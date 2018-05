Loạt ảnh mẹ và con gái cùng dự lễ tốt nghiệp Đại học khiến ai nấy thích thú, nào ngờ chuyện phía sau rất buồn

Người ta hay bảo, con gái thời hiện đại thì lấy chồng muộn thôi, ít nhất là sau khi đã nắm trong tay một tấm bằng đại học hoặc một công việc ổn định với mức thu nhập trung bình. Bởi nhiều người tin rằng, một khi lỡ yêu sớm, sang ngang theo chồng quá sớm vào cái lứa tuổi 19, 20 thì coi như con đường học vấn dang dở, khoảng trời thành xuân tự do bay nhảy, theo đuổi đam mê cũng kết thúc trong lưng chừng tiếc nuối.

Có chồng sớm, thường có con nhanh, mà một khi có con thì cô nàng nào cũng như tự làm một cái bờ rào nhốt mình vĩnh viễn trong sự nghiệp làm mẹ nuôi con nhỏ vất vả. Thế nên, thời gian đâu mà cắp sách đến giảng đường nữa. Những thứ đáng lo toan bây giờ chỉ gói trọn trong phạm vi 4 bức tường với tiếng khóc trẻ thơ cứ oe oe vang lên bất kể thời gian nào trong ngày.

Nhưng nói thì nói vậy, chứ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, trường hợp ngoại lệ cũng không phải là hiếm. Minh chứng cho trường hợp ngoại lệ này chính là một cô nàng sinh viên, mới đây đã ẵm đứa con gái nhỏ tầm 3, 4 tuổi của mình đến trường để dự lễ nhận bằng tốt nghiệp, khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng vì quá sức dễ thương, quá sức thú vị.

Những hình ảnh về cặp mẹ con mặc phục trang tốt nghiệp trong buổi lễ nhận bằng của mẹ này đã được một trang fanpage trên mạng xã hội chia sẻ với dòng tiêu đề được cho là của chính người mẹ viết như sau: “Mẹ vui vì hôm nay Thỏ được cùng mẹ đi nhận bằng. Còn vui hơn nữa khi được đưa con đi đến những nơi gắn liền với quãng đời sinh viên Bách khoa của mẹ. Mẹ mong con mai sau lớn, cũng trở thành một nữ sinh Bách khoa như mẹ đã từng, con yêu nhé!".

Những bức ảnh này sau đó đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng với hàng nghìn lượt like và bình luận. Dưới phần bình luận, ai ai cũng khen hai mẹ con dễ thương, đáng yêu, nhưng cũng có nhiều người đặt ra câu hỏi vì nếu con gái 3, 4 tuổi thế này thì chắc cô nàng kia đã phải làm mẹ, nuôi con ngay từ lúc còn đi học: “Nếu vậy chắc vất vả lắm nhỉ?”, “là mình thì mình học không nổi nữa đâu”, “cháu lớn quá, thế này thì lúc sinh sao mà lo học được đây?”...

Liên hệ trực tiếp với người mẹ trẻ trên để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này thì được biết, cô nàng tên là Nguyễn Trà My (sinh năm 1994), hiện vừa tốt nghiệp tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bất ngờ hơn nữa là hiện Trà My đang là mẹ đơn thân, con gái của My đã 3 tuổi. Có lẽ đây là một câu chuyện không có nhiều niềm vui ngay từ đầu, bởi có chồng, có con, rồi lại làm mẹ đơn thân, những vai trò này xảy đến với My quá nhanh chóng trong thời tuổi trẻ hoa mộng bồng bột nên cô nàng không muốn chia sẻ sâu hơn.

Cô nàng chỉ nói ngắn gọn rằng ngày xưa, khi còn đang là sinh viên năm 3 tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, bản thân My vốn là một cô gái trẻ có chút tài lẻ âm nhạc nên may mắn đoạt được khá nhiều giải thưởng do trường tổ chức. Mọi thứ suôn sẻ và tốt đẹp cho đến khi My phát hiện mình có thai với anh chàng bạn trai.

My nói: “Mọi thứ đang rất tốt với mình thì mình lại có em bé với bạn trai. Một đám cưới vội diễn ra ngay sau đó, nhưng không hề có ràng buộc gì trên giấy tờ. Và rồi vì nhiều lý do không muốn nhắc đến, mình quyết định ôm bụng bầu về nhà mẹ đẻ. May mắn là gia đình ruột của mình là gia đình khá hiện đại nên bố mẹ ông bà cũng không quá nặng nề việc mình chọn làm mẹ đơn thân.

Thời gian đầu, khi thai chưa lớn thì mình vừa đi học vừa đi làm, nói chung là cũng vất vả vì mình học song song hai trường, một là Đại học Bách khoa Hà Nội, hai là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và cả công việc làm thêm là dạy đàn nữa”.

Đến khi sinh con, Trà My thậm chí còn vất vả hơn. Cô nàng nhanh chóng quay lại công việc dạy đàn chỉ sau 1 tuần sinh, khi vết mổ còn chưa lành. Dù đau cách mấy Trà My vẫn cố gắng vừa dạy đàn, vừa tranh thủ ôn bài vở để làm luận văn tốt nghiệp. Ban ngày có ông bà hỗ trợ thì đỡ, còn ban đêm nhiều khi con quấy Trà My phải lo chăm sóc con mà không được chợp mắt một chút nào. Tới đây, thì mọi người đủ hiểu, làm mẹ đơn thân vốn đã vất vả mà làm mẹ đơn thân ở cái tuổi còn ngồi ghế giảng đường còn vất vả hơn đến nhường nào.

Hiện tại, khi nhìn lại quãng thời gian khó khăn mình đã đi qua Trà My tâm sự cô nàng vẫn không hối hận khi quyết định đi trên con đường mình đã chọn: “Chưa bao giờ mình hối hận vì đã giữ con và quyết đi trên một con đường riêng chỉ có hai mẹ con mình. Bây giờ mình là giáo viên âm nhạc và là nhạc công đàn dân tộc. Đây là công việc đúng với đam mê của mình và giúp mình có thêm động lực, cũng như là tài chính để nuôi con. Mình tin, chỉ cần có con bên cạnh, quãng đường phía trước có vất vả thêm nữa mình vẫn có thể vượt qua”.

Quả thật, Trà My có lẽ là một trường hợp hiếm khi đảm nhận vai trò làm mẹ đơn thân từ khi còn là sinh viên nhưng cũng đủ sức để chinh phục hai ngọn đồi học vấn mà bao người ao ước. Thôi thì, với những nỗ lực của bản thân và cả những vấp ngã, đắng cay đã nếm trải quá sớm, hy vọng mẹ trẻ Trà My và con gái nhỏ của mình sẽ có những phút giây thật hạnh phúc bên nhau với cái nắm tay thật chặt, để cùng song hành trên chuyến hành trình còn rất dài phía trước.

(Ảnh: NVCC)