt nạ Bà lão; 28 tuổi, kinh doanh, đến từ TP.HCM).

Ngọc Quang.

Ngọc Quang mở màn cuộc hẹn hò với với Trà My tại quán cà phê nhưng điều bất ngờ là nam chính dẫn theo cô người yêu cũ xinh đẹp với thân hình quá nóng bỏng đi cùng. Trà My nói: "Mình khá bất ngờ vì không hiểu sao có một người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh anh ấy, nghe anh ấy giới thiệu đó là người yêu cũ thì mình càng hoang mang hơn nữa".

Trà My hoang mang khi gặp bạn gái cũ của Ngọc Quang.

Còn ấn tượng của Ngọc Quang khi vừa nhìn thấy Trà My là một cô gái cao ráo, trông bề ngoài thì đẹp. Cả 2 tỏ ra khá đồng điệu nhau về suy nghĩ và tiêu chí chọn mẫu người lý tưởng của cuộc đời. Trà My thích một người đàn ông tinh tế, biết suy nghĩ và nhẹ nhàng. Thật may mắn đây cũng chính là những đặc điểm có ở người đàn ông này.

Thanh Vy ngay từ phút đầu đã ghi điểm mạnh với Ngọc Quang vì biết cách show ra khả năng nấu nướng và tài nữ công gia chánh. Cô cho biết thích ăn cơm tự tay mình nấu, điều này rất tương đồng với sở thích của Ngọc Quang. Sống ở Canada từ nhỏ và mới trở về Việt Nam, Ngọc Quang muốn tìm hiểu người vợ tương lại của mình sẽ chọn nơi đất khách quê người hay ở lại nơi chôn rau cắt rốn. Câu trả lời của Thanh Vy là sẽ chọn ở lại Việt Nam - nơi có gia đình khiến chàng trai hiểu và thông cảm được bởi anh cũng là một người yêu gia đình.

Khép lại 3 cuộc hẹn, người đầu tiên bị loại là Diễm Hằng. Lột mặt nạ ra về, gương mặt thực sự của Diễm Hằng khiến nam chính thốt lên: "Mặt rất hiền, em đẹp hơn tưởng tượng của anh rất nhiều".

Thanh Vy.

Vòng hẹn hò lâu tiếp tục bắt đầu. Trà My mời Ngọc Quang đến một studio chụp hình và anh rất hào hứng. Bất ngờ, khi Ngọc Quang mặc đồ cosplay để lộ khuôn ngực vạm vỡ và body không thể chuẩn hơn. Sau đó, Trà My tận tay sờ vào body rắn chắc của chàng Việt kiều và thốt lên rằng: "Ngực anh to hơn ngực em". Câu nói của Trà My khiến Ngọc Quang ngượng ngùng nhưng anh thấy rất vui bởi sự khôi hài đó.

Diễm Hằng.

Ngọc Quang tiếp tục đến quán bún đậu của cô chủ nhỏ Thanh Vy. Đập vào mắt ạnh chàng là hình ảnh người con gái tất bật bên bếp lửa để chuẩn bị những món ăn. Thanh Vy cũng mời Ngọc Quang cùng nấu ăn với sự sự dịu dàng, ân cần khiến Ngọc Quang thêm lần nữa xiêu lòng.

Tại ghế nóng Lựa chọn của trái tim, trước khi Ngọc Quang đưa ra quyết định cuối cùng, Thanh Vy đã lên tiếng thừa nhận là người thuộc giới tính thứ 3. Kết quả, câu trả lời cuối cùng của Ngọc Quang là Trà My, loại Thanh Vy bởi lý do không thể mang đến hạnh phúc cho cô.

Gương mặt xinh đẹp của Trà My ngoài đời thực.

Khoảnh khắc được mong đợi nhất đã tới, Ngọc Quang cùng Trà My đối mặt với nhau sau khi lớp mặt nạ được hạ xuống. Ngọc Quang quá trẻ so với độ tuổi 35 và hạ gục Trà My bằng nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Còn Trà My thì quá xinh đẹp duyên dáng, lôi cuốn với nhan sắc hớp hồn bất cứ ai khi lần đầu gặp gỡ. Họ đã trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn trên sân khấu và cùng nắm tay nhau đến cuộc hẹn hò lãng mạn.