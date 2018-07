Lỗ chân lông to sẽ không còn đáng ngại nếu bạn biết được nguyên nhân và cách khắc phục nhanh gọn này

Lỗ chân lông to thực sự là nỗi phiền muộn dai dẳng của rất nhiều chị em, không những khiến làn da trở nên kém mịn màng mà còn là một trong những nguyên nhân gây ra mụn. Đáng tiếc, thu nhỏ lỗ chân lông là điều không thể nhưng khi biết được những lý do gây ra tình trạng này, bạn sẽ biết cách ngăn chặn và khắc phục để làn da trở nên mịn màng, khỏe đẹp hơn.

1. Do di truyền



Nếu sở hữu làn da với lỗ chân lông to thì bạn không thể loại trừ nguyên nhân là bởi yếu tố di truyền. Đặc biệt là trong trường hợp bạn có tóc/lông dày dặn thì lỗ chân lông sẽ vì thế có kích thước to hơn để phù hợp với độ lớn của nang lông. Điều này cũng được khẳng định bởi bác sĩ da liễu Mona Gohara tại Connecticut, Mỹ: "Số lượng lỗ chân lông bạn có và cả kích thước của chúng là do di truyền. Cách duy nhất để giải quyết những lỗ chân lông trên da bạn là thay đổi AND và điều này là không thể". Ngoài ra, nếu bạn sở hữu làn da dầu tự nhiên thì khả năng cao là lỗ chân lông của bạn cũng sẽ lớn hơn bình thường.

2. Lỗ chân lông bị bít tắc

Bụi bẩn, tế bào chết và dầu thừa trên da kết hợp lại giống như một cái nút bịt kín lỗ chân lông của bạn. Và đương nhiên, khi lỗ chân lông chứa đầy những tạp chất tích tụ thì kích cỡ của chúng cũng sẽ to hơn. Để khắc phục tình trạng này thì theo bác sĩ da liễu Fredric Brandt tại New York, Mỹ: "Giữ cho làn da được thoáng sạch giúp lỗ chân lông nhỏ hơn rất nhiều". Bởi vậy, việc làm sạch da là vô cùng quan trọng và mở đầu mỗi quy trình làm đẹp, bạn hãy dùng dầu tẩy trang và sữa rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa tích tụ sâu trong lỗ chân lông. Ngoài ra, tẩy da chết 1 – 2 lần/tuần để kích thích tái tạo làn da cũng rất cần thiết, chuyên gia thẩm mỹ Tony Silla đến từ Los Angeles cho rằng: "Thật ngạc nhiên khi hầu hết mọi người đều không tẩy da chết và đó quả là một sự lười biếng". Và để làn da được tái tạo tốt nhất, bạn có thể dùng các sản phẩm chứa AHA, BHA, PHA - những thành phần có khả năng tẩy da chết được đánh giá là hiệu quả nhất hiện nay.

3. Da mất nước

Nguyên nhân này vô cùng dễ hiểu, làn da mất nước sẽ giảm độ căng mịn, đàn hồi, trở nên khô ráp, chảy xệ và lỗ chân lông cũng vì thế mà mở to hơn, dễ nhìn thấy hơn vài phần. Vậy nên, điều bạn cần làm lúc này chính là cấp ẩm để làn da luôn được ẩm mướt, mịn màng và các lỗ chân lông cũng vì thế được giấu đi một cách khéo léo.

4. Sự ảnh hưởng của ánh nắng

Bác sĩ da liễu Marta I. Rendon tại Florida, Mỹ đã khẳng định: "Ánh nắng mặt trời sẽ khiến lỗ chân lông to hơn. Và đó là lý do bạn cần đề phòng sự ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời tới làn da". Ánh nắng phá hủy collagen và elastin trong da bạn, làm bất đi độ đàn hồi và căng mịn, khiến da nhanh bị lão hóa, chảy xệ và lỗ chân vì thế cũng trở nên lớn hơn. Bác sĩ Rendon cũng khuyên rằng: "Hãy dùng kem chống nắng quanh năm suốt tháng để bảo vệ làn da" và nếu bạn vẫn chưa duy trì thói quen thoa kem chống nắng mỗi ngày thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.

Tổng hợp