Liên tục bị dư luận chê không xứng đôi, đây là cách các ông chồng Vbiz đáp trả dữ dội để bảo vệ bà xã

Nhiều cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Việt đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả khi công khai chuyện tình cảm. Thế nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại không ít mối tình đón nhận vô vàn ý kiến trái chiều, bởi nhiều người cho rằng, họ có ngoại hình quá "lệch pha", gia thế không cân xứng hay nhiều khía cạnh khác. Nhiều cặp đôi đã chọn cách im lặng, tuy vậy cũng có nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng đáp trả lời những bình luận ác ý để bảo vệ cho nửa kia của mình.



Lê Thúy – Đỗ An

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm cho tới khi đi tới hôn nhân, chặng đường yêu của người mẫu Lê Thúy và diễn viên Đỗ An đã vấp phải bao sóng gió từ phía dư luận. Nhiều người nhận xét Lê Thúy và Đỗ An không tương xứng về mặt ngoại hình. Bất chấp mọi lời đàm tiếu, cặp vợ chồng vẫn tự tin thể hiện tình cảm dành cho nhau. Tuy vậy, mới đây Đỗ An đã có lời đáp trả gay gắt khi có ý kiến cho rằng bà xã của anh nhìn như "người ngoài hành tinh".

Lời đáp trả dữ dội của Đỗ An nhằm bảo vệ Lê Thúy

Cặp vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An vẫn luôn sát cánh bên nhau dẫu nhiều lời bàn tán

Phan Hiển – Khánh Thi

Xuất phát từ tình yêu thầy – trò, cặp đôi Phan Hiển và Khánh Thi đã phải hứng chịu búa rìu dư luận vào thời điểm mới công khai tình cảm. Khoảng cách 12 tuổi giữa hai người dường như quá lớn, khiến nhiều người cho rằng Phan Hiển quá trẻ so với vợ. Chính từ điều này, Khánh Thi nhận được nhiều lời bàn tán về nhan sắc của mình. Đáp trả lại nhiều lời nhận xét, Phan Hiển không ngần ngại chia sẻ hình ảnh Khánh Thi để mặt mộc, đang làm việc miệt mài kèm theo dòng trạng thái tình cảm hết mực: "Mặt mộc đấy ai chê em cũng được… còn đối với anh, em như thế này đẹp hơn!".

Phan Hiển khẳng định với anh, Khánh Thi đẹp nhất lúc để mặt mộc, mặc kệ ai thích hay không

Không chỉ lên tiếng bênh vực vợ, Phan Hiển còn luôn là hậu phương vững chắc đồng hành cùng Khánh Thi trong công việc và chuyện gia đình

Hồng Đăng và vợ

Nổi tiếng qua các vai diễn gắn bó với màn ảnh nhỏ, Hồng Đăng trở thành cái tên quen thuộc trong lòng khán giả Việt không chỉ bởi khả năng diễn xuất mà còn bởi vẻ ngoài đẹp trai, thư sinh. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà nhiều người đã không đồng tình khi nhìn thấy hình ảnh bà xã Anh Đào – vợ của nam diễn viên. Thậm chí nhiều khán giả đã để lại bình luận về Anh Đào như: "Dừ, tóc tai highlight trông choai choai, không đứng đắn, nhìn 2 người không xứng".

Nam diễn viên chia sẻ, trước đây anh thường cần mẫn xóa những bình luận ác ý đó tuy nhiên khi bắt gặp nhiều người bàn tán không hay về bà xã, anh không thể tiếp tục ngồi yên. "Phụ nữ đẹp hay không còn thể hiện ở cách họ sống, đối nhân xử thế, cách làm vợ, làm mẹ, cách họ yêu thích chính bản thân mình nên thôi đừng phán xét vẻ ngoài" – Hồng Đăng lên tiếng bảo vệ vợ trước những lời nhận xét hai người không xứng đôi.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Hồng Đăng - Anh Đào

Đan Trường và vợ doanh nhân

Có lẽ trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật, người hâm mộ chưa bao giờ được thấy Đan Trường bày tỏ thái độ bức xúc tới vậy khi bà xã Thủy Tiên bị chê bai nhan sắc. Ở thời điểm mới kết hôn, có rất nhiều ý kiến cho rằng bà xã của nam ca sĩ có ngoại hình "lệch pha" và khá già dặn so với anh. Trước những lời bình luận không hay, Đan Trường đã viết hẳn một tâm thư gửi tới người hâm mộ.

Cụ thể, trong lá thư Đan Trường đề cập trực tiếp tới những lời bàn tán về bà xã và gửi lời nhắn nhủ những người bình luận không có thiện chí "đừng so sánh giữa cái đẹp và cái xấu, vì cũng có nhiều người lấy người đẹp rồi chia tay, ở đây anh chọn là những gì anh cảm thấy hạnh phúc nhất…". Chỉ cần bấy nhiêu lời thôi, Đan Trường đã dập tan bình luận ác ý và khẳng định được tình cảm sâu sắc giữa hai anh và vợ.

Đan Trường và bà xã.

Mạnh Trường và vợ

Sau khi góp mặt trong các bộ phim "Bí mật tam giác vàng", "Tuổi thanh xuân", Mạnh Trường trở thành diễn viên được yêu thích tại miền Bắc. Mạnh Trường và bà xã Lan Phương bằng tuổi và học chung với nhau từ thời lớp 6. Mặc dù có chồng điển trai nhưng nhan sắc của Lan Phương nhiều lần bị cư dân mạng đánh giá là chênh lệch so với ông xã.

Mạnh Trường và vợ

Tuy vậy, Mạnh Trường chia sẻ rằng anh luôn thấy vợ rất xinh xắn, cuốn hút và không bao giờ để tâm đến những lời đồn thổi về nhan sắc của bà xã dù là trước đây hay bây giờ. Anh còn tự hào khoe rằng, vợ mình là người rất tâm lý và thông cảm cho công việc của mình.