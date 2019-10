Lộ tạo hình của Ahn Jae Hyun và "tiểu tam" bị Goo Hye Sun tố giật chồng: Đẹp đôi thế này bảo sao "nàng cỏ" không ghen

Bộ phim People With Flaws của đài MBC đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi đây là tác phẩm truyền hình có sự góp mặt của Ahn Jae Hyun - nam diễn viên vừa trải qua scandal ly hôn với Goo Hye Sun và Oh Yeon Seo - người cũng từng bị "nàng cỏ" tố là kẻ thứ 3 gây ra cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Oh Yeon Seo từng bị Goo Hye Sun tố là kẻ thứ 3 gây ra cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa cô với Ahn Jae Hyun

Sau khi khiến khán giả phát sốt với tạo hình điển trai của Ahn Jae Hyun, mới đây nhà sản xuất cũng đã tung ra teaser hình ảnh của bộ đôi diễn viên góp mặt trong People With Flaws. Nếu như Ahn Jae Hyun xuất hiện với tạo hình tổng tài, điển trai ngất ngưởng thì Oh Yeon Seo lại thể hiện sự đanh đá, trẻ trung của mình trong loạt teaser.

Tạo hình vô cùng đẹp đôi của Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun trong phim People with flaws.

People with flaws là bộ phim tình cảm do đài MBC sản xuất. Phim kể về Lee Kang Woo (Ahn Jae Hyun) là chàng trai con nhà tài phiệt, luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo. Thế nhưng, Lee Kang Woo lại ẩn giấu một quá khứ bi kịch gây chấn thương tâm lí. Đóng cặp cùng với Ahn Jae Hyun là nữ diễn viên Oh Yeon Seo trong vai Joo Seo Yeon - một giáo viên thể dục ở trường cấp ba với cá tính khá nóng nảy nhưng cũng rất "hám trai". Joo Seo Yeon vướng vào quan hệ tình cảm với Lee Kang Woo và hai người cùng nhau tạo ra một phản ứng hóa học vui vẻ.



Ahn Jae Hyun và nàng "tiểu tam" Oh Yeon Seo.

People With Flaws dự kiến lên sóng vào tháng 11 tới đây trên đài MBC.