Lộ diện 3 mẫu giày sành, xịn, đẹp được săn lùng nhất mùa noel 2019

"Hãy trao cho nàng một đôi giày phù hợp, cô ấy sẽ chinh phục cả thế giới này" (Marilyn Monroe). Giữa cơn bão sale cuối năm, dù có chi mạnh cho áo quần và mỹ phẩm tới đâu, chị em cũng đừng quên đầu tư cho mình những đôi giày thật sự ưng ý. Đây sẽ là người bạn đồng hành thời trang, êm ái, cùng bạn bước vào mùa lễ hội và hành trình năm mới đầy hứng khởi.



Snaker đỏ thổi bùng mọi cuộc vui

Mùa Giáng Sinh và dịp Tết đã cận kề, đánh dấu cuộc đại đổ bộ của gam màu đỏ trên khắp các kệ hàng và góc phố. Sắc đỏ ấm áp vừa gợi không khí Giáng Sinh rộn ràng, vừa biểu trưng cho may mắn theo quan niệm Á Đông truyền thống.

Đâu cần phụ kiện rườm rà, chỉ một đôi sneaker đỏ cũng trở thành điểm nhấn ấn tượng cho set đồ mùa lễ hội. Khéo kết hợp cùng áo quần đơn sắc và kiểu dáng đơn giản – vậy là quá chuẩn cho street style chào Noel, đón Tết ngập tràn năng lượng. Năm mới diện giày đỏ đón vạn điều may, hành trình 2020 của bạn ắt sẽ luôn như ý!

Sẵn sàng cháy hết mình suốt mùa party với Biti’s Hunter Street Jingle Red

Giày thể thao màu Beige cho quý cô thanh lịch

Thu qua đông về, chỉ vài phút lướt Instagram là đủ thấy hàng loạt fashionista Á - Âu đều đang "lăng xê" gam màu beige nhiệt tình. Sự nhã nhặn và ôn hoà của nhóm màu trung tính phù hợp với mọi độ tuổi, vóc dáng nên cực kỳ được lòng phái đẹp.

Luôn lọt bảng xếp hạng trendy của năm, một đôi giày beige kem kết hợp cùng phong cách tối giản giúp nàng trở thành quý cô thực thụ. Ngoài ra, nếu là một tín đồ sneaker thứ thiệt, hẳn bạn sẽ biết giày thể thao màu beige vốn thuộc hàng hiếm có khó tìm giữa bảng màu truyền thống (trắng, đỏ, xanh, đen). Vừa nhã nhặn, sành điệu lại ít "đụng hàng", chẳng thế mà các nàng đều đang săn lùng mẫu giày này lắm đấy!

Đón đầu xu hướng thời trang khắp địa cầu với sneaker Biti’s Hunter BKL màu beige thanh lịch.

Sneaker trắng "đẹp bất tử" với thời gian

Liệu cô gái nào có thể chối từ một đôi giày thể thao dáng basic, lại mang sắc trắng tinh tươm hợp với đủ phong cách trên đời? Đã qua rồi cái thời chị em phải tần ngần rõ lâu trước tủ giày, băn khoăn nghĩ cách chọn màu, phối kiểu cho outfit chuẩn "ton sur ton". Bởi với sneaker trắng, nàng mặc gì cũng đúng!

Những đôi giày all-white chính là minh chứng hoàn hảo cho tôn chỉ "less is more" của nền công nghiệp thời trang hiện đại.

Biti’s Hunter Core White Snow – "Must-have-item" huyền thoại trong tủ đồ của phái đẹp.

Sau hơn 300 ngày làm việc vất vả, đã tới lúc chị em tự chiều chuộng bản thân mình bằng những đôi giày sành - xịn - đẹp. Đặc biệt, mùa lễ hội năm nay các nàng chớ bỏ lỡ chương trình "Quay cùng Biti’s, trúng ngay xe Lead" với hàng loạt phần quà giá trị. Năm 2019 đã sắp khép lại rồi, mau xỏ giày, buộc dây và chuẩn bị bước vào 2020 thật hoành tráng thôi!

Chương trình khuyến mãi "Quay cùng Biti’s, trúng ngay xe Lead"