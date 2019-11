Linh Rin quyết ngó lơ Phillip Nguyễn vì người đàn ông siêu phẩm này

Mới đây, Linh Rin đã đăng hình Phillip Nguyễn chụp dưới poster quảng cáo của thủ môn Đặng Văn Lâm kèm chia sẻ: "Sorry Phillip, Dang Van Lam you are so handsome, you are so stunning" (Tạm dịch: Xin lỗi Phillip nhưng anh Đặng Văn Lâm đẹp trai và tỏa sáng quá!).

Theo đó, hình ảnh được Linh Rin chia sẻ ngay sau khi thủ môn Đặng Văn Lâm cản phá thành công cú penalty từ cầu thủ đến từ đội tuyển Thái Lan trong trận gặp đội tuyển Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình tối 19/11. Màn cứu thua này được ví là quý giá còn hơn cả một bàn thắng. Cũng như những người hâm mộ khác thì tối nay, cặp đôi Phillip Nguyễn và Linh Rin cũng cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại phố đi bộ. Sau pha cản lập công của Văn Lâm, cả hai đều hào hứng chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong các hot couple đang ngày ngày khiến dân tình phải ngụp lặn trong bể ngọt ngào, Phillip Nguyễn và Linh Rin không đứng nhất thì cũng phải nhì bảng. Bởi từ ngày còn lấp lửng đến tận bây giờ, cặp đôi vẫn luôn dành cho nhau những khoảnh khắc ngọt như mía lùi.