Long An: Nam thanh niên cầm dao chém hàng xóm đang nằm trước nhà nhiều nhát tử vong vì "ghét nhất khu phố"?

Đến trưa 13/11, Công an tỉnh Long An đã tiến hành bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Lễ (27 tuổi, ngụ khu phố Bình Nhơn, phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Hoàng (51 tuổi) ngụ cách nhà nghi phạm chừng 100 m.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 12/11, ông Hoàng đi làm về mệt nên ra võng phía trước hàng hiên để nằm ngủ trưa.

Lúc này bất ngờ có một người lao ra từ lùm cây gần nhà. Khi ông Hoàng vừa ngồi dậy nhìn thì Nguyễn Thành Lễ đã đến sát bên rồi vung dao lên chém liên tục vào người ông Hoàng 3 nhát gây thương tích khá nặng cho nạn nhân.

Nghe tiếng tri hô, người dân sống gần đó vội chạy đến để can ngăn, tuy nhiên đối tượng Lễ tiếp tục lao vào chém thêm nhiều nhát khi thấy ông Hoàng vẫn chưa chết.

Vì đối tượng quá hung bạo, chém cả người can ngăn nên đến thi nạn nhân đã bất tỉnh, Lễ mới bị quật ngã và tước hung khí.

Nạn nhân được gia đình tiến hành lo hậu sự.

Đối tượng Lễ sau đó được bàn giao công an còn nạn nhân được đưa lên bệnh viện địa phương rồi chuyển tiếp đến bệnh viện ở TP.HCM cấp cứu nhưng đã tử vong tối cùng ngày.

Người dân sống gần đó cho biết nạn nhân từ trước đến nay rất hiền lành, không thấy xảy ra mâu thuẫn với ai.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai ông Hoàng là người Lễ ghét nhất nhất ở khu phố nên đã tìm cách sát hại.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.