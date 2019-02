Lì xì cho con bao nhiêu tiền là phù hợp nhất? Câu hỏi khiến nhiều mẹ đau đầu và đây chính là gợi ý

Tết đến xuân sang rộn ràng trong từng con ngõ nhỏ. Sau khi đã dọn dẹp nhà cửa và sắm sửa đồ đạc đón năm mới, cả nhà đợi đến bữa cơm đoàn viên còn các bé thì mặc những bộ quần áo mới đẹp nhất.

Tất nhiên, là người lớn thì bạn sẽ phải chuẩn bị những phong bao lì xì đỏ với những mệnh giá khác nhau để phân phát cho trẻ con. Màu đỏ của phong bao lì xì tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc trong năm mới, đồng thời là lời chúc dành cho người được nhận.

Vỏ phong bao lì xì thì như vậy, còn ruột thì sao nhỉ? Dù ai cũng nói thành ý là quan trọng nhất nhưng sự thật là số tiền lì xì cũng quan trọng không kém đâu.

Các mẹ hãy tham khảo những quy tắc cơ bản sau để đỡ bối rối khi lì xì nhé:

- Không dính dáng đến số 4: Số 4 còn được gọi là tứ, nghe gần như tử (chết), tức là điềm không may. Do vậy, người ta thường tránh số này khi mua đồ đạc trong nhà hay đăng kí biển số xe. Vậy nên không có lí do gì để lì xì tiền với số này.

- Sử dụng tiền mới: Những đồng tiền mới đánh dấu khởi đầu mới và một năm mới.

- Không sử dụng vỏ bao lì xì của năm trước: Thông thường trên phong bao lì xì thường in hình con vật của năm đó. Ví dụ năm nay, 2019 là Kỉ Hợi thì đừng lì xì hình con chó vì thấy nó dễ thương.

Những bao lì xì đỏ tươi mang thông điệp một năm mới ngập tràn may mắn

Số tiền để trong lì xì cũng dao động phụ thuộc vào người nhận. Nếu vẫn chưa rõ thì các mẹ có thể tham khảo gợi ý sau:

Con cái

Số lượng: 200.000 đồng hoặc hơn

Số tiền bạn mừng tuổi cho con sẽ phụ thuộc vào độ tuổi và khả năng quản lí tiền bạc của con. Cũng nên lưu ý là hãy tặng cho con số tiền để tạo lập thái độ ứng xử với tiền bạc từ sớm. Nếu con vẫn còn bé (mẫu giáo hoặc bé hơn), số tiền nhỏ với ý nghĩa tượng trưng là đủ - dù bao nhiêu thì bé cũng sẽ vui vẻ và đút lợn. Với trẻ lớn hơn, hãy khuyên nhủ để trẻ dùng tiền một cách hợp lí, tiêu vào mục đích xứng đáng rồi tiết kiệm số còn lại.

Họ hàng, các cháu

Số lượng: 80.000 đồng đến 200.000 đồng

Bạn có thể gặp các cháu hoặc anh em họ một lần một năm, nhưng cũng có thể là hàng tuần. Do vậy, số tiền lì xì cũng phụ thuộc vào độ thân thiết, gần gũi.

Những đối tượng khác

Số lượng: từ 20.000 đồng đến 80.000 đồng

Những đối tượng này có thể là người quen tình cờ gặp mặt, người giúp việc nhà người quen, bạn cùng lớp mẫu giáo của con hoặc con nhà hàng xóm. Tặng phong bao lì xì là lời chúc mừng năm mới, cũng là một hành động đẹp mùa lễ tết. Tất nhiên số lượng thì phụ thuộc vào tình hình tài chính của bạn, không cần phải mừng tuổi nhiều vì thấy người khác làm vậy đâu.

Nguồn: Smartparents