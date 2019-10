Lộ ảnh cực hiếm của Hà Tăng khi mang thai con gái, bụng bầu vượt mặt vẫn vô cùng xinh đẹp

Mới đây, trên story Instagram của mình, Stephanie Nguyễn - chị chồng diễn viên Tăng Thanh Hà đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới cô em dâu xinh xắn của mình.

Cùng với đó là hình ảnh được chụp lại tại chính đám cưới của Stephanie Nguyễn vào tháng 1/2017. Không khó để nhận ra rằng khi ấy Tăng Thanh Hà đang mang thai con gái thứ 2 của mình. Mặc dù ở trong thai kỳ nhưng Tăng Thanh Hà vẫn vô cùng xinh đẹp và thon gọn.

Stephanie Nguyễn chia sẻ: "Happy Birthday to my dearest sister. Thank you for guiding me through life as a wife, and through life as a mother. Sofifi and I love you very much". (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật em gái thân mến của chị. Cảm ơn em đã chỉ lối cho chị trong suốt hành trình trở thành vợ và làm mẹ. Sofifi và chị yêu em rất nhiều".

Từ sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà không chỉ nhận được tình yêu của chồng mà còn rất được lòng gia đình nhà chồng. Cô luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các chị em nhà chồng khiến nhiều người ghen tị.

Ở tuổi 33, Tăng Thanh Hà sở hữu cuộc sống đầy viên mãn khiến nhiều người phải ghen tị.