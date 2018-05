Lời kể của nhóm hiệp sĩ: "Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ làm sao bắt được cướp, nhưng dùng tay không nên thất bại"

Trao đổi với chúng tôi sáng 14/5, hiệp sĩ Huy cho biết đến giờ phút này anh vẫn không tin được mọi chuyện xảy ra với đội săn bắt cướp quận Tân Bình khi có đến 2 hiệp sĩ bị thiệt mạng.

Nằm trong bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình), anh Nguyễn Đức Huy (cùng 23 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết vết thương của anh khi bị đâm một nhát dao vào bên hông sườn đã dần ổn định.

Hiệp sĩ Huy đang điều trị tại bệnh viện Thống Nhất.

Người nhà của các hiệp sĩ bị thương lo lắng tại bệnh viện Thống Nhất.

Trên giường bệnh với vết thương dính đầy máu, anh Huy bàng hoàng kể lại: "Tối đó, tôi có việc nên không tham gia đội theo dõi băng cướp này và hơn nữa cũng không phát hiện vụ hai tên cướp bẻ khóa xe đầu tiên. Sau đó, lúc tình cờ đi trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thấy anh em trong đội ập vào bắt cướp, tôi cũng bỏ xe lao vào hỗ trợ. Khi áp sát, tôi dùng tay không khống chế tên cướp nhưng không thành, không may bị chúng đâm một nhát ở bụng rồi bất tỉnh lúc nào không biết".

Trung tâm giám định pháp y sáng 14/5.

Tối 13/5, người dân tại đường CMT8 hoảng loạn khi chứng kiến cảnh cướp giật xe SH.

Cũng theo anh Huy, khi biết được tin anh Thôi và Nam (chung đội bắt cướp tử vong), anh Hoàng (đội trưởng) đang cấp cứu tại bệnh viện 115 trong tình trạng bị đâm thủng ruột, anh rất đau đớn. Dù mới tham gia đội săn bắt cướp nhưng anh Huy rất trân trọng công việc mà các anh em trong đội đang làm.

"Sức khỏe của em giờ tạm ổn nhưng còn rất đau. Mong những anh, em trong đội sẽ nhanh chóng bình phục", anh Huy nói.

Trong khi đó, có mặt tại Trung tâm giám định pháp y quận 5 để chờ nhận thi thể anh em trong đội săn bắt cướp Tân Bình, anh Cường cho biết anh cũng là thành viên trong đội săn bắt cướp. Anh rất đau đớn khi thấy cảnh đồng đội của mình người đầy máu me, hi sinh để chiến đấu với bọn cướp.

Tham gia bắt cướp, anh Cường chia sẻ thường gặp nhiều trường hợp bị cướp tấn công.

Anh Cường đau đớn trước nỗi mất mát khi có đến 2 người anh em trong đội bị chết.

"Những vụ việc nhưng thế này tụi em thường gặp phải. Biết tham gia cái này nguy hiểm nhưng anh em đều động viên nhau cố gắng để giúp đỡ người nhân. Giờ thì đau đớn quá, anh Thôi và anh Nam đã ra đi rồi", anh Cường xúc động cho biết.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, khoảng 20h tối 13/5, nhóm hiệp sĩ khoảng 8 người đã bám theo nhóm trộm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TP.HCM. Khi đến trước 1 cửa hàng quần áo trên đường, nhóm hiệp sĩ phát hiện nhóm đối tượng trộm xe SH ( màu xám) trên vỉa hè.

Ngay lập tức, nhóm hiệp sĩ tiếp cận đối tượng rồi hô hoán, khống chế. Tuy nhiên, đồng bọn nhóm trộm từ phía sau cầm theo hung khí truy sát nhóm hiệp sĩ. Hậu quả, 3 hiệp sĩ bị thương, 2 hiệp sĩ khác đã tử vong.

Hai trong 6 hiệp sĩ bị nhóm cướp tấn công đã tử vong.

Hiện Công an TP.HCM vẫn đang truy tìm băng cướp.

Nhận tin báo, Công an quận 3 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc; đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh để nhận dạng nhóm đối tượng.