Loại serum vit C giá 455k này có tới 8.000 review tốt trên Amazon và đây là những hình ảnh trước/sau ấn tượng được người dùng chia sẻ

Thời gian qua, serum vitamin C đã nổi lên như một hiện tượng và được các tín đồ làm đẹp đánh giá như một "thần dược" cho làn da. Là một chất chống ôxy hóa cự phách, vitamin C không chỉ có khả năng chống lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn mà còn làm sáng da, xóa mờ vết thâm, nám, sạm, mang đến làn da đều màu và rạng rỡ hơn.

Nói đến serum vitamin C, các tín đồ làm đẹp sẽ nghĩ ngay đến những sản phẩm đình đám đến từ Timeless, OST, Mad Hippie hay đắt đỏ hơn là SkinCeuticals. Tuy nhiên, còn có một sản phẩm vô cùng đáng thử khác mà nhiều khả năng bạn chưa nghe tới, và đáng nói hơn cả đây đang là loại serum vitamin C bán chạy nhất Amazon với lượng review cực "khủng" 8.700 review và đạt điểm đánh giá 4,5/5. Tên của em nó là TruSkin Naturals Vitamin C 20% E & Hyaluronic Acid.

TruSkin Naturals Vitamin C 20% E & Hyaluronic Acid, sản phẩm serum vitamin C bán chạy nhất Amazon với điểm đánh giá 4,5/5 trên tổng số 8.700 review. Mức giá cho một chai 30ml là 455.000 VNĐ.

Loại serum vitamin C này đang là sản phẩm nổi tiếng nhất của thương hiệu TruSkin Naturals (Mỹ). Nó có chứa vitamin C dạng Sodium Ascorbyl Phosphate cùng nhiều thành phần thiên nhiên như vitamin E, Hyaronic Acid, Aloe Vera (lô hội/nha đam), Witch Hazel (nước cây phỉ), dầu Jojoba hữu cơ giúp làm sáng da, tăng độ đàn hồi, làm mờ vết nhăn, mờ vết thâm, sạm, nám do mụn để lại hoặc do ánh sáng mặt trời. Sản phẩm được sản xuất tại Mỹ và không thử nghiệm trên động vật (cruelty-free). Chai 30ml đang được bán với giá 19.99 USD ~ 455.000 VNĐ trên Amazon.

Trong số 8.700 review trên Amazon, nhiều người dùng đã đăng tải những hình ảnh so sánh trước - sau vô cùng ấn tượng sau khi sử dụng loại serum vitamin C này. Đây có lẽ là những minh chứng thuyết phục nhất cho thấy đây là một sản phẩm đáng thử:

Làm sáng và đều màu da rõ rệt

Kết quả sau 2 tháng sử dụng từ người dùng Allie Carter: "Nếu bạn quan tâm đến làn da của bạn, đừng chần chừ mà hãy thử ngay loại serum này. Da tôi giờ đều màu hơn, sáng hơn và hiện tôi vẫn đang tiếp tục thấy sự cải thiện".

Giảm tình trạng ửng đỏ da, làm da mịn màng hơn

Kết quả sau 2 tháng sử dụng từ người dùng Ashley Dixon: "Những vùng da đỏ trên mặt tôi đã giảm một cách rõ rệt, da đều màu hơn, không còn những mảng da khô, lỗ chân lông trông cũng nhỏ hơn, tôi không bị nổi mụn nữa và da cũng mềm hơn hẳn".

Làm mờ vết nám, sạm da nhanh chóng

Kết quả sau 10 ngày sử dụng của người dùng Nanine: "Tôi mới chỉ dùng loại serum này trong 10 ngày và những vết thâm nám do lão hóa trên da mặt tôi đã mờ đi rõ rệt".

Kết quả sau 2 tháng sử dụng của người dùng Ori: "Tôi đã sử dụng serum này cùng với kem chống nắng để bảo vệ làn da khỏi những vết nám mới và thấy rất hiệu quả".

Hiệu quả trong việc điều trị mụn

Do có chứa vitamin C dạng Sodium Ascorbyl Phosphate, loại serum này còn có khả năng điều trị mụn, chống viêm và nhiều người dùng đã thấy hiệu quả rõ rệt. Cô gái trong hình chia sẻ sau 1 tuần sử dụng: "Tôi nhận thấy sự thay đổi trên da chỉ sau 1 tuần. Những vết mụn của tôi bớt đỏ hownchir sau vài ngày và tôi tin là loại serum này có thể giúp ngăn ngừa những nốt mụn mới".

Làm mờ sẹo thâm do mụn

Người dùng K.L chia sẻ: "Những vết sẹo mụn đỏ trên má và cằm tôi tuy vẫn ở đó nhưng đã mờ hơn hẳn".

Kết quả sau 2 tuần sử dụng của một người dùng: "Trong 2 tuần kiên trì sử dụng loại serum này kết hợp với toner và kem dưỡng, da tôi gần như hết sạch mụn và thâm. Những đốm thâm đỏ đã mờ hẳn và trán tôi cũng không nổi thêm mụn nữa".

Tuy nhiên, da của mỗi người đều khác nhau và không phải làn da nào cũng phản ứng tích cực với loại serum vitamin C này. Bên cạnh những review tốt, TruSkin Naturals Vitamin C 20% E & Hyaluronic Acid cũng bị một số người dùng phàn nàn rằng nó gây nổi mụn và kích ứng da.

Người dùng Kristina D. cho biết: "Tôi đã dùng loại serum này trong hơn 1 tháng, nó khiến tôi bị nổi mụn trên má và trán. Vài tuần trước tôi đã ngưng dùng và da tôi dần sạch mụn".

Người dùng Allison bị kích ứng da sau khi sử dụng: "Tôi mới dùng loại serum này trong 2 buổi tối và giờ da tôi nổi đầy những nốt mụn lẩn mẩn, rất ngứa và rát. Có lẽ tôi bị dị ứng với sản phẩm này, do đó nếu bạn quyết định dùng, hãy thử nó trên một vùng da nhỏ trước để không bị như tôi".

Với số lượng review tốt nhiều đến ấn tượng trên Amazon, rõ ràng TruSkin Naturals Vitamin C 20% E & Hyaluronic Acid là một sản phẩm đáng thử. Tuy nhiên, da của mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau với cùng một sản phẩm và nếu không may, bạn hoàn toàn có thể rơi vào trường hợp thiểu số bị dị ứng với sản phẩm này như người dùng Allison kể trên. Do đó, nếu mới bắt đầu sử dụng một sản phẩm chăm sóc da mới, ngay cả khi nó được khen ngợi rất nhiều đi chăng nữa, bạn cũng nên chậm rãi, sử dụng trên một vùng da nhỏ để thăm dò phản ứng của da trước khi bôi trét nó lên mặt một cách mạnh bạo.

