Lời khai của kẻ cứa cổ tài xế GrabBike để cướp xe máy ở Sài Gòn

Ngày 15/7, Công quận quận Thủ Đức, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Quang Ngọ (29 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, trú TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về hành vi "Cướp tài sản".



Đồng thời, phía công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Ngọ về hành vi "Giết người". Ngọ chính là nghi phạm dùng dao cứa cổ Đ.H.M. (46 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, trú TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để cướp xe gắn máy.

Đối tượng Tạ Quang Ngọ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Ngọ khai nhận làm nghề sơn nước nhưng bị thất nghiệp khoảng 2 tháng nay. Bản thân nghiện ma tuý và cần tiền để tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Sau đó, Ngọ lên kế hoạch và chuẩn bị 1 con dao rọc giấy, Ngọ nhắm tới cánh tài xế xe ôm để dễ dàng hành động.

Chiều 10/7, Ngọ đi tới ngã tư đường 6 - Nguyễn Tri Phương thuộc KP. Nhị Đồng 1, phường Dĩ An thì thấy ông M. (tài xế GrabBike) đang đứng nên lại nói chuyện. Sau đó, Ngọ yêu cầu ông chở về bãi đất trống thuộc KP.1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Khi đi tới đây, Ngọ rút dao cắt vào phần cổ ông M. khiến ông này bị thương và nhảy khỏi xe kêu cứu. Ngọ vội lấy xe máy rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông M. được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Về phần Ngọ y chạy đến khu vực cây xăng Sài Gòn Nhỏ, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức gọi cho 1 người tên là Lò (chưa rõ lai lịch) bán xe lấy 6 triệu đồng. Ngọ dùng tiền này để mua ma túy và tiêu xài.

Công an vào cuộc xác định Ngọ là nghi phạm nên truy bắt. Tìm tới nơi ở của Ngọ ở thì không ai biết đối tượng đi đâu. Chủ trọ cho biết, Ngọ còn nợ tiền trọ. Khi chủ trọ gọi điện, Ngọ nói sẽ thanh toán rồi cúp máy.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định Ngọ có liên hệ với 1 người bạn làm phụ hồ tại 1 công trình xây dựng ở phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trinh sát công an tìm tới nơi bao vây, khống chế đối tượng Ngọ tại đây di lý về Công an quận Thủ Đức phục vụ việc điều tra. Công an cũng đã thu hồi chiếc xe máy Ngọ cướp được.